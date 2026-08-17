Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Bild раскрыла стратегию НАТО в случае военного конфликта с Россией
Bild: В НАТО подготовили стратегию на случай военного конфликта с Россией
Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны, включающую удары по военным объектам и создание зоны для беспилотников, сообщает Bild.
Североатлантический альянс разработал конкретные планы на случай вооруженного конфликта с Россией под общим названием Nato Land Warfighting Concept, передает ТАСС.
Концепция создавалась под руководством американского майора Эндрю Пингрея.
На первом этапе альянс собирается сосредоточиться на противодействии истребителям, ракетам и беспилотникам. В частности, планируется наносить удары по объектам в Калининградской области. Одновременно предполагается создать «автономную зону» на границе с Белоруссией и Россией, где будет действовать исключительно автономная военная техника.
Следующим шагом станет атака на военные объекты и пункты снабжения в самой России, включая аэродромы, заводы, мосты и железнодорожные станции. Доставлять беспилотники вглубь страны планируется по воздуху. Примечательно, что альянс не скрывает свои намерения.
Российская сторона неоднократно опровергала заявления об угрозе со стороны Москвы. Власти отмечали, что подобные утверждения используются для милитаризации Европы и подготовки к конфликту.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о сохранении курса НАТО на милитаризацию Европы.
Глава МИД Литвы Кестутис Будрис допустил возможность нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде.
Североатлантический альянс совместно с Украиной пообещал денежное вознаграждение за создание проекта по выведению из строя российских аэродромов.