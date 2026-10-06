США провели первый летный тест гиперзвуковой ракеты

ВВС США провели первый сброс гиперзвуковой ракеты HACM над полигоном в Австралии

Tекст: Игорь Иножарский

Гиперзвуковая крылатая ракета Hypersonic Attack Cruise Missile с прямоточным воздушно-реактивным двигателем вышла на стадию летных испытаний, первый «сброс» изделия выполнен над испытательным полигоном в Австралии, пишет TWZ со ссылкой на ВВС США.

«ВВС США в партнерстве с Австралией провели летное испытание гиперзвуковой крылатой ракеты Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) в рамках нашей постоянной работы по развитию возможностей удара на большой дальности», – сообщил изданию представитель ВВС США, указав, что пуск проходил по программе совместного эксперимента SCIFiRE.

По данным ведомства, Королевские ВВС Австралии осуществили сброс летающего образца HACM над выделенным полигоном и собрали ключевые телеметрические данные, ставшие итогом серии проверок поведения ракеты в условиях, приближенных к боевым. Конкретный полигон, тип носителя и факт работы собственного двигателя ракеты после отделения не раскрываются.

Ранее ВВС США планировали проводить пуски HACM в Австралии, при этом, по оценкам экспертов, для этого может использоваться крупный испытательный комплекс Вумера и самолеты F/A-18F Super Hornet австралийских ВВС, тогда как первым американским носителем должна стать ударная машина F-15E Strike Eagle.

Счетная палата Конгресса США (GAO) сообщала, что из-за задержек программа сократила число планируемых летных испытаний с семи до пяти, оставив «практически нулевой запас по срокам», а решение о серийном развертывании и начале быстрого закупочного цикла ракеты планируется принять в 2027 финансовом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник США и Австралия впервые испытали гиперзвуковую крылатую ракету HACM. В августе Япония решила проводить испытания своих гиперзвуковых ракет на австралийском полигоне Вумера. В 2025 году в США анонсировали новые испытания гиперзвукового оружия для разных видов вооруженных сил.