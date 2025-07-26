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Патрушев предупредил о сокрушительном ответе на агрессию против Калининграда
В случае военного посягательства на Калининградскую область последует немедленный и мощный ответ с применением всех средств, предусмотренных военной доктриной России, сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
По его словам, Россия ответит немедленно и сокрушительно на любые военные посягательства против Калининградской области с применением всех имеющихся сил и средств, предусмотренных военной доктриной и политикой в области ядерного сдерживания, передает РИА «Новости». Патрушев подчеркнул: «Калининградская область – это неотъемлемая часть России и любое военное посягательство на нее встретит немедленный и сокрушительный ответ».
Патрушев отметил, что планы западных стран в отношении Калининграда давно известны властям России. По его словам, у страны есть все необходимые военные инструменты для защиты региона. Он заверил, что безопасность Калининградской области будет гарантирована.
Высказывания Патрушева последовали после заявления командующего армией США в Европе и Африке Кристофера Донахью. Тот ранее рассказал о планах НАТО по оперативному подавлению оборонительного потенциала России в Калининграде и реализации стратегии «линии сдерживания на восточном фланге», включающей усиление военного потенциала и координацию между военной сферой и промышленностью альянса.
Помощник главы России также сравнил нынешние западные стратегические планы с устремлениями «тевтонских рыцарей, прусских юнкеров и их нацистских потомков», которые, по его словам, в итоге «оказались на свалке истории».
Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Николай Патрушев приехал на базу Балтийского флота в Калининградской области, чтобы оценить выполнение планов по подготовке моряков. Балтийский флот укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств. Патрушев рассказал о сценариях захвата Калининграда, которые отрабатываются на учениях НАТО.