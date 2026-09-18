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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    15 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой. Оглянувшись, понял, что бросать ее некуда: вокруг – толпа. И накрыл гранату собой.

    2 комментария
    18 сентября 2026, 13:25 • Новости дня

    Минобороны рассказало о стратегическом значении взятия Золотого Колодезя

    Минобороны: Взятие Золотого Колодезя открыло путь российским войскам в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение Золотого Колодезя создало условия для дальнейшего продвижения российских войск в глубину обороны ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, заявили в Минобороны России.

    Продвижение армии России стало возможным благодаря успешным действиям группировки войск «Центр», передает ТАСС.

    Взятие под контроль нового населенного пункта существенно улучшило тактическое положение бойцов на линии соприкосновения.

    «Освобождение Золотого Колодезя позволило подразделениям группировки войск «Центр» улучшить положение и создать условия для дальнейшего продвижения в глубину обороны противника на Добропольском направлении СВО», – заявили в Министерстве обороны.

    Российские войска освободили населенные пункты Веролюбовка и Золотой Колодезь в ДНР.

    В июне бойцы группировки «Центр» заняли поселок Новый Донбасс.

    Весной глава региона Денис Пушилин сообщил о прорыве штурмовых отрядов к Золотому Колодезю.

    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    17 сентября 2026, 20:27 • Новости дня
    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине

    Рожин сообщил об уничтожении газового хранилища под Кировоградом

    Нанесен удар по газовому хранилищу под Кировоградом на Украине
    @ Anang Firmansyah/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Кировограда после удара прекратило работу газовое хранилище, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Рожин сообщил в Max о выведении из строя газового хранилища, расположенного в районе Кировограда. «Газовое хранилище в районе Кировограда вышло из чата», – написал он.

    Напомним, ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил информацию о масштабных повреждениях объектов энергетической инфраструктуры на территории Киева, Одессы и Сумской области.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВКС России поразили авиабомбами скрытые позиции ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России нанесли мощные удары авиабомбами по замаскированным подразделениям украинских войск в лесополосах около населенного пункта Сердобино в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Экипажи боевых машин успешно атаковали скрытые позиции противника, передает ТАСС. Удары наносились фугасными авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

    «В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесопосадках в районе населенного пункта Сердобино Харьковской области были обнаружены места скрытного сосредоточения личного состава подразделений противника», – отметили в Минобороны.

    Уничтожение назначенных объектов зафиксировали средства объективного контроля. Наблюдение за результатами атаки велось в режиме реального времени.

    В понедельник российские истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации в этом же регионе.

    Ранее отечественная авиация уничтожила скопление штурмовиков противника в районе населенного пункта Сосновка.

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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    18 сентября 2026, 11:43 • Новости дня
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    Российские войска освободили Веролюбовку и Золотой Колодезь в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку, а группировка «Центр» взяла под контроль Золотой Колодезь в Донецкой народной республике (ДНР).

    Армия России за минувшие сутки освободила два населенных пункта в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения Южной группировки освободили Веролюбовку в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух аэромобильных, двух мотопехотных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    За прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1240 военнослужащих, шесть бронемашин и 10 орудий полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Золотой Колодезь в ДНР, кроме того в течение недели было взято под контроль Веселое.

    В течение минувшей недели нанесено поражение формированиям четырех механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за указанный период составили свыше 2865 военнослужащих, 17 бронемашин, пять орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    Группировкой «Север» за прошедшую неделю установлен контроль над пунктами Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья в Харьковской области.

    В Сумской и Харьковской областях нанесено поражение живой силе и технике двух танковых, четырех механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1505 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» за последнюю неделю освободили Розовку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, трех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили более 1955 военнослужащих, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» на прошедшей неделе взяли под контроль Новоандреевку в Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

    За неделю уничтожены свыше 280 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии, 11 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    За неделю подразделения группировки «Запад» заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1480 военнослужащих, пять бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и радиоэлектронной разведки, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска взяли под контроль харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку.

    До этого они освободили харьковскую Ольховатку.

    А ранее освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

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    18 сентября 2026, 06:46 • Новости дня
    ВСУ начали сбрасывать камеры разведки со связью Starlink на сумском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные начали использовать беспилотники для сброса разведывательных камер, управляемых через спутниковую систему Starlink, на сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    «Противник начал применять камеры с управлением через Starlink, сбрасываемые с дронов «Вампир», для контроля окружающего пространства и разведки», – рассказал собеседник РИА «Новости».

    По словам источника, такие устройства способны скрытно функционировать в непосредственной близости от позиций российских военных.

    Напомним, российский оборонно-промышленный комплекс запустил в серийное производство систему радиоэлектронной борьбы для подавления сети Starlink.

    Бойцы ВС России поясняли, что украинские командиры лишаются управления подразделениями из-за уничтожения терминалов спутниковой связи.

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    18 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Мендель: Зеленский отверг не менее пяти вариантов мирных соглашений

    Мендель: Зеленский отверг пять вариантов мирных соглашений

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от пяти вариантов мирных соглашений с Россией, заявила его экс-пресс-секретарь швейцарскому изданию Weltwoche.

    «Он отказался от как минимум пяти мирных соглашений», – цитирует РИА «Новости» ее интервью Weltwoche.

    Мендель уточнила, что самым первым, отвергнутым Зеленским вариантом соглашения был составленный в марте 2022 года. По ее словам, приезд экс-премьера Британии Бориса Джонсона в Киев все сильно изменил, в том числе позицию Украины.

    «Я разговаривала с двумя людьми, которые были за столом переговоров, и они оба признали, что позиция изменилась после того, как приехал Борис Джонсон. Это же было открыто сказано одним высокопоставленным украинским официальным лицом», – добавила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель обвинила Зеленского в превращении Украины в нацистскую Германию, а также уличила главу киевского режима в создании масштабной информационной иллюзии. Министр Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака.


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    17 сентября 2026, 20:03 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум сухогрузам с военным имуществом для украинской армии, один из которых находился в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа «сухогруз», на борту которого находился груз военного назначения.

    Кроме того, во время перехода морем российские силы поразили еще один сухогруз. Это судно доставляло в порт Измаил военное имущество, предназначенное для обеспечения украинской армии.

    В начале сентября российская армия уничтожила транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

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    17 сентября 2026, 14:33 • Новости дня
    Снайперы на Добропольском направлении уничтожили дроны ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Бойцы группировки войск «Центр» в ходе боев поразили несколько беспилотных летательных аппаратов украинских боевиков снайперским огнем, сообщило Минобороны.

    Снайперы группировки уничтожили несколько дронов ВСУ, прикрывая артиллерийские позиции, указало ведомство в Max.

    Отмечается, что этот эпизод произошел на Добропольском направлении.

    В июне снайпер группировки войск «Центр» уничтожил два тяжелых украинских беспилотника.

    До этого морпехи «Центра» ликвидировали дюжину новейших дронов ВСУ на добропольском направлении.

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    18 сентября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче

    Захарова обвинила Гутерреша в подыгрывании кампании по Буче

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сознательно поддержал антироссийскую кампанию вокруг событий в городе Буча, нарушив принцип нейтралитета, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Гутерреш, и я могу об этом официально заявить, сознательно подыграл антироссийской кампании», – приводит слова дипломата на пресс-конференции РИА «Новости».

    Захарова обратила внимание на то, что Гутерреш нарушил основополагающий для его должности принцип нейтралитета. По ее словам, он полностью присоединился к этой провокации.

    В апреле 2022 года Минобороны России подчеркивало, что распространенные Киевом материалы о якобы имевших место преступлениях российских военнослужащих в Буче являются украинской провокацией. В ведомстве отмечали, что за время пребывания города под контролем российских сил ни один мирный житель не пострадал от насилия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в июле обвинил ООН в уходе от ответов по Буче, а Небензя назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче.

    Захарова в феврале назвала причину замалчивания дела Бучи в кулуарах ООН.

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    17 сентября 2026, 20:54 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 292 украинских дрона над регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку, уничтожив почти три сотни вражеских дронов над восемью регионами страны и акваториями двух морей, сообщило Минобороны.

    В течение дня, с 08.00 до 20.00 по московскому времени, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны в Max.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей. Также атаки отражены в Московском регионе и Республике Крым. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваториями Каспийского и Черного морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 68 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над восемью регионами и акваторией Черного моря.

    Во вторник силы ПВО за день сбили 22 украинских дрона над пятью регионами России.

    В ночь на 13 сентября системы противовоздушной обороны перехватили 389 украинских беспилотников над территорией страны.

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    18 сентября 2026, 03:35 • Новости дня
    Омбудсмен Лантратова раскрыла главные темы обращений с Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский омбудсмен Яна Лантратова на полях Международного фестиваля молодежи назвала главные темы обращений с Украины, выделив проблемы с документами и обмен военнопленными.

    Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова прокомментировала характер обращений, поступающих с украинской стороны.

    «По территории Украины, когда обращаются, мы обычно обменяемся с омбудсменом Украины по этому направлению. Обращаются по теме, например, документов, которые они не могут получить, и, конечно, обмена военнопленных», – рассказала она ТАСС.

    Как пиала газета ВЗГЛЯД, Лантратова ранее сообщала, что Россия и Украина ведут переговоры по поиску пропавших без вести. В августе омбудсмен уличила ОБСЕ в молчании после атак ВСУ на мирные объекты в России.

    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями.


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    18 сентября 2026, 03:47 • Новости дня
    Ульянов уличил Запад в поощрении украинских атак на АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    Безоговорочная политическая поддержка западных стран стимулирует власти Украины продолжать атаки на объекты ядерной инфраструктуры, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Ульянов в ходе выступления на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ отметил, что на протяжении четырех лет Москва регулярно заявляет о безнаказанности украинских атак на ядерные объекты, передает ТАСС.

    «Наша страна неоднократно отмечала, что игнорирование подобных инцидентов, отказ от прямой квалификации действий Киева и его безоговорочная политическая поддержка со стороны Запада побуждают украинские власти продолжать испытывать на прочность то, что ни в коем случае нельзя ставить под угрозу – ядерную безопасность», – подчеркнул Ульянов.

    Дипломат добавил, что призывы Москвы дать объективную оценку происходящему пока остаются без ответа. При этом интенсивность ударов и провокаций со стороны украинских сил продолжает расти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Лихачев заявил, что почти 30 человек погибли из-за ударов ВСУ по ЗАЭС и Энергодару, он также назвал смертельно опасной доставку персонала на станцию. Директор ЗАЭС обвинил МАГАТЭ в нежелании признавать удары ВСУ.

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    18 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    Минобороны показало кадры ударов по судам с грузами ВСУ в Одессе и Измаиле
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты реактивных БПЛА-К «Герань-4 сикер» поразили сухогрузы, использовавшиеся для перевозки грузов в интересах ВСУ, в районе Одессы и Измаила, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы пресекли очередную попытку снабжения украинских войск по морю, передает Минобороны. Целями стали транспортные сухогрузы, которые использовались для доставки военного имущества в районе портов Одессы и Измаила.

    Удары по логистической инфраструктуре противника наносились с применением современных реактивных беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 сикер», устроивших «реактивный кошмар для противника».

    В начале сентября российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Ранее Минобороны сообщило об успешной атаке дронов на два сухогруза с военным снаряжением для украинской армии в акватории Черного моря.

    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил.

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    18 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Экипаж российского танка полтора месяца стрелял из подбитой машины

    Танкисты ВС РФ полтора месяца вели огонь из обездвиженного танка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипаж российского танка продолжал полтора месяца стрелять из уцелевшего орудия после того, как боевая машина подверглась ударам противника и была обездвижена, рассказал командир танка 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» сержант Юрий Погребняк.

    Экипаж 239-го гвардейского танкового полка группировки «Центр» в течение полутора месяцев использовал для стрельбы обездвиженный танк, передает РИА «Новости».

    Боевая машина была повреждена после выезда на открытую позицию для стрельбы на предельную дальность.

    Командир танка сержант Юрий Погребняк рассказал: «Мы закатились на дистанцию 12 км, отстрелялись, цели поразили. И в эту же ночь танк у меня сгорел полностью. Посмотрели, двигатель пробит, еще несколько пробитий».

    Несмотря на повреждения, экипаж решил продолжить выполнение боевых задач. Каждое утро танкисты приносили снаряды к машине, укрываясь днем в двухстах метрах от нее.

    По словам Погребняка, экипаж ежедневно преодолевал пешком полтора километра до танка и обратно, опасаясь атак дронов. Помимо дневных стрельб, танкисты вели огонь и в ночное время, пресекая попытки прорыва противника и поддерживая пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танк морской пехоты группировки войск «Центр» выдержал атаку более пятидесяти украинских беспилотников.

    Осенью прошлого года экипаж другой боевой машины пережил пятнадцатичасовой обстрел под Донецком.

    На Красноармейском направлении танкисты прорвали оборону противника с поврежденной башней.

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