На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.8 комментариев
При взрыве автомобиля в Иерусалиме пострадали два человека
В Иерусалиме взорвался автомобиль, в результате чего тяжелые ранения получили 50-летний мужчина и его 13-летний сын.
Инцидент произошел во вторник утром на улице Меир Файнштейн в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. Пострадали 50-летний отец и его 13-летний сын, пишет The Jerusalem Post.
На место происшествия прибыли парамедики службы «Маген Давид Адом» (MDA). Сотрудник MDA Хаки Хар-Кесеф сообщил, что после сообщений о взрыве автомобиля медики быстро прибыли на место в составе крупных сил.
«Мы увидели горящий автомобиль, вокруг которого были разбросаны осколки. Рядом находились мужчина около 50 лет и мальчик около 13 лет, они были в сознании, с ожогами и травмами», – рассказал он.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали в реанимобиле MDA, продолжая лечение в пути. Полиция предполагает, что инцидент имеет криминальный характер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни 12 полицейских. В марте взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме.