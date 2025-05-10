Песков сравнил масштаб переговоров на юбилее Победы с саммитами

Песков сопоставил переговоры лидеров на праздновании Победы с саммитами

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы сопоставим с переговорами на крупных саммитах, передает РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас в Москве действительно проходят встречи на высшем уровне, сравнимые по значимости с саммитом.

Песков отметил высокое значение приезда в Москву делегаций многих стран, подчеркнув как символический, так и содержательный характер состоявшихся переговоров.

«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. На полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», – заявил Песков в интервью «России 1».

Он добавил, что переговоры зарубежных лидеров на юбилее Победы показывают высокий уровень международного диалога, проходящего в Москве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторых европейских лидеров раздражает консолидация мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве.

Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджи