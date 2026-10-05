Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Bloomberg раскрыл новый план обороны НАТО с ИИ
НАТО разработала план обороны восточного фланга с применением ИИ
Военное командование НАТО подготовило новый план обороны на восточном фланге с применением дронов и искусственного интеллекта, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ.
Военное руководство Североатлантического альянса разработало стратегию защиты восточных рубежей с использованием беспилотников и искусственного интеллекта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Проект под названием «Теория победы» планируют представить главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексусу Гринкевичу 12 октября.
Официальный представитель генерала не стал детально комментировать инициативу, подчеркнув лишь оборонительный характер блока.
«Теория победы главнокомандующего объединенными силами проста: сохранять преимущество НАТО», – заявил он. Цель новой концепции заключается в определении реакции на потенциальное вторжение на территорию альянса.
Документ демонстрирует интеграцию традиционных вооружений с современными технологиями, появившимися за последние четыре года. Стратегия призывает страны-участницы увеличить инвестиции в оборону и сфокусироваться на противодействии гибридным угрозам. В случае нападения планируется использовать дешевые дроны, автономные системы и технологии выбора целей на базе искусственного интеллекта для быстрого поражения командных пунктов противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил о разработке 4 тыс. страниц планов на случай кризисов на восточном фланге.
Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых инициатив альянса по защите от беспилотников.
Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий с созданием автономной зоны для военной техники на границе с Россией.