Россия замкнула десятку мировых экспортеров шоколада
По итогам прошлого года Россия заняла 10-е место среди мировых поставщиков шоколада, отправив за рубеж продукции почти на 1 млрд долларов, следует из открытых статистических данных.
Стоимость российских поставок шоколада на внешние рынки в прошлом году достигла 985 млн долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».
Лидером рейтинга стала Германия, экспортировавшая шоколад на 8,6 млрд долларов. На втором месте оказалась Бельгия с показателем 6,7 млрд долларов, третье заняла Польша, выручка которой от внешних поставок шоколада составила 4 млрд долларов.
В первую пятерку также вошли Италия с объемом экспорта 3,9 млрд долларов и Нидерланды с 3,4 млрд долларов. Далее расположились Франция с показателем 2,4 млрд долларов, США с 2,3 млрд, Швейцария с 1,7 млрд и Британия с 1,4 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что Россия по итогам 2025 года экспортировала 224 тыс. тонн шоколадных кондитерских изделий на 985 млн долларов. Казахстан и Азербайджан в начале 2025 года стали крупнейшими импортерами российского шоколада с объемом закупок 78,3 млн и 23,4 млн долларов.