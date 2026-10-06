Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».9 комментариев
Лавров философски отнесся к планам обороны НАТО на восточном фланге
Глава МИД Лавров философски оценил сообщения о новом плане обороны НАТО
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что философски относится к информации о разработке Североатлантическим альянсом оборонительного плана на восточном фланге.
Министр иностранных дел России прокомментировал сообщения о подготовке нового плана Североатлантического альянса, передает ТАСС.
«Знаете, я как-то за этим слежу философски. Потому что сегодня они говорят одно, завтра другое», – сказал Лавров на пресс-конференции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник агентство Bloomberg раскрыло детали нового плана обороны НАТО.