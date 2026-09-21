Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Щенок спас российских бойцов ценой жизни в зоне спецоперации
В зоне проведения спецоперации собака по кличке Джесси ценой своей жизни спасла новосибирских военнослужащих, сбив вражеский беспилотник во время атаки.
Щенок по кличке Джесси спас военнослужащих новосибирского подразделения, сбив вражеский беспилотник, передает ТАСС. Собака бросилась на оптоволоконный дрон во время атаки на позиции российских военных.
«Во время одной из атак малышка бросилась на оптоволоконный дрон и сбила его, спасла бойцов ценой собственной жизни», – рассказали в региональном отделении Народного фронта. Там отметили, что бойцы называли собаку «звоночком» и ангелом-хранителем, так как ее лай неоднократно помогал вовремя укрыться от опасности.
Джесси родилась в подразделении БПЛА на одном из южных участков фронта. При передислокации щенка передали новосибирским мотострелкам. По словам военнослужащего с позывным «Арчи», собака стала настоящим «детектором дронов», так как запомнила звук винтов и предупреждала бойцов лаем и высокими прыжками.
Кроме того, по утрам Джесси будила подразделение, стуча пятилитровой бутылкой по стенам. В ходе недавней гуманитарной миссии Народный фронт передал бойцам квадрокоптеры, аккумуляторы и угощение для собаки. Сейчас на позициях живут котята, видео с которыми военные публикуют в соцсетях.
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