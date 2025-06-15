В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения и пожелал успехов
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин направил Си Цзиньпину специальную телеграмму, передает РИА «Новости».
«Президент Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – заявил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что поздравление адресовано не только как официальному лицу, но и как давнему личному другу российского лидера.