В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.
Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.
Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.
Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.