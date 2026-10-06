Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».15 комментариев
Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки поручил ученым ускорить разработку современных беспилотников и пообещал им государственную поддержку.
Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, передает РИА «Новости».
Главе государства продемонстрировали реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА, взрыватели и смесевое ракетное твердое топливо. «Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жесткие сроки», – заявил Лукашенко.
Кроме того, президенту представили белорусские пороха, взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и двухместный автожир «Филин». Специалисты подарили Лукашенко полностью отечественный тепловизионный прицел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России.
В прошлом месяце он опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии.
Лукашенко рассказал о продаже белорусских калийных удобрений США.