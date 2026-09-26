Лавров заявил о попытках НАТО распространить деструктивное влияние на Азию

Лавров обвинил НАТО в расширении влияния за пределы ответственности

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС. В своей речи он обратил внимание на деструктивные действия Североатлантического альянса.

«Обеспечить прочный мир можно только тогда, когда прекратится опасное соперничество крупнейших мировых игроков», – заявил глава внешнеполитического ведомства. Он подчеркнул, что достижение стабильности требует неукоснительного соблюдения Устава ООН и принципа равной и неделимой безопасности.

По словам дипломата, этот принцип исключает доминирование в сфере безопасности и обеспечение защиты одних государств за счет других. В первую очередь это относится к НАТО, которая стремится расширить свое присутствие далеко за пределы традиционной зоны ответственности, включая Юго-Восточную и Северо-Восточную Азию.

Кроме того, Сергей Лавров напомнил о важности равноправного сотрудничества. Именно такие ценности, как отметил министр, заложены в инициативах президента России Владимира Путина по созданию Большого евразийского партнерства и новой архитектуры безопасности на всем континенте.

Ранее Лавров обвинил западные страны в авантюрных действиях, которые ставят под угрозу жизни миллиардов людей.

Лавров сообщил о стремлении НАТО устанавливать собственные правила безопасности на всем евразийском континенте.

Также Лавров указал на прямую угрозу дальневосточным рубежам России из-за формирования нового военного альянса в Азии.