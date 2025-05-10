Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Песков сравнил масштаб переговоров на юбилее Победы с саммитами
Песков сопоставил переговоры лидеров на праздновании Победы с саммитами
В Москве в рамках празднования 80-летия Победы прошли встречи зарубежных лидеров, которые по масштабу сопоставимы с переговорами на крупнейших саммита, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, масштаб переговоров зарубежных лидеров на полях празднования 80-летия Победы сопоставим с переговорами на крупных саммитах, передает РИА «Новости».
Он отметил, что сейчас в Москве действительно проходят встречи на высшем уровне, сравнимые по значимости с саммитом.
Песков отметил высокое значение приезда в Москву делегаций многих стран, подчеркнув как символический, так и содержательный характер состоявшихся переговоров.
«Много стран приехало к нам на празднование Дня Победы. На полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры», – заявил Песков в интервью «России 1».
Он добавил, что переговоры зарубежных лидеров на юбилее Победы показывают высокий уровень международного диалога, проходящего в Москве.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторых европейских лидеров раздражает консолидация мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве.
Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджи