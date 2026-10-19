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Директор Национального музея Кореи извинился за поддержку японского коллаборациониста
Во время ежегодной парламентской проверки директор Национального музея Кореи Ю Хон-джун признал «тяжелой ошибкой и упущением» выставление в музее каллиграфической работы из его личной коллекции, ошибочно приписанной борцу за независимость вместо прояпонского деятеля.
Поводом для скандала стало произведение каллиграфии «Ильбансигыкын» («даже одна миска риса – милость нации»), показанное на специальной выставке «Наш обеденный стол» как работа борца за независимость Пак Вон-гына. Позже выяснилось, что автором является прояпонский коллаборационист Пак Чон-ян, что подтвердили семь внешних экспертов, а также что спорный экспонат и еще один предмет на выставке происходят из личной коллекции Ю, как и статуэтка «Каменный тигр», пожертвованная его женой, пишет Ренхап.
Во время ежегодной парламентской проверки музея Ю Хон-джун дважды склонил голову и назвал произошедшее «тяжелой ошибкой и упущением». «Глубокое доверие, которое общество возложило на музей, и ценность, созданная тяжелым трудом сотрудников музея, рухнули в один миг из-за моей грубой беспечности», – заявил он, извинившись также перед покойным Пак Вон-гыном и его семьей. Представители культурного сообщества назвали ситуацию разрушительной и недопустимой.
Отвечая на вопросы депутатов, директор признал, что не проводил профессиональную экспертизу каллиграфии, полагаясь на собственные знания, так как специализируется на истории каллиграфии. Он добавил, что не раскрывал факт личного владения работой, опасаясь, что это сочтут хвастовством, а после установления авторства Пак Чон-яна почувствовал стыд как искусствовед и глубоко раскаивается. Ю Хон-джун известен как автор бестселлера «Мое путешествие по культурному наследию» и исследователь культурного наследия Кореи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти Южной Кореи собрались изъять имущество прояпонских коллаборационистов времен колониального правления Японии.