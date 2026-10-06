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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    31 комментарий
    6 октября 2026, 13:42 • Новости дня

    В Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства жительницы Москвы, в совершении которого подозревается супруг ее подруги, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Тело женщины 1975 года рождения с ножевыми ранениями было найдено 6 сентября в квартире жилого дома на Литовском бульваре на юго-западе столицы, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, смертельные ранения потерпевшей нанес муж ее подруги. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение подозреваемого, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной суд арестовал обвиняемого в убийстве женщины в офисе на западе Москвы.

    В марте другой обвиняемый в убийстве москвички частично признал вину.

    В прошлом году житель столицы получил 17 лет колонии за убийство малолетнего внука.

    6 октября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт Кнутов: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать

    Эксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
    @ mikhalkov_official

    Tекст: Олег Исайченко

    Армия России в ответ на террористические акции ВСУ продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. В ночь на вторник противник предпринял попытку удара по Московскому региону.

    «Владимир Зеленский не способен переломить ситуацию в пользу Украины, поэтому стремится отыгрываться на мирном населении России. Отсюда налеты украинских БПЛА на Московский регион, удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам. Фактически речь идет о тактике международных террористов», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    На этом фоне он упомянул: Зеленский впал в истерику, когда узнал, что FirePoint не может вовремя доделать баллистическую ракету FP-9, которая, по заявлениям, должна долететь до Москвы. «В рамках недавней поездки канцлера ФРГ Фридриха Мерца на Украину в немецкую делегацию входили представители крупнейших оборонных компаний. Они окажут содействие в доработке ракеты – в частности, в увеличении ее дальности до 1 тыс. км», – напомнил собеседник.

    По его мнению, все это свидетельствует о планах Киева усилить террористические акции. «Задача противника – вызвать панику и недовольство российских граждан, побудить их выходить на митинги и требовать подписания мира на условиях Украины и Запада», – считает аналитик. Он подчеркнул: ответ России на преступные действия ВСУ будет предельно жестким и не заставит себя ждать.

    «Наша армия продолжит поражать объекты военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры, обеспечивающей работу заводов ВПК, а также логистические узлы на Украине, при этом наращивая как количество ударов, так и их эффективность», – акцентировал Кнутов, упомянув сообщение Минобороны об усилении атак в ответ на угрозы Зеленского.

    Эксперт напомнил, что параллельно в России ведется разработка новых средств нанесения ударов по Западной Украине. «Увеличение производства таких дронов, как «Герань-5», а также их аналогов может позволить нам закрыть границу между Западной Украиной и Польшей, что сократит поставки оружия и комплектующих для беспилотников», – уточнил собеседник.

    В свою очередь военный блогер Юрий Подоляка назвал налет БПЛА «очередным обломом» Украины. По его мнению, целью противника был Московский НПЗ в Капотне, но ему не удалось прорваться. «Хочу отметить превосходную работу ПВО Московского региона, которая оказалась на высоте и не по зубам противнику», – написал он в своем Telegram-канале.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. «Понятно, что массовым налетом дронов на столичный регион «великий полководец» Зеленский решил приподнять настроение жителям бывшей Украины. Дескать вот смотрите, мы шо можем, всех потужно победим. Ого-го, у нас дроны, у нас сила, за нами Европа. Короче, стандартный набор», – рассуждает он.

    Медведев обратил внимание на реакцию в украинском сегменте соцсетей – там царит «радостная перемога». «Но это смех хуторского дурачка на похоронах, причем на собственных, и пляшет он, дурачок этот, посреди пылающего хутора. Налет ничего не изменит, разве что мосты и прочая инфраструктура на Украине будет заканчиваться скорее», – подчеркнул журналист.

    Между тем военкор Александр Коц указал на выбор момента для атаки БПЛА на Московский регион: «американская сторона контактирует с Украиной и Россией и предлагает до конца октября технически в трехстороннем формате провести встречу», а вечером 5 октября на Москву полетели 650 дронов. «На Банковой почему-то полагают: чем больше дыма над Подмосковьем к моменту встречи, тем громче можно торговаться. МИД России еще 3 октября предупредил: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия». А Минобороны обещает их усилить. Ждем», – написал он.

    В ночь на вторник российские силы ПВО уничтожили 868 беспилотников. Как сообщили в Минобороны, БПЛА были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

    В Подмосковье в результате атаки погибли два человека, девять пострадали, заявил губернатор Андрей Воробьев. При разборе завалов разрушенного частного дома в Барыбино под Домодедово спасатели нашли тело 71-летнего мужчины. Находившаяся в доме женщина получила ранения. Также подтверждена гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля Солнечногорского округа.

    Повреждены 47 частных домов в семи муниципалитетах – Волоколамске, Ступино, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедово и Истре. «В селе Лобаново в Домодедово повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме: выбиты окна и остекление балконов. Люди не пострадали, эвакуация не потребовалась. Также повреждены окна расположенной рядом котельной», – рассказал Воробьев.

    Кроме того, повреждения получили два автомобиля в Истре и один в Ступино. В деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада – его уже потушили. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА в регионе. Для приема жалоб и оказания правовой помощи работает телефон: 7 (916) 240-31-28.

    На фоне атаки дронов Росавиация вводила ограничения в четырех московских аэропортах. Аэропорт Шереметьево сообщил, что пассажиры во вторник могут столкнуться с длительным ожиданием вылета. Им рекомендовали уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло, приложения, а также через call-центр или чат-бот перевозчика.

    Напомним, в минувшие выходные Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы усилят удары по военным и военно-промышленным объектам Украины после заявлений Владимира Зеленского. Тот пообещал в ответ на удары по предприятиям ВПК в Киеве, где производятся БПЛА и ракетное вооружение, а также по объектам инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

    Российское военное ведомство подчеркнуло, что наносит удары по Киеву и другим украинским регионам «именно в ответ на действия главаря киевского режима». «После сегодняшнего заявления Зеленского удары Вооруженных сил Российской Федерации по военным и военно-промышленным объектам, а также связанной с ними инфраструктуры в Киеве и в других областях Украины будут усилены. Населению Украины винить за это следует только главу киевского режима. Именно Зеленский несет за это полную личную и политическую ответственность», – говорилось в заявлении МО.

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    5 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    Ликсутов: Курьеры в Москве будут сдавать экзамен на знание ПДД для допуска к работе
    @ Георгий Чернышов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что с 15 октября столичные сервисы доставки не смогут допускать к работе курьеров, не сдавших обязательное тестирование на знание правил дорожного движения.

    Проверка знаний будет проходить на базе комплексной информационной системы «Аналитика работы такси» (КИС «АРТ»). До 14 октября курьеры могли проходить тестирование по желанию, однако теперь оно станет обязательным, пишет ТАСС.

    «Мы продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап – введение обязательного тестирования в системе КИС «АРТ», – заявил Ликсутов.

    Сотрудникам служб доставки предстоит продемонстрировать знание скоростного режима, правил движения на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а также требования спешиваться на пешеходных переходах. Кроме того, в тест включены вопросы по сервисной этике и внешнему виду. Для успешной сдачи необходимо правильно ответить минимум на 80% вопросов, после чего результат будет действовать один год. В настоящее время в столице трудятся свыше 135 тыс. курьеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе звезду сериала «Кадетство» наказали за новые нарушения ПДД.

    Весной полиция изъяла электровелосипед у нарушившего правила дорожного движения курьера в Зеленограде.

    В марте нарушения сотрудников служб доставки на электровелосипедах предложили фиксировать с помощью ГЛОНАСС.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    6 октября 2026, 05:36 • Новости дня
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников, 105 – на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 20.30 5 октября до пяти утра 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах. 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», – написал мэр в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93.

    С начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 17:28 • Новости дня
    Собянин: С 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9 994 беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    В период с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы было запущено почти 10 тыс. беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «В период с 08:30 1 сентября по 08:30 5 октября в сторону Московского региона летело 9994 БПЛА», – написал он в своем канале в Max. Большая часть беспилотников была нейтрализована силами ПВО на дальних рубежах.

    Однако 862 аппарата были уничтожены на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.

    В воскресенье ПВО ликвидировала пять летевших на Москву дронов.

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    6 октября 2026, 04:30 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 93
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    С начала суток силы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата, направлявшихся к Москве, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Уничтожены еще 15 БПЛА, летевших на Москву», – сообщил Собянин в «Максе».

    Позднее мэр опубликовал еще несколько сообщений, в которых говорилось, что ПВО сбила соответственно 11, 18, 9, 15 и 12 БПЛА.

    На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО уничтожила еще 13 летевших на Москву беспилотников.

    В понедельник Собянин отметил, что с начала сентября в сторону столицы было направлено почти 10 тыс. дронов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 октября 2026, 02:36 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система противовоздушной обороны сбила 13 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены 13 беспилотников, летевших на Москву», – сообщил Сергей Собянин в «Максе».

    В настоящее время на месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Собянин сообщил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Москвы летело 9994 беспилотника.

    Силы ПВО уничтожили девять летевших на столицу беспилотников.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    5 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Суд арестовал обвиняемого в убийстве московской предпринимательницы и ее дочери

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО до 3 декабря Теймураза Гогиашвили, которого обвиняют в убийстве столичной предпринимательницы и ее дочери.

    «Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – огласил постановление судья, передает ТАСС. Ранее в пресс-службе СК сообщали, что Гогиашвили предъявлено обвинение в двойном убийстве и незаконном обороте оружия.

    Вину он признал частично. Мужчина сообщил, что пытался скрыть следы убийств, замывая кровь.

    С участием фигуранта провели проверку показаний в гараже на территории Новой Москвы и в квартире на Жулебинском бульваре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стало известно, что подозреваемый в убийстве москвички пропустил ее тело через мясорубку.

    В воскресенье следователи назвали возможный мотив убийства предпринимательницы и ее дочери. В тот же день в гараже сожителя убитой нашли тело ее дочери.

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    5 октября 2026, 20:38 • Новости дня
    Синоптик рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве

    Синоптик Голубев: Уход антициклона стал причиной окончания сухой осени в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Период теплой погоды в столичном регионе завершился из-за перестройки воздушных потоков и смещения антициклона, рассказал начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев.

    Продолжительный период без осадков завершился из-за смены атмосферных процессов, передает РИА «Новости». «Сухая осень в Московском регионе закончилась из-за антициклона, который удерживался около недели над европейской территорией России», – пояснил специалист.

    По словам метеоролога, воздушные потоки постепенно меняют направление. Теперь вместо антициклона, обеспечивавшего тепло, по северу европейской части страны будут проходить циклоны. Основной удар атмосферного фронта примут на себя Мурманск, Карелия и Архангельск.

    Столице достанутся лишь южные участки этого фронта. Во вторник в регионе ожидаются небольшие осадки, поскольку город окажется на окраине циклона. Его центр в ближайшие два дня расположится над Баренцевым морем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики спрогнозировали превышение климатической нормы октября на полтора градуса.

    Ранее метеорологи назвали сроки выпадения первого снега в столице.

    На следующей неделе воздух в Москве прогреется до 15 градусов тепла.

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    6 октября 2026, 08:21 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    Силы ПВО уничтожили 29 летевших на Москву беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении еще десяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. Ранее сообщалось о ликвидации 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы.

    «Уничтожены еще десять беспилотников, летевших на Москву», – заявил Собянин в Max.

    Он добавил, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО сбила еще несколько аппаратов. В понедельник Собянин сообщил, что с первого сентября по пятое октября в сторону Москвы летело почти 10 тыс. дронов.

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    5 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры в Новой Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Московские спасатели успешно эвакуировали взрослого и ребенка с балкона загоревшейся квартиры, расположенной в Новомосковском административном округе, сообщили в столичном МЧС.

    Возгорание произошло в жилом доме на Прокшинском проспекте, где вспыхнули мебель и личные вещи жильцов, передает РИА «Новости». «Столичные огнеборцы спасли двух человек при пожаре в Новомосковском административном округе… С помощью спасательного устройства с балкона спасены два человека, в том числе один ребенок», – рассказали в столичном МЧС.

    В ведомстве добавили, что прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание. В результате происшествия никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле столичные спасатели вывели 11 жильцов из горящей многоэтажки на Криворожской улице.

    Весной в деревне Сосенки Новой Москвы при возгорании частных домов погибли два человека. В апреле во время пожара в Новомихалковском проезде сотрудники МЧС спасли шестерых человек.

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    5 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к концу недели

    Синоптик Шувалов: К концу недели в Москве ожидается потепление до 20 градусов

    Tекст: Вера Басилая

    В конце рабочей недели в Москве ожидается возвращение теплой погоды, температура воздуха может подняться до 20 градусов тепла, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    Шувалов заявил, что в конце этой рабочей недели, в четверг и в пятницу, столбики термометров поднимутся до плюс 15 – плюс 20 градусов, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в эти дни в столице осадков не ожидается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник синоптик Голубев рассказал о причинах завершения сухой осени в Москве.

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    6 октября 2026, 08:56 • Новости дня
    Дом XIX века загорелся на Большой Никитской улице в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В центре Москвы на Большой Никитской улице произошел пожар в историческом здании постройки начала XIX века, движение транспорта на участке перекрыто.

    На Большой Никитской улице в центре Москвы загорелся исторический доходный дом Полуэктова – Кухаренко, передает ТАСС.

    В столичной Госавтоинспекции сообщили о временном ограничении движения. «Из-за возгорания на Большой Никитской улице, д. 60, стр. 1 движение по Большой Никитской от Садового кольца до д. 58 по Большой Никитской перекрыто на время работы экстренных служб», – заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае крупный пожар охватил ресторан на Большой Никитской в Москве. В том же месяце пожар произошел в историческом здании на Пятницкой улице в Москве. В прошлом году возгорание зафиксировали в историческом здании Обуховской больницы Петербурга.

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    6 октября 2026, 07:48 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников

    Силы ПВО уничтожили 19 летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении 19 летевших на столицу беспилотников. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, следует из его сообщения в социальной сети Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники.

    Через некоторое время Собянин сообщил, что с вечера понедельника сбито 650 летевших в сторону Московского региона дронов.

    В понедельник силы ПВО уничтожили девять летевших на Москву беспилотников.

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    6 октября 2026, 09:59 • Новости дня
    Синоптик назвала сроки перехода на зимнюю резину в Москве

    Синоптик Позднякова: В Москве менять резину на зимнюю нужно в конце октября

    Tекст: Ольга Иванова

    В Московском регионе переходить на зимнюю резину следует в конце октября или начале ноября из-за ожидаемого теплого октября, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Менять шины нужно тогда, когда устойчивая среднесуточная температура переходит через отметку +5°C. Поскольку октябрь в этом году будет теплее, можно запланировать «переобувку» на конец октября или начало ноября», – заявила Позднякова, передает «Газета.Ru».

    Она отметила, что традиционно для столичного региона смена шин приходится на 20-е числа октября, но в этом году сроки сдвигаются. Даже если к этому времени не выпадет снег, температурный режим изменит эластичность летней резины, что и станет сигналом для установки зимних покрышек.

    Комментируя сообщения о снеге на трассе М-5 и в других субъектах, метеоролог добавила, что снежный покров может устанавливаться временно, а жители восточных и северных регионов самостоятельно ориентируются по состоянию дорожного полотна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве ожидается облачная погода с небольшим дождем и потеплением.

    В понедельник синоптики спрогнозировали повышение температуры в столице до 20 градусов к концу недели.

    В конце прошлого месяца метеоролог Татьяна Позднякова сообщала о погожих днях в конце сентября.

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    6 октября 2026, 13:14 • Новости дня
    Представителей России за рубежом проинформировали об атаке на Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия проинформировала свои представительства при международных организациях об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 6 октября, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Представительства России при международных организациях проинформированы об атаке украинских беспилотников на московский регион, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Наши представители в международных организациях информированы о совершенных киевским режимом преступлениях на данном треке», – заявил Мирошник.

    По его словам, по мере поступления проверенной информации данные будут дополняться фотографиями и видеозаписями, пишет РИА «Новости».

    Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника до утра вторника к московскому региону летели 650 беспилотников, большинство из которых были сбиты на дальних подступах, 105 – на подлете к Москве.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев уточнил, что ночью ПВО и средства РЭБ уничтожили и подавили 185 беспилотников в 16 муниципалитетах региона. В результате атаки два человека погибли, девять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших при атаке БПЛА в Подмосковье увеличилось до двух человек.

    При атаке беспилотников в Подмосковье повреждены жилые дома.

    ПВО с вечера понедельника сбила 650 летевших в сторону Московского региона БПЛА.

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    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые – в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих – и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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