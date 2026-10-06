При взрыве автомобиля в Иерусалиме пострадали два человека

Tекст: Игорь Иножарский

Инцидент произошел во вторник утром на улице Меир Файнштейн в районе Армон ха-Нацив в Иерусалиме. Пострадали 50-летний отец и его 13-летний сын, пишет The Jerusalem Post.

На место происшествия прибыли парамедики службы «Маген Давид Адом» (MDA). Сотрудник MDA Хаки Хар-Кесеф сообщил, что после сообщений о взрыве автомобиля медики быстро прибыли на место в составе крупных сил.

«Мы увидели горящий автомобиль, вокруг которого были разбросаны осколки. Рядом находились мужчина около 50 лет и мальчик около 13 лет, они были в сознании, с ожогами и травмами», – рассказал он.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, после чего их госпитализировали в реанимобиле MDA, продолжая лечение в пути. Полиция предполагает, что инцидент имеет криминальный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае взрыв автомобиля в Пакистане унес жизни 12 полицейских. В марте взрывы произошли в Дубае, Манаме и Иерусалиме.