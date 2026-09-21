Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.0 комментариев
Полицейские жестоко избили одесситку за спасение спутника от мобилизации
В Одессе сотрудники правоохранительных органов применили физическую силу к местной жительнице, которая помогла своему спутнику скрыться от принудительной мобилизации.
Украинские силовики применили силу к жительнице Одессы, пытавшейся спасти мужчину от принудительной отправки в армию, передает ТАСС.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как двое сотрудников правоохранительных органов пытаются скрутить лежащую на земле девушку.
На помощь к силовикам подоспели еще один полицейский в желтом жилете и неизвестный мужчина в камуфляжной форме. На этом моменте видеозапись обрывается. Официальных комментариев от местных властей пока не поступало.
С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации. В мае 2024 года вступил в силу закон об ужесточении призыва, лишивший многих граждан права на отсрочку.
В социальных сетях регулярно появляются видео жестких задержаний мужчин призывного возраста сотрудниками военкоматов.
При этом командиры ВСУ отмечают низкую мотивацию и слабую подготовку 90% новобранцев, попавших в войска таким образом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Одессы заблокировали автомобили военкомата ради спасения земляка.
В июне семнадцатилетняя девушка ранила ножом сотрудника призывного центра при защите своего молодого человека.
Местные жительницы разбили окна служебного микроавтобуса для освобождения задержанных мужчин.