    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика
    Иран заподозрил Трампа в новом обмане
    Эксперт высмеял планы Стармера создать коалицию по Ормузскому проливу
    Борис Гребенщиков стал гражданином Британии
    Украина совершила самую массовую атаку дронов на Россию за год
    Росатом заявил о повторном ударе по АЭС «Бушер» в Иране
    Россия решила пересмотреть маршруты поставок энергоресурсов
    Венгрия прекратила транзит газа на Украину
    Премьер Дании подала в отставку после выборов
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    25 марта 2026, 14:40 • Новости дня

    Полиция Испании задержала украинца по обвинению в шпионаже на Россию

    Полиция Испании задержала украинца по подозрению в шпионаже на Россию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В испанском Аликанте арестован гражданин Украины, разыскиваемый немецкими властями по подозрению в разведывательной деятельности в пользу России, сообщила полиция страны.

    Национальная полиция Испании подтвердила задержание гражданина Украины. По данным правоохранителей, его задержали в городе Аликанте на основании европейского ордера на арест, выданного Германией. Его подозревают в шпионаже по поручению лиц, находящихся в России, сообщает ТАСС.

    В пресс-релизе подчеркивается, что до прибытия в Испанию задержанный занимался разведывательной деятельностью на территории Германии. По версии полиции, его целью был немецкий гражданин, который отправлял беспилотные аппараты и технологические компоненты на Украину.

    После того как подозреваемый уехал в Аликанте, разведывательные действия в Германии, как утверждают правоохранители, возобновила гражданка Румынии. Позже ее задержали в городе Райне в Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии ранее предъявили обвинения гражданину с Украины по делу о шпионаже и подготовке диверсий.

    До этого в Германии задержали еще двух граждан с Украины по подозрению в подготовке диверсий с помощью посылок. А осенью 2025-го в ФРГ начали судить граждан России, Украины и Армении по обвинению в шпионаже в пользу России.

    24 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»

    В ЕС упрекнули Германию за строительство «Северного потока»

    ЕС раскритиковал ФРГ за строительство «Северного потока»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе выступления в Париже председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал Берлин за миллиарды инвестиций и стратегическую зависимость от российского газа через проект «Северный поток».

    Председатель Евросовета Антониу Кошта высказал критику в адрес Германии за ее роль в строительстве газопровода «Северный поток». В ходе выступления в университете Science Po в Париже Кошта подчеркнул, что Германия выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, сообщает РИА «Новости».

    «Германия согласилась и выстроила свою экономическую стратегию на основе взаимной зависимости с Россией, предложив России свою полную зависимость от российского газа для развития своей экономики», – заявил глава Евросовета. По его словам, Берлин инвестировал в проект «Северный поток» миллиарды, чтобы обеспечить свою промышленность дешевыми энергоресурсами.

    Кошта отметил, что эта стратегия поставила под угрозу энергетическую безопасность Евросоюза. Он добавил, что последствия такой политики ощущаются до сих пор.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что расходы на восстановление «Северного потока» должны полностью нести страны Евросоюза. До этого лидер немецкой партии АдГ Тино Хрупалла призвал восстановить «Северные потоки».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что взрыв газопровода «Северный поток» был осуществлен Украиной и был направлен против немецких совладельцев и энергетической безопасности Евросоюза.

    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    24 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права

    Президент ФРГ Штайнмайер признал атаки на Иран нарушением международного права

    Президент Германии назвал нападение на Иран нарушением международного права
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что война против Ирана противоречит нормам международного права.

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил, что внешняя политика страны не становится более убедительной, если не признавать нарушение международного права, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ФРГ. По словам Штайнмайера, война с Ираном противоречит международному праву.

    В ходе выступления в Берлине, посвященного 75-летию восстановления министерства иностранных дел Германии, президент подчеркнул: «Наша внешняя политика не становится более убедительной от того, что мы не называем нарушение международного права нарушением международного права. С этим нам придется иметь дело и в войне с Ираном. Потому что, на мой взгляд, эта война противоречит международному праву».

    В то же время ранее Германия вместе с 21 страной во главе с ОАЭ выступила против атак Ирана на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии.

    До этого канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана не касается НАТО, а Германия останется в стороне от этой войны. А вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль заявил о непринятии силового сценария и подтвердил отказ Германии от участия в войне.


    23 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

    Политолог Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Теряющая популярность в Германии Социал-демократическая партия может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние федерального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Христианско-демократический союз обошел СДПГ на выборах в земле Рейнланд-Пфальц.

    «Результаты выборов в земле Рейнланд-Пфальц не стал сенсационным. Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) в западных регионах Германии по-прежнему являются системными партиями. Что касается «Альтернативы для Германии» (АдГ), то она, скорее, набирает вес в восточных землях», – объяснил германский политолог Александр Рар.

    Спикер обратил внимание на тенденцию снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих. «Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС/СДПГ. «Зеленые», которые также считаются левыми, обгоняют социал-демократов», – отметил он.

    «В этой связи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства», – предупредил эксперт.

    «С моей точки зрения, СДПГ должна позиционировать себя как партия мира, перестать поддерживать только Зеленского на Украине и жестче критиковать Израиль и США за операцию в Иране. В этом случае социал-демократы получили бы существенное приращение избирателей. Но политкорректность и «инквизиция» СМИ не позволят СДПГ стать партией мира», – посетовал Рар.

    Ранее партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) одержала победу на выборах в западной земле Рейнланд-Пфальц, набрав 31%. Йенс Шпан, лидер парламентской фракции в Берлине, назвал произошедшее «историческим событием». «Это дает нам импульс для борьбы на федеральном уровне», – добавил он.

    Успех отмечается на фоне поражения партнеров Мерца по федеральной коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла второе место с 25,9%. Произошедшее может усугубить кризис в Германии и дестабилизировать федеральное правительство, поскольку партия стремится привлечь на свою сторону остатки левоориентированного электората, пишет Politico.

    Однако наибольший прирост голосов получила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она увеличила свою поддержку более чем вдвое – до 19,5% по сравнению с предыдущими выборами. Согласно соцопросам, партия имеет все шансы одержать победы в нескольких восточных землях на выборах, запланированных на сентябрь. «Избиратели высоко ценят нашу работу в качестве оппозиционной партии. Мы продолжим этот путь, чтобы войти в состав правительства на следующих выборах», – заявила Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ.

    Стоит также отметить, что СДПГ потерпела поражение в Мюнхене, проиграв второй тур выборов мэра «Зеленым» с двузначным отрывом. Социал-демократы управляли столицей Баварии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи Ларс Клингбейль, один лидеров партии, уже анонсировал запуск обсуждения кадровых вопросов.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА

    На турнире ММА в Литве включили гимн СССР вместо Survivor

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На турнире смешанных единоборств в Литве организаторы случайно поставили гимн СССР юному спортсмену вместо запланированной композиции.

    Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

    Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

    Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

    Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

    Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    23 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Христианские демократы Мерца одержали победу на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за более чем 30 лет Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце, получив 31% голосов.

    Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца одержал победу на выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, опубликованным на сайте земельной избирательной комиссии, ХДС набрал 31% голосов, опередив Социал-демократическую партию Германии, которая получила 25,9%. Для СДПГ это первое поражение на выборах в этом регионе с 1991 года.

    Третье место заняла «Альтернатива для Германии», набравшая 19,5% голосов. Это практически вдвое больше, чем на прошлых выборах в 2021 году, и лучший результат партии в западной части страны. В ландтаг также проходят «Зеленые» с поддержкой 7,9% избирателей, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

    Свободная демократическая партия, ранее входившая в правящую коалицию на федеральном уровне, набрала лишь 2,1% и не получила мест в новом составе парламента. Правом голоса на этих выборах обладали почти 3 млн человек, явка составила 68,5%, что выше показателя 2021 года.

    Эксперты полагают, что провал СДПГ усилит внутренние разногласия и давление на руководство партии, в частности по вопросам социальной политики и миграции. Уже после объявления результатов выборов некоторые социал-демократы потребовали отставки сопредседателя партии Ларса Клингбайля, который занимает пост министра финансов Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходят выборы в ландтаг федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, что соответствует 10.00 по московскому времени.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    22 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Германия столкнулась с дефицитом яиц накануне Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Острый дефицит куриных яиц наблюдается в ключевых регионах Германии из-за вспышек болезней птиц и сокращения импорта перед Пасхой.

    Острый дефицит куриных яиц зафиксирован в ряде федеральных земель Германии перед католической Пасхой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии отмечает, что уровень самообеспеченности яйцами в марте 2026 года снизился ниже 72%. Ситуация осложняется вспышками инфекций среди птиц, сокращением импорта из Евросоюза и сезонным ростом спроса.

    Особенно острая нехватка яиц наблюдается в Берлине и Бранденбурге. Газета Berliner Morgenpost пишет, что с конца февраля в регионе из-за болезни Ньюкасла было уничтожено около 1,2 млн кур-несушек, что парализовало поставки в столицу и привело к исчезновению недорогих яиц в крупнейших дисконтных сетях. В Саксонии-Анхальт последствия вспышки заболевания осенью 2025 года до сих пор сказываются на производстве, поскольку тогда было уничтожено 40 тыс. кур-несушек, и отрасль не успела восстановиться, отмечает газета Mitteldeutsche Zeitung.

    В Тюрингии птицефабрики работают с большими ограничениями из-за новых карантинных зон после очередной вспышки птичьего гриппа H5N1. В результате логистика и отгрузка продукции с ряда предприятий региона оказались заблокированы.

    В Баден-Вюртемберге, по сообщениям телеканала SWR, дефицит ощущается не только в магазинах, но и на традиционных рынках. Местные фермеры вынуждены ограничивать продажи яиц «в одни руки», чтобы сохранить предложение для постоянных клиентов.

    В Баварии, как утверждает портал BR24, основной причиной пустых полок стали сбои внутренних поставок. Птицеводы из северных земель Германии прекратили отправку продукции на юг, а мартовские вспышки птичьего гриппа в районе Дахау только усугубили ситуацию: фермеры описывают рынок как «практически пустой».

    В Северном Рейне-Вестфалии перебои вызваны снижением импорта из Нидерландов, сообщает телеканал WDR. Причиной этого стали ужесточённые экологические правила в ЕС, а также массовые закупки яиц перерабатывающими предприятиями, что практически полностью «вымыло» товар из магазинов перед Пасхой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в Евросоюз, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ.

    25 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Неизвестные выложили в Cеть разговор Politico и чиновника ЕС о Венгрии и Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Частную беседу сотрудника Politico и представителя Евросоюза, касающуюся ситуации на Украине и в Венгрии, выложили в открытый доступ.

    Неизвестные перехватили телефонную беседу журналиста европейского издания Politico и неназванного представителя Евросоюза, обсуждавших темы, связанные с Венгрией и Украиной. Девятиминутная запись разговора, состоявшегося 3 марта, была загружена на YouTube 16 марта и набрала 5,1 тыс. прослушиваний, передает РИА «Новости».

    В сообщении редакции Politico отмечается, что издание начало проверку безопасности после того, как частный телефонный разговор между одним из его репортеров и чиновником ЕС был перехвачен.

    Руководство издания, в лице старшего исполнительного редактора Кейт Дэй и исполнительного вице-президента Кэрри Будофф Браун, проинформировало сотрудников по электронной почте, что проведенная внутренняя проверка не обнаружила признаков взлома устройств, сетей или систем СМИ.

    Также отмечается, что Politico не удалось выяснить, каким образом была получена запись и кто разместил ее на видеохостинге.

    Орбан заявил, что Будапешт не согласится ни на какие решения Евросоюза по финансированию Украины, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро «так или иначе».

    Евросоюз ограничил участие Венгрии в переговорах из-за опасений утечки информации.

    23 марта 2026, 10:47 • Новости дня
    Победу партии Мерца на выборах в Рейнланд-Пфальце назвали исторической

    Tекст: Ольга Иванова

    Победа Христианско-демократического союза (ХДС) на выборах в Рейнланд-Пфальце является исторической, это позволило партии впервые за 35 лет получить контроль над местным правительством, отметил лидер парламентской группы ХДС в Берлине Йенс Шпан.

    Шпан назвал результат историческим для партии. Он отметил, что успех на федеральном уровне будет способствовать укреплению позиций ХДС в целом по стране. Кандидат ХДС на пост премьер-министра земли Гордон Шнайдер подчеркнул, что победа стала возможна благодаря упорной кампании и сильной мотивации команды на местах, передает Politico.

    Самым заметным ростом поддержки отличилась партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая увеличила свой результат более чем вдвое, до 19,7%. Это лучший результат АдГ в западных землях и свидетельство растущей популярности партии вне традиционных восточных опорных регионов. Лидер АдГ Алиса Вайдль заявила, что избиратели оценили работу партии в оппозиции и выразила надежду на участие в правительстве в будущем, если удастся преодолеть «ограду» вокруг партий правого толка.

    Поражение СДПГ стало одним из худших в истории, и, как отметил министр финансов Ларс Клинкбайль, это приведет к дебатам о будущем руководства партии. СДПГ также потеряла пост мэра Мюнхена, уступив кандидатам от партии «Зеленые». Политологи полагают, что социал-демократы теперь будут более настойчиво отстаивать свои позиции в федеральной коалиции, что может осложнить работу правительства Фридриха Мерца.

    Победа ХДС произошла на фоне экономических трудностей в Германии и опасений за будущее промышленности страны. Генеральный секретарь ХДС Йенс Шпан подчеркнул, что для Германии важнее всего сейчас снова добиться экономического роста после трех лет рецессии и стагнации. АдГ активно использует тему экономического спада, усиливая давление на ХДС и рассчитывая на крупные успехи на сентябрьских выборах в восточных землях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце впервые за более чем 30 лет. Партия получила почти 31% голосов.

    25 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не понимает одержимость и ненависть Европы по отношению к России.

    Фицо выступил с заявлением, в котором выразил недоумение по поводу антироссийских настроений в Европе, передает ТАСС.

    По его словам, он наблюдает одержимость и ненависть в отношении России, которую не может понять. Фицо подчеркнул, что в Евросоюзе сложились двойные стандарты, поскольку к действиям Израиля в секторе Газа применяется иной подход, несмотря на большие жертвы среди мирного населения, чем на Украине.

    Глава правительства заметил, что значительная часть стран ЕС поддерживает продолжение конфликта на Украине, и напомнил о крупной финансовой поддержке Киева. По его словам, Украина уже получила на поддержание войны 300 млрд евро, а планы предоставить еще 90 млрд евро вызывают у него непонимание. Он заявил: «300 миллиардов выброшены на ветер».

    Фицо также отметил, что остановка Украиной поставок нефти по трубопроводу «Дружба» – это проявление отношения ЕС к России. По его словам, утверждение о том, что Словакия, покупая российскую нефть, финансирует российскую военную машину, не соответствует действительности, так как доходы России от поставок составляют лишь 0,2% доходов от экспорта природного сырья.

    Премьер выразил мнение, что Россия «никогда не уйдет из Донбасса» и других регионов. Он подчеркнул, что мирное соглашение возможно только с учетом территориальных изменений и при согласии Киева, иначе война будет продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о нежелании быть частью безразличной к жизням россиян Западной Европы.

    Глава правительства раскритиковал европейских политиков за стремление продлить украинский конфликт любой ценой.

    Политик выразил мнение об использовании темы Украины для маскировки внутренних проблем Евросоюза.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    Фицо заявил о непонимании ненависти Европы к России
    Что спасает рубль от ослабления

    Рубль весь март слабеет – и дошел до 85 за доллар на прошлой неделе. Эксперты называют два главных фактора такого падения. Однако на этой неделе рубль вновь пытается вернуть утраченные позиции. Получится ли у рубля удержаться от дальнейшего ослабления и что ему в этом поможет? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    «Большую сделку» США с Белоруссией срывает Прибалтика

    Маленькая Литва полна решимости максимально навредить «большой сделке», намечаемой между США и Белоруссией. Казалось бы, налаживание отношений поможет ей крупно заработать на транзите белорусских удобрений. Мнение Вильнюса не удалось изменить даже спецпосланнику президента Трампа. Почему же Литва так упорствует в этом вопросе и какие провокации совершает ради того, чтобы манипулировать Вашингтоном? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Что сеять на рассаду и сажать в апреле 2026: полный список овощей и цветов, сроки посева и лучшие дни

      Апрель – время, когда огородники по-настоящему включаются в сезон. В марте мы только начинали: сеяли перцы, баклажаны и ранние томаты. А теперь, когда земля прогревается, а дни становятся длиннее, наступает пора активных работ. В 2026 году сезон обещает быть теплым, и часть культур уже можно смело высаживать прямо в открытый грунт. А что-то еще успеется посеять на рассаду. Разбираемся, какие овощи, зелень и цветы займут место на грядках в апреле.

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

