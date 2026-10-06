DPA: Прокуратура Берлина завела 12,5 тыс. дел из-за конфликта на Ближнем Востоке

Tекст: Денис Тельманов

За три года после обострения ситуации на Ближнем Востоке правоохранители Берлина открыли почти 12,5 тыс. уголовных дел, передает агентство DPA со ссылкой на данные прокуратуры, передает ТАСС.

По состоянию на 1 октября 2026 года расследование завершено по более чем 7 тыс. эпизодов. Согласно статистике, около 1,9 тыс. инцидентов расцениваются как преступления на почве антисемитизма.

Свыше 9,2 тыс. разбирательств напрямую касаются ситуации в секторе Газа. Более трех тысяч из них связаны с правонарушениями на массовых митингах.

Большая часть обвинений касается использования символики запрещенных организаций, разжигания межнациональной розни и нападений на полицию. При этом в 5,5 тыс. случаев личности нарушителей установить не удалось.

Уполномоченная по борьбе с антисемитизмом Яна Бертольд заявила: «После резкого всплеска преступности в столице Германии число правонарушений стабилизировалось, однако остается на стабильно высоком уровне».

Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Германии зафиксировала резкий рост числа антисемитских правонарушений.

В первой половине текущего года власти Британии зарегистрировали почти 2 тыс. случаев проявления ненависти к евреям.

На фоне беспорядков во Франции израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль.