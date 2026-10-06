Лукашенко поручил ученым активизировать разработку современных беспилотников

Tекст: Дарья Григоренко

Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии в Минской области, где ознакомился с научными разработками гражданского и оборонного назначения, передает РИА «Новости».

Главе государства продемонстрировали реактивные снаряды, боеприпасы к БПЛА, взрыватели и смесевое ракетное твердое топливо. «Надо поддерживать. Если мы понимаем, что нам надо беспилотники последнего поколения, мы должны знать, какие нам нужны. Определить, кого мы будем поддерживать. И пусть работают. Жесткие сроки», – заявил Лукашенко.

Кроме того, президенту представили белорусские пороха, взрывчатые вещества, автомобильную технику в защищенном исполнении, средства бронезащиты и двухместный автожир «Филин». Специалисты подарили Лукашенко полностью отечественный тепловизионный прицел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг отдаление Белоруссии от России.

В прошлом месяце он опроверг наличие политзаключенных в Белоруссии.

Лукашенко рассказал о продаже белорусских калийных удобрений США.