Губернатор сообщил о девяти уничтоженных над Тверской областью БПЛА

Девять дронов ВСУ уничтожено в ночь на вторник над Тверской областью

Tекст: Ирма Каплан

«В зоне Твери ПВО Минобороны уничтожено пять БПЛА, в районе Конаковского округа ликвидировано три БПЛА. Люди не пострадали. Силы и средства на месте», – сказано в посте.

Позже, ближе к 5 утра, Руденя добавил, что в зоне города Твери ПВО Минобороны ликвидирован еще один БПЛА, пострадавших нет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области в понедельник погиб мирный житель. При этом Минобороны доложило о 51 сбитом БПЛА над Белгородской областью за 3,5 часа с 20.00.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранним утром вторника сообщил о двух дронах ВСУ, летевших на столицу, их уничтожили средства ПВО.



