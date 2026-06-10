Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Лавров заявил о претензиях НАТО на всю Евразию
Лавров заявил о стремлении НАТО контролировать евразийскую безопасность
Североатлантический альянс проявляет интерес ко всему евразийскому континенту, пытаясь устанавливать там свои правила безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что НАТО претендует на обеспечение безопасности в Евразии под своим руководством, передает РИА «Новости».
По словам министра, альянс пытается навязывать собственные правила за пределами Евроатлантики.
«Когда мы все говорим о необходимости объединиться всем странам континента для обсуждения путей выстраивания надежной, взаимной, неделимой безопасности... НАТО – структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион, Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов... Уже не первый год собирается вот эту самую евразийскую безопасность обеспечивать по своим правилам, по своему разумению и под своим началом», – подчеркнул дипломат по итогам встречи СМИД ОДКБ в Казани.
Руководитель внешнеполитического ведомства отметил важность недопущения превращения евразийского пространства в зону геополитического противостояния. Он добавил, что необходимо заранее предотвращать перерастание локальных очагов напряженности в масштабные конфликты, чтобы избежать кризисов, подобных украинскому.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД России Сергей Лавров выступил против поглощения евразийского пространства структурами Североатлантического альянса.
Дипломат указал на прямую угрозу безопасности из-за формирования нового военного блока под руководством США в Азии.
Осенью прошлого года министр предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.