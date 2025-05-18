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    Эрдоган поймал Макрона за руку
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия выигрывает в переговорной игре

    Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре.

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    Артем Данков Артем Данков Мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков

    В Центральной Азии происходят процессы, которые могут изменить демографическое лицо региона к середине XXI века. Одна из важнейших тенденций последних лет – трансформация миграционных потоков, в том числе из относительно благополучного Казахстана.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Остановит ли новый папа разрушение Католической церкви

    Сможет ли радужное безумие разрушить изнутри старейший институт Европы? Мы еще не знаем; но мы знаем, что это в очень большой степени зависит от одного человека – папы римского Льва XIV.

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    18 мая 2025, 08:33 • Новости дня

    Патрушев поздравил Балтфлот с днем рождения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев подчеркнул, что Балтийский флот активно укрепляет свои позиции и успешно противостоит угрозам со стороны недружественных государств.

    Балтийский флот России в условиях сложной военно-политической обстановки надежно обеспечивает безопасность судоходства и предотвращает провокации со стороны военно-морских сил недружественных стран. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА «Новости». Он поздравил личный состав, ветеранов и специалистов флота с Днем Балтийского флота.

    Патрушев отметил, что Балтийский флот традиционно считается «колыбелью Военно-Морского Флота России», а его история – пример героизма и преданности. «В сложной военно-политической обстановке флот продолжает укреплять свои позиции, надежно обеспечивает безопасность судоходства, пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств, оттачивает свое мастерство в ходе учений на Балтике и дальних походах», – подчеркнул он.

    Ранее Патрушев отмечал, что европейское крыло НАТО проводит политику блокирования России в регионе, игнорируя диалог с Москвой и Вашингтоном. По его словам, высока вероятность усиления угроз российским портам и свободе судоходства, но Москва не допустит посягательств на свои национальные интересы.

    В этом году активизировалась боевая подготовка флота, совершенствуются навыки противодействия подводным диверсионным силам, продолжается перевооружение Балтфлота современными кораблями, включая новые фрегаты, корветы, противоминные корабли и катера. Флот получает малые ракетные корабли с морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

    Датой рождения Балтийского флота считается 18 мая 1703 года, когда флотилия под командованием Петра I одержала первую победу, захватив два шведских военных судна на Неве. Все участники боя были награждены специальными медалями с надписью «Небываемое бывает».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корабли Балтийского флота поразили цели на учениях в Балтийском море. Корабль Балтийского флота применил практическую торпеду по условной подводной цели у побережья Калининградской области. В Совфеде назвали действия НАТО по морской блокаде России провокацией.

    16 мая 2025, 13:22 • Новости дня
    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus

    Рар: Мерц изменил риторику по передаче Украине Taurus после брифинга с разведслужбами ФРГ

    Рар объяснил смену риторики Мерца по поставкам Украине ракет Taurus
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Вопрос о поставках Украине ракет Taurus постепенно исчезнет с повестки дня, если переговоры между Россией и Украиной состоятся. В противном случае решение будет зависеть от позиции США, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus, мотивировав это отсутствием подготовки в ВСУ.

    «Фридрих Мерц после вступления в должность канцлера Германии получил доступ ко всей серьезной информации. До этого с ним не проводили брифинги разведслужбы. Складывается впечатление, что после первой консультации политик сделал определенные выводы по вопросу поставок Украине ракет Taurus. В частности, он понял, что такой шаг может подвергнуть ФРГ большой беде», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его оценкам, этот вопрос постепенно «исчезнет с повестки дня, если переговоры между российской и украинской делегациями состоятся». «В противном случае решение будет зависеть от позиции США. Европейцам важно получить от главы Белого дома Дональда Трампа заверения в готовности поддержать Европу в случае конфликта, поскольку без американского «зонтика» они проиграют России в любом противостоянии», – уточнил собеседник.

    «Как любит говорить Трамп, у Европы нет «карт». Цели Вашингтона и Брюсселя на Украине разошлись: Штаты хотят примирения любой ценой, а ЕС не желает, чтобы Киев потерял территории. На этом фоне тактика Мерца предельно ясна: помешать сближению Трампа с Владимиром Путиным, вернуть США в трансатлантический альянс», – детализировал аналитик.

    «Канцлер Германии будет сейчас подлизываться к американскому лидеру, давать ему разные обещания вплоть до повышения расходов Берлина на вооружение. И все это только чтобы вернуть Трампа в ряды НАТО», – заключил Рар.

    Ранее Фридрих Мерц заявил, что Германия сейчас не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. «В настоящий момент этот вопрос не стоит на повестке дня», – сказал он в эфире телеканала ZDF. Канцлер ФРГ отметил, что передача таких систем потребует времени на обучение военных навыкам управления ими.

    Однако Киев, добавил Мерц, получит крылатые ракеты от Франции и Британии. По мнению политика, значение Taurus для Украины преувеличивается общественностью. Он напомнил, что раньше дискуссия об их передаче ВСУ велась публично, и это, по словам Мерца, было «стратегическим преимуществом» для России и «стратегическим недостатком для Германии».

    Примечательно, что еще в апреле Мерц допускал отправку Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага. Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары немецкими ракетами по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Коментарии (8)
    16 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    Генерал-полковник Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев, возглавлявший войска Центрального военного округа и группировку «Центр», назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России, сообщил источник.

    Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России, пишут «Известия».

    Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, завершил обучение в Новосибирском общевойсковом училище, Общевойсковой академии и Академии Генштаба. В последние годы он занимал руководящие посты в Южном и Центральном военных округах, командовал группировкой «Центр».

    Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь, а в ходе наступления на Донецком направлении – Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово. За личный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации на Украине генерал был удостоен звания Героя Российской Федерации.

    Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что генерал Салюков, который ранее возглавлял Сухопутные войска, был переведен в Совбез. Сладков считает, что назначение Мордвичева на пост главнокомандующего логично и заслуженно, и прогнозирует, что вскоре его может ждать еще более высокая должность.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. Он также освободил Салюкова от прежней должности.

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    17 мая 2025, 19:35 • Видео
    Индия оценила российское оружие

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди похвалил российскую систему С-400 за беспрецедентную мощь. Очередное обострение индо-пакистанского конфликта позволило его сторонам испытать закупленное российское и китайское вооружение в деле.

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    16 мая 2025, 00:57 • Новости дня
    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине

    Канцлер ФРГ Мерц отклонил передачу Украине ракет Taurus из-за отсутствия подготовки в ВСУ

    Мерц отказался от поставок ракет Taurus Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о невозможности передачи Украине ракет Taurus, сославшись на длительный процесс обучения военных.

    Германия не собирается передавать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул: «В данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня, к тому же он связан с необходимостью длительного обучения». Мерц также отметил, что дискуссию о возможных поставках ракет Taurus не следовало начинать публично.

    В апреле Мерц в интервью ARD допустил передачу Украине Taurus при условии согласования с европейскими партнерами. Однако министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявлял, что существуют «много аргументов» против такого шага.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала, что удары ракетами Taurus по российским объектам будут расценены как участие Германии в боевых действиях на стороне Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава компании Rheinmetall Армин Паппергер отметил, что поставки Киеву ракет Taurus не влияют на ситуацию на фронте, в отличие от обычных артиллерийских снарядов.

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    17 мая 2025, 01:51 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России

    Трамп заявил о готовности ввести санкции против России при необходимости, но предпочел бы этого не делать

    Трамп заявил о возможности введения новых санкций против России
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент подчеркнул, что предпочел бы избежать новых ограничений, но не исключил их введения при возникновении необходимости.

    Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения санкций против России, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News он заявил: «Я прибегну к этому, если придется». По словам Трампа, он предпочел бы не прибегать к такому шагу.

    Трамп также выразил уверенность, что встречу с Владимиром Путиным удастся организовать и провести. Он отметил, что надеется на заключение сделки для урегулирования украинского кризиса. «Я думаю, что мы заключим сделку, нам надо встретиться, полагаю, что мы, возможно, это спланируем», – заявил американский лидер.

    Говоря о переговорах с Владимиром Зеленским, Трамп отметил, что они были достаточно сложными. По его словам, у Зеленского не было сильных позиций на переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон признал неэффективность стратегии войны на истощение против России и теперь делает ставку на дипломатические усилия для достижения мира на Украине.

    Эксперты отметили, что теперь не только военная, но и дипломатическая инициатива находится на стороне России после первого за три года раунда переговоров в Стамбуле.

    Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования ситуации на Украине.

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    16 мая 2025, 09:19 • Новости дня
    Украина потеряла 770 млн долларов при закупке оружия у сомнительных торговцев

    Tекст: Александра Юдина

    В результате авансовых платежей за оружие и боеприпасы Украина не получила товаров на сумму 770 млн долларов, а часть поставок оказалась негодной для использования, пишет Financial Times.

    Украина утратила сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей и торговцев, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что иногда Киев выплачивал крупные авансы компаниям, которые не выполнили обязательства по поставкам.

    Издание приводит слова чиновников о том, что часть оружия, закупленного по завышенным ценам из-за высокого спроса, поступала в Украину в непригодном для использования состоянии.

    В материале указывается, что на сегодняшний день Украина выплатила 770 млн долларов аванса иностранным оружейным брокерам за вооружение и боеприпасы, которые не были получены.

    При этом некоторые компании указывают, что стали жертвами коррупционных схем со стороны украинских чиновников и посредников, что может объяснять исчезновение части средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция исчерпала возможности для поставок оружия на Украину. Евросоюз принял решение выделить на Украину 900 млн евро из доходов от российских активов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину.

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    16 мая 2025, 03:09 • Новости дня
    Испанцы эвакуировались из Триполи на самолете после боев

    Стало известно о вывозе 17 испанцев из Триполи в Рим самолетом

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Испании, заблокированные в ливийском Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

    Семнадцать граждан Испании, оказавшихся в ловушке в Триполи из-за вспышки боевых действий, были эвакуированы на самолете в Рим, передает РИА «Новости». Агентство ссылается на сведения от источников в Министерстве иностранных дел Испании. Ранее сообщалось о девяти испанцах из бизнес-делегации, организованной Торговой палатой Таррагоны, ожидавших помощи для возвращения домой.

    По данным источников, эвакуация прошла через аэропорт Мисраты, который находится примерно в 200 километрах от Триполи. Не уточняется, был ли это специальный рейс, организованный властями Испании, или коммерческий перелет. Причиной эвакуации стали вооруженные столкновения и убийство главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли. В ходе боев в столице Ливии погибли шесть человек.

    Министерство внутренних дел ПНЕ накануне объявило о стабилизации ситуации в городе, однако ливийская газета Al Wasat позднее сообщила о возобновлении столкновений между силами, поддерживающими президентский совет и министерство обороны ПНЕ в ночь со вторника на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел Ливии заявило о нормализации обстановки в Триполи после серии вооруженных столкновений. Российским гражданам рекомендуют воздержаться от поездок в западные районы Ливии из-за применения тяжелого вооружения в столице. В Триполи произошла попытка покушения на Али аль-Джабари, командира Сил поддержки служб безопасности МВД Правительства национального единства.

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    16 мая 2025, 23:30 • Новости дня
    Полиция на Украине начала задерживать ограниченно годных призывников

    Полиция доставила в ТЦК военнообязанных, игнорировавших повестки, сообщили власти

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители получили указание задерживать мужчин, признанных ограниченно годными к службе, если они не являются по повестке в ТЦК.

    Полиция Украины будет осуществлять задержания граждан, ограниченно годных к военной службе, и доставлять их в территориальные центры комплектования, передает ТАСС. Это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от двадцати пяти до шестидесяти лет, которые ранее были признаны ограниченно годными и не явились по повестке.

    «Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», – говорится в сообщении Минобороны Украины. Нарушителям грозит штраф от четырехсот девяти до шестисот пятнадцати долларов. Они также обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование.

    Как отмечает ведомство, задержанные военнообязанные помимо штрафа будут привлечены к административной ответственности. Мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась; власти усиливают контроль за уклоняющимися от службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник территориального центра комплектования в Харькове ударил военнообязанного дважды в живот при проверке документов в военкомате.

    Госбюро расследований на Украине направило в суд дело начальника Черкасского военкомата, которого подозревают в умышленном срыве мобилизации.

    Бывший премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и проблему нехватки новобранцев.

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    17 мая 2025, 01:19 • Новости дня
    США выделили 5 млрд долларов на поддержку подлодок класса «Виргиния»

    Пентагон заключил пятилетний контракт на обслуживание подлодок класса «Виргиния»

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские власти утвердили многомиллиардную программу технической поддержки для флота атомных подлодок класса «Виргиния» сроком до 2029 года.

    Пентагон заключил контракт с несколькими американскими компаниями на общую сумму 5 млрд долларов для обеспечения обслуживания, поставки оборудования и интеграции оружейных систем подлодок класса «Виргиния», передает РИА «Новости».

    Ведомство сообщило, что контракт предусматривает предоставление различных услуг и поставку оборудования для поддержки боеспособности этих атомных подлодок.

    Соглашение рассчитано до 2029 года и направлено на повышение технической готовности флота. В сообщении особо отмечается, что речь идет о комплексной поддержке вооружения, технических систем и модернизации судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВМС Британии начнут использовать немецкую систему обнаружения подводных лодок Lura, которая работает на базе искусственного интеллекта.

    Современные технологии подводных лодок могут не оправдать ожиданий в условиях региональных конфликтов, а расходы на развитие флота становятся все более обременительными.

    Пентагон заказал строительство двух новых атомных подводных лодок типа «Вирджиния» общей стоимостью до 18,4 млрд долларов.

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    16 мая 2025, 23:03 • Новости дня
    Украинский беспилотник ударил по школьному автобусу в Горловке

    Школьный автобус пострадал в Никитовском районе Горловки от удара украинского БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В Никитовском районе Горловки зафиксировано повреждение школьного автобуса вследствие атаки беспилотника украинских войск, пострадавших не обнаружено.

    Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько, передает ТАСС. По его словам, удар беспилотника пришелся по школьному автобусу, находившемуся в районе поселка Никитовка в Горловке.

    «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Никитовском районе Горловки поврежден школьный автобус», – заявил Приходько. Данные о возможных пострадавших отсутствуют, власти продолжают уточнять обстоятельства произошедшего.

    Согласно уточнениям, в момент атаки в автобусе не было детей или взрослых, транспортное средство получило механические повреждения корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Рыльске и нескольких населенных пунктах Курской области произошло отключение электричества после удара вражеского FPV-дрона по электроподстанции.

    В населенных пунктах Белгородской области зафиксировали повреждения автомобилей, зданий и инженерных сетей после атак дронов со стороны ВСУ.

    Массированная атака БПЛА со стороны ВСУ по Крыму стала попыткой сорвать переговоры между Россией и Украиной.

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    17 мая 2025, 07:18 • Новости дня
    В деле о хищениях в Шереметьево могут появиться новые фигуранты

    В деле о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево должны появиться новые подозреваемые

    Tекст: Денис Тельманов

    Появилась информация о вероятном увеличении числа фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево, где уже арестованы десятки подозреваемых.

    О возможности появления новых подозреваемых в уголовном деле о хищениях у участников СВО в аэропорту Шереметьево сообщили правоохранительные органы, передает ТАСС. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям, связанным с кражами денежных средств у граждан, среди которых участники спецоперации на Украине.

    В ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент расследование проводится по нескольким статьям, в том числе по организации преступного сообщества, краже и мошенничеству.

    Накануне Басманный суд Москвы отправил в СИЗО Дмитрия Боглаева, одного из предполагаемых организаторов схемы, которому предъявлено обвинение по статье 210 УК РФ.

    Ранее в рамках дела были арестованы 23 человека, включая сотрудников патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево.

    Следствие установило, что полицейские помогали таксистам искать жертв среди прибывающих бойцов СВО, а один из оперуполномоченных отказывал потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Организатор преступной группы Алексей Кабочкин также был арестован и обвинен по статье 210 УК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Басманный суд Москвы арестовал одного из предполагаемых организаторов хищений у участников спецоперации в аэропорту Шереметьево.

    Почти двадцать участников организованной группы обвиняются в многократных кражах и мошенничестве в отношении бойцов спецоперации на Украине, для которых суммы поездок на такси в этом аэропорту завышались в десятки раз. Басманный суд Москвы ранее избрал меру пресечения для шести обвиняемых по этому делу.

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    17 мая 2025, 00:47 • Новости дня
    При обстреле протестующих в Триполи как минимум один человек погиб

    В Триполи протестующий погиб после обстрела сил ПНЕ по протестующим

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Триполи во время массовых акций протеста против ПНЕ был открыт огонь, в результате чего погиб один человек и несколько ранены.

    Один протестующий погиб и несколько получили ранения в результате обстрела силами, лояльными Правительству национального единства Ливии, сообщает агентство Libya Press.

    Инцидент произошел у здания премьера Абдель Хамида Дбейбы, где тысячи демонстрантов требовали его отставки. Правительство заявило, что таким образом предотвратило попытку штурма своей штаб-квартиры.

    По данным агентства, в ответ на нарастающие протесты семь министров и четверо заместителей в правительстве Дбейбы подали прошения об отставке.

    В числе ушедших – глава Минздрава, министры жилья, строительства, местного самоуправления, водных ресурсов, экономики, культуры, а также промышленности и полезных ископаемых.

    Массовые выступления в центре Триполи продолжаются: тысячи ливийцев стекаются к Зеленой площади и зданию премьера, протестующие несут плакаты с перечеркнутыми портретами премьера и главы МВД Имада Трабелси.

    На видео, опубликованных агентством, слышны скандирования: «Народ хочет свержения правительства», «Дбейба, ты трус и американский агент».

    Ситуация обострилась после столкновений между 444-й бригадой Махмуда Хамзы и Аппаратом по поддержанию безопасности, вызванных гибелью руководителя аппарата Абдельгани аль-Кикли.

    По данным СМИ, за одну ночь в Триполи погибло не менее шести человек, около 70 получили ранения. В ответ Минобороны ПНЕ объявило об успешном завершении операции по обеспечению безопасности и инициировало реформы, что вызвало новую волну протестов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе резиденции главы ПНЕ Ливии прогремели выстрелы, в результате которых пострадали участники массовой акции против премьер-министра страны.

    Министр по вопросам жилья Ливии Абу Бакр аль-Гави подал в отставку на фоне массовых протестов в Триполи, также об отставке заявил министр местного самоуправления.

    Граждане Испании, заблокированные в Триполи из-за вооруженных столкновений, смогли покинуть страну и вылететь в Рим через Мисрату.

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    17 мая 2025, 00:32 • Новости дня
    ВСУ выпустили 33 боеприпаса по населенным пунктам ДНР

    ВСУ за сутки совершили девять обстрелов ДНР на горловском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска нанесли огневые удары по территориям ДНР, причинив ущерб гражданской инфраструктуре, однако информации о жертвах среди мирного населения не поступало.

    За прошедшие сутки украинские войска совершили девять обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики на горловском направлении, передает ТАСС.

    По данным управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, всего было выпущено тридцать три различных боеприпаса.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано девять фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено тридцать три единицы различных боеприпасов».

    В управлении подчеркнули, что сведений о жертвах среди мирных жителей на данный момент не поступало. В результате обстрелов поврежден один объект гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы водоснабжения в Горловке оказались повреждены в результате удара украинского беспилотника.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    В результате обстрела Горловки вооруженными силами Украины произошли разрушения в многоквартирном доме на улице Космонавта Комарова.

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    15 мая 2025, 12:28 • Новости дня
    Трамп анонсировал сопровождение F-47 сотнями боевых дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители шестого поколения F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях.

    Американские истребители шестого поколения F-47 будут выполнять боевые задачи в сопровождении сотен беспилотников, передает ТАСС. Дональд Трамп отметил, что США планируют создать крупнейшую и новейшую линейку недорогих дронов для истребителей F-55 и F-35, однако основное внимание будет уделено F-47. По словам Трампа, F-47 – это «прекрасное оружие» с колоссальными возможностями, которое будет сопровождаться сотнями дронов.

    Во время встречи с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе Трамп обратился к главе корпорации Boeing Келли Ортбергу с просьбой рассказать о F-47. Ортберг заявил, что Boeing планирует в ближайшем будущем запустить производство нового истребителя. Трамп также пошутил, что ему нравится название F-47, намекая на свой порядковый номер как президента.

    Ранее Трамп предоставил Boeing контракт на разработку F-47 по программе Next-Generation Air Dominance (NGAD). Американский лидер подчеркнул, что испытательные полеты экспериментальной модели F-47 проходят уже около пяти лет, а сам самолет существенно превосходит по возможностям авиационную технику других стран.

    Семейство NGAD разрабатывается для замены истребителя-бомбардировщика F-22 и включает пилотируемый компонент, который станет новым стандартом для американских военно-воздушных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США отложили поставку истребителей F-35 в Израиль из-за технических неисправностей. Британия понесла огромные убытки из-за покупки американских истребителей F-35. Британия признала нехватку летчиков для эксплуатации F-35.

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    16 мая 2025, 00:24 • Новости дня
    Украинские войска 22 раза обстреляли территории ДНР за сутки

    Украинские атаки затронули Горловское и Донецкое направления, ранены мирные жители

    Tекст: Денис Тельманов

    За прошедшие сутки отмечено новое увеличение числа обстрелов позиций и населенных пунктов ДНР вооруженными силами Украины, ранены двое гражданских.

    Украинские войска за минувшие сутки 22 раза обстреляли территорию ДНР, передает РИА «Новости». В официальном сообщении управления республики говорится, что всего было выпущено 63 различных боеприпаса.

    Двадцать одна атака пришлась на горловское направление, одна – на донецкое. Уточняется, что в результате обстрелов ранены двое мирных жителей.

    За предыдущие сутки фиксировалось 34 обстрела территории республики. Власти ДНР продолжают документировать факты военных преступлений Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, инфраструктурные объекты в Калининском и Центрально-Городском районах Горловки пострадали в результате атак семи беспилотников, три мирных жителя ранены.

    Украинские войска нанесли удары по территории ДНР, в результате которых получили ранения двое мирных жителей, включая подростка.

    Подразделения группировки «Запад» освободили Торское, а группировка «Центр» освободила Новоалександровку в ДНР.

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    16 мая 2025, 05:22 • Новости дня
    Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым

    Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер

    Tекст: Денис Тельманов

    Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии успешно предотвратили обход российской штурмовой группы под Ореховым, ликвидировав угрозу с фланга.

    Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.

    «Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.

    К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что сбить тяжелый украинский дрон типа «Баба-яга» из дробовика невозможно, для этого требуется автомат и поражение аккумулятора. В Херсонской области тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских аппаратов, прошел успешное боевое тестирование. На харьковском направлении российские мотострелки сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

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