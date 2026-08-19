Массовая гибель слонов произошла в Кении

На юге Кении при невыясненных обстоятельствах погибли не менее 20 слонов

Tекст: Тимур Шайдуллин

На юге Кении в районе национального парка Амбосели зафиксирована гибель как минимум 20 слонов. Большинство умерших особей – самки и молодые самцы, у которых перед смертью отказывали задние ноги и пропадала способность стоять, передает ТАСС, ссылаясь на France Press.

«Можно было увидеть, как животное мучается день, два или даже три дня, пока окончательно не умрет», – рассказал руководитель оперативного подразделения общинных земель Олгулулуи Патрик Папатити.

Первые случаи загадочного мора начали фиксировать еще 24 июня. Последней жертвой стал 11-летний самец по кличке Чингисхан, который скончался 18 августа, несмотря на помощь ветеринаров.

Специалисты опасаются, что реальное количество погибших животных может оказаться значительно выше. Эксперты не исключают, что неизвестное заболевание способно перекинуться на территорию соседней Танзании из-за постоянной миграции стад через границу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля возле кенийского парка Амбосели при невыясненных обстоятельствах погибли 16 слонов.

Трупы особей обнаружили на расстоянии от 15 до 30 километров от границ заповедной зоны. Позже предварительный лабораторный анализ выявил следы цианида в останках этих животных.