Франция потребовала от Британии максимум вложений в контракты ЕС для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция требует от Британии максимальных вложений в случае допуска к военным контрактам Евросоюза по Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Telegraph.

Париж выступает против предоставления Лондону доступа к этим контрактам, пока не будет обеспечено значительное финансирование со стороны Британии.

Ранее, как писала Financial Times, руководители Евросоюза дали предварительное согласие на участие Британии в военных контрактах в обмен на оплату процентных расходов по кредиту. Переговоры осложнились из-за отказа Лондона платить 6,7 млрд евро за участие в программе. Британия предложила внести только 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила сумму до 2 млрд евро.

Источник в ЕС отметил изданию, что Франция настаивает на максимально возможном финансовом вкладе Британии в обмен на участие в военных проектах для Украины.

