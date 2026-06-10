Лавров заявил о претензиях НАТО на всю Евразию

Лавров заявил о стремлении НАТО контролировать евразийскую безопасность

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что НАТО претендует на обеспечение безопасности в Евразии под своим руководством, передает РИА «Новости».

По словам министра, альянс пытается навязывать собственные правила за пределами Евроатлантики.

«Когда мы все говорим о необходимости объединиться всем странам континента для обсуждения путей выстраивания надежной, взаимной, неделимой безопасности... НАТО – структура, которая, в общем-то, охватывает несколько иной регион, Евроатлантику, и всегда заявляла о том, что она обеспокоена безопасностью своих членов... Уже не первый год собирается вот эту самую евразийскую безопасность обеспечивать по своим правилам, по своему разумению и под своим началом», – подчеркнул дипломат по итогам встречи СМИД ОДКБ в Казани.

Руководитель внешнеполитического ведомства отметил важность недопущения превращения евразийского пространства в зону геополитического противостояния. Он добавил, что необходимо заранее предотвращать перерастание локальных очагов напряженности в масштабные конфликты, чтобы избежать кризисов, подобных украинскому.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД России Сергей Лавров выступил против поглощения евразийского пространства структурами Североатлантического альянса.

Дипломат указал на прямую угрозу безопасности из-за формирования нового военного блока под руководством США в Азии.

Осенью прошлого года министр предложил выработать коллективные принципы безопасности для всех стран континента.