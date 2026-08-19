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    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Западные корпорации начали подготовку к возвращению в Россию

    Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Лучше бы ГКЧП победил

    СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.

    21 комментарий
    19 августа 2026, 15:07 • Новости дня

    Стоимость газа на европейских биржах опустилась до 760 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе опустились до 760 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах продемонстрировала незначительное снижение, достигнув отметки в 760 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем слегка снизились – на 0,2%, находясь у отметки в 760 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 769,5 доллара, прибавив 1%. Однако к середине дня показатель опустился до 760,1 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 761,9 доллара за тысячу кубометров.

    Значительное удорожание энергоносителей в регионе спровоцировал конфликт на Ближнем Востоке. В марте средние биржевые цены подскочили почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. В июле расчетная стоимость газа выросла еще на 20%, составив в среднем 637,5 доллара.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров. До этого столь высоких цен не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в среду стоимость сентябрьских фьючерсов на хабе TTF увеличилась до 767 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки на европейских газовых рынках опустились до отметки в 737 долларов.

    В понедельник цена природного газа на фоне геополитической напряженности преодолела психологическую отметку в 750 долларов.

    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня
    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

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    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (7)
    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын до сих пор еще не понимает, что я не вижу его – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

    Комментарии (3)
    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Словацкий оператор повысил тарифы из-за остановки транзита газа через Украину

    Словацкая Eustream подняла цены на газ из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream повысил тарифы для потребителей, чтобы компенсировать многомиллионные потери после прекращения поставок российского топлива.

    Словацкая газотранспортная компания Eustream пытается возместить убытки от остановки транзита газа через Украину за счет роста потребительских тарифов, передает ТАСС.

    Издание Pravda отмечает, что именно Eustream понесла наибольшие потери от прекращения поставок по восточному маршруту в начале 2025 года. Ранее компания получала основную прибыль от транзита российского газа в Чехию, Австрию и страны Западной Европы. «Эта модель практически развалилась», – подчеркивает газета.

    Мощность газотранспортной системы Словакии составляет около 90 млрд кубометров в год. Однако в 2025 году альтернативным путем поступило лишь 5,4 млрд кубометров. Несмотря на падение доходов, Eustream обязана финансировать профилактику и безопасность трубопроводов.

    В связи с этим компания начала повышать тарифы, что увеличивает издержки промышленных предприятий. С мая 2026 года цены выросли на 10%, при этом оператор настаивает на их многократном увеличении.

    В европейских подземных хранилищах запасы газа упали до исторического минимума.

    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС.

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    17 августа 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕК: Четыре страны ЕС перестанут признавать старые загранпаспорта россиян

    ЕК: Бенилюкс и Швеция перестанут признавать пятилетние российские загранпаспорта

    Tекст: Мария Иванова

    Осенью Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция прекратят принимать небиометрические проездные документы граждан России, выданные на пять лет.

    Европейская комиссия обновила таблицу признания проездных документов, передает РИА «Новости».

    В пояснении к новым правилам говорится: «С 1 октября 2026 года небиометрические обычные и служебные паспорта не признаются» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

    Аналогичные ограничения вводит Стокгольм. Однако до конца года предусмотрен переходный период для граждан с действующими шенгенскими визами или видами на жительство, оформленными до октября.

    С начала 2027 года шведские власти полностью прекратят работу с российскими небиометрическими дипломатическими паспортами. Речь идет о документах старого образца без электронного носителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Польша перестала признавать выданные в России небиометрические пятилетние загранпаспорта.

    Прошлым летом аналогичное решение приняли власти Литвы и Латвии.

    Ассоциация туроператоров России посоветовала туристам получать биометрические документы для поездок в страны Шенгенской зоны.

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    17 августа 2026, 13:05 • Новости дня
    МИД назвал решение Швеции по паспортам искусственным барьером для россиян

    МИД: Решение Швеции по паспортам создало искусственный барьер для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Швеции не признавать российские небиометрические паспорта является очередным искусственным барьером для граждан России, дипмиссия окажет содействие россиянам в решении возникающих в этой связи вопросов, заявили в посольстве в Стокгольме.

    Как заявили в посольстве России, решение Стокгольма отказаться от признания российских небиометрических загранпаспортов не стало неожиданностью, передает РИА «Новости».

    «Считаем это решение очередным искусственным барьером для российских граждан», – заявили в посольстве России в Швеции. Дипломаты подчеркнули готовность оказывать помощь соотечественникам в решении возникающих проблем.

    Новые правила вступят в силу с 1 октября. В дипмиссии заверили, что будут содействовать гражданам в преодолении дополнительных сложностей, вызванных новыми требованиями шведских властей.

    Европейская комиссия обновила таблицу признания проездных документов для стран Бенилюкса и Швеции.

    Консульский департамент МИД России рекомендовал гражданам заранее оформлять десятилетние биометрические загранпаспорта.

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    17 августа 2026, 09:39 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 750 долларов

    Цена газа на лондонской бирже превысила 750 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость природного газа на европейских биржах продемонстрировала уверенный рост, преодолев психологическую отметку в 750 долларов на фоне геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром выросли на 2,3%, поднявшись выше 750 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 743,7 доллара, а к 9:18 мск показатель достиг 750,6 доллара.

    Конфликт на Ближнем Востоке привел к значительному удорожанию энергоресурсов в регионе. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении, составив в среднем 637,5 доллара.

    Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара котировки достигали в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу биржевые котировки газа в Европе достигли 726 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее стоимость сентябрьских фьючерсов опустилась до отметки 720 долларов.

    В начале прошлой недели цены на лондонской бирже ICE поднялись выше уровня 740 долларов.

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    18 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Стоимость газа на европейских биржах снизилась до 737 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на европейских газовых рынках продемонстрировали спад после утренней стабильности, опустившись до отметки в 737 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на голубое топливо в Европе во вторник днем снизились на 1,5%, составив 737 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 749,4 доллара. К 14.02 по московскому времени показатель опустился.

    Конфликт на Ближнем Востоке ранее привел к существенному удорожанию энергоресурсов в европейских странах. Средние биржевые цены за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В июле расчетные цены подскочили почти на 20% в месячном выражении.

    Значительно выше стоимость газа была в 2021 и 2022 годах. Таких устойчиво высоких показателей не наблюдалось за всю историю функционирования газовых хабов в Европе с 1996 года. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром стоимость природного газа на европейских биржах превысила 750 долларов за тысячу кубометров.

    К середине понедельника котировки опустились до 734 долларов.

    В минувшую пятницу сентябрьские фьючерсы по индексу TTF подорожали до 726 долларов.

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    17 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Финский политик назвал президента Стубба вассалом США

    В Финляндии назвали президента Стубба вассалом США в отношениях с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава финского государства не может принимать самостоятельные внешнеполитические решения без предварительного одобрения Вашингтона, фактически передав управление страной американскому руководству, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Президент Финляндии Александр Стубб полностью зависит от Вашингтона в вопросах выстраивания связей с Москвой, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, передает РИА «Новости».

    «Дело в том, что Стубб – всего лишь «вассал США», по сути, посол США в Финляндии является фактическим президентом Финляндии, влияя на внешнюю политику страны», – сказал Мема.

    По словам финского политика, глава государства лишен возможности предпринимать шаги на российском направлении без американского одобрения. Мема выразил уверенность, что подобный подход Хельсинки вряд ли претерпит изменения в ближайшее время.

    Ранее финский лидер неоднократно говорил о необходимости возобновления полноценного диалога между Европой и Россией. Стубб отмечал, что гражданам страны следует морально подготовиться к восстановлению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Армандо Мема объяснил слова Александра Стубба о диалоге с Москвой желанием успокоить недовольных граждан.

    В июне финский президент признал неизбежность поддержания политических отношений с Россией.

    В июле представитель партии «Альянс свободы» призвал европейские страны к скорейшему возобновлению переговорного процесса.

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    17 августа 2026, 11:15 • Новости дня
    Румынская церковь потребовала вернуть недвижимость в Молдавии

    Tекст: Денис Тельманов

    Бессарабская митрополия рассчитывает вернуть в собственность десятки зданий на молдавской территории или получить за них соответствующую денежную компенсацию.

    Румынская православная церковь намерена вернуть имущество, утраченное в Молдавии, передает РИА «Новости».

    Глава подчиняющейся Бухаресту Бессарабской митрополии Антоний заявил, что структура претендует на три десятка объектов недвижимости.

    «Румынская церковь ранее направляла письма, чтобы вернуть три десятка объекта недвижимости, мы направляли его прежним правительствам, но не получили ответа. Понятно, что все нам не вернут, но пусть вернут хоть одно, а с остальными уже посмотрим, как получить. Как минимум, думаю, мы заслуживаем компенсации», – сказал священнослужитель.

    По его мнению, церковь была «депортирована» из страны. Антоний отметил, что Дворец митрополии ранее находился на месте нынешнего здания правительства Молдавии. Он подчеркнул, что Бухарест не претендует на здание кабинета министров.

    Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей страны и Приднестровья. В последние годы переходы священников между юрисдикциями сопровождаются спорами за храмы. С 2022 года в Бессарабскую митрополию перешли около 60 священнослужителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале правительство Молдавии решило вернуть в государственную собственность более 800 исторических православных храмов.

    Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обвинил румынские власти в прямом финансировании церковного раскола. До этого патриарх Румынии уже требовал от Кишинева возврата недвижимости Румынской православной церкви.

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    18 августа 2026, 10:52 • Новости дня
    На Западе заявили о росте числа выступающих за диалог с Россией политиков

    Tекст: Вера Басилая

    Представители западных дипломатических кругов фиксируют кардинальное изменение переговорного климата и растущую готовность европейских лидеров к возобновлению прямых контактов с Россией.

    Источник в западных дипломатических кругах заявил, что среди западного истеблишмента стремительно увеличивается число сторонников восстановления официальных контактов с Москвой, передает ТАСС.

    «Еще несколько месяцев назад за призывы к диалогу с Россией политически расстреляли бы на месте, а теперь все больше европейских политиков считают, что с Россией надо вести диалог», – заявил источник агентства.

    Собеседник отметил реальное улучшение переговорного климата, уточнив, что пока коммуникация поддерживается исключительно на неофициальном уровне. По его словам, европейцы осознают невозможность дальнейшей зависимости от американской воли.

    Для возвращения статуса значимого игрока в мировой политике Европе придется самостоятельно развивать каналы связи с российской стороной, резюмировал дипломат.

    Ранее финский политик Армандо Мема призвал европейские страны скорее возобновить переговорный процесс с Москвой.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил открытость нашей страны к восстановлению связей.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал о тайном интересе европейских лидеров к беседам с Владимиром Путиным.

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