Москвич получил 17 лет за убийство малолетнего внука
Суд приговорил 51-летнего москвича к 17 годам колонии строгого режима за убийство своего малолетнего внука, которому было всего два года, сообщила прокуратура Москвы.
Мосгорсуд вынес приговор 51-летнему мужчине, которого признали виновным в убийстве малолетнего внука, передает прокуратура Москвы. Основанием для решения стали представленные прокуратурой доказательства и позиция государственного обвинителя.
5 апреля 2025 года злоумышленник, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, дома на улице Твардовского взял своего малолетнего внука, 2023 года рождения, за ногу и дважды ударил ребенка головой и телом о стену. Смерть наступила на месте происшествия.
Подсудимый осужден по статье «убийство малолетнего» и приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Тимирязевский суд Москвы избрал меру пресечения в виде ареста мужчине, которого обвиняют в убийстве внука.
Следствие установило, что дед был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения преступления. Ребенок скончался от полученных побоев.