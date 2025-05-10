Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве

Tекст: Александра Юдина

Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.