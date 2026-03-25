В Германии арестовали румынку за шпионаж в пользу России

Власти ФРГ арестовали румынку по подозрению в шпионаже для России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Федеральная прокуратура ФРГ объявила о задержании гражданки Румынии Аллы С., подозреваемой в шпионаже в пользу России. Решение об аресте вынес Верховный суд Германии, сообщает РИА «Новости».

По информации прокуратуры, вместе с румынкой был также задержан гражданин Украины. Немецкие власти считают, что оба иностранца могли быть связаны с российскими спецслужбами, однако прямых доказательств этому в сообщении не приводится.

Правоохранительные органы утверждают, что задержанные занимались агентурной деятельностью и следили за поставщиком беспилотников и комплектующих для Украины. В прокуратуре заявили, что следственный судья исполнил ордер на арест, подчеркнув, что расследование продолжается.

Ранее в среду в испанском Аликанте арестовали гражданина с Украины по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России.

До этого власти Германии предъявили обвинения другому гражданину с Украины по делу о шпионаже и подготовке диверсий. Кроме того, в Германии также задержали еще двух граждан с Украины по подозрению в подготовке диверсий с помощью посылок по заданию спецслужб России.



