Патрушев поздравил Балтфлот с днем рождения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Балтийский флот России в условиях сложной военно-политической обстановки надежно обеспечивает безопасность судоходства и предотвращает провокации со стороны военно-морских сил недружественных стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости». Он поздравил личный состав, ветеранов и специалистов флота с Днем Балтийского флота.

Патрушев отметил, что Балтийский флот традиционно считается «колыбелью Военно-Морского Флота России», а его история – пример героизма и преданности. «В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», – подчеркнул он.

Ранее Патрушев отмечал, что европейское крыло НАТО проводит политику блокирования России в регионе, игнорируя диалог с Москвой и Вашингтоном. По его словам, высока вероятность усиления угроз российским портам и свободе судоходства, но Москва не допустит посягательств на свои национальные интересы.

В этом году активизировалась боевая подготовка флота, совершенствуются навыки противодействия подводным диверсионным силам, продолжается перевооружение Балтфлота современными кораблями, включая новые фрегаты, корветы, противоминные корабли и катера. Флот получает малые ракетные корабли с морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Датой рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда флотилия под командованием Петра I одержала первую победу, захватив два шведских военных судна на Неве. Все участники боя были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. В Совфеде назвали действия НАТО по морской блокаде России провокацией.