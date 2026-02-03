Ядерное оружие – это не атрибут красивой жизни, и не способ самоутвердиться перед кем-либо. Будет очень здорово, если понимание этого вернется к Западу до того, как мы окажемся у грани всеобщей катастрофы.0 комментариев
Франция потребовала от Британии максимум вложений в контракты ЕС для Украины
Франция, выступающая против предоставления доступа Великобритании к военным контрактам ЕС для Украины, будет требовать от Лондона максимальных вложений, если ему все же будет предоставлен к ним доступ, сообщает газета Telegraph.
Франция требует от Британии максимальных вложений в случае допуска к военным контрактам Евросоюза по Украине, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты Telegraph.
Париж выступает против предоставления Лондону доступа к этим контрактам, пока не будет обеспечено значительное финансирование со стороны Британии.
Ранее, как писала Financial Times, руководители Евросоюза дали предварительное согласие на участие Британии в военных контрактах в обмен на оплату процентных расходов по кредиту. Переговоры осложнились из-за отказа Лондона платить 6,7 млрд евро за участие в программе. Британия предложила внести только 1% от требуемой суммы, после чего Еврокомиссия снизила сумму до 2 млрд евро.
Источник в ЕС отметил изданию, что Франция настаивает на максимально возможном финансовом вкладе Британии в обмен на участие в военных проектах для Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинскую диверсионно-разведывательную группу готовили британские и канадские инструкторы.
Британия отказалась размещать военный контингент на Украине.
Британия поставила Украине сотни ракет для ПВО на пять месяцев раньше срока.