Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.
Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.
По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.
Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.
Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.