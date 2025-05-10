Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве

  • Новость часаПесков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России
    Песков назвал условие временного прекращения огня на Украине
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Макрон, Мерц, Стармер и Туск прибыли на встречу «коалиции желающих» в Киев
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    В Пакистане заявили о выведенной из строя на 70% электросети Индии
    Медведев призвал Зеленского вспомнить слова о параде Победы
    Аналитик заявил о начале украинской спецоперации против Венгрии после парада Победы
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

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    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    4 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    10 мая 2025, 12:32 • Новости дня

    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве

    Песков заявил о раздражении европейцев из-за консолидации вокруг 9 Мая в Москве
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что некоторые европейские страны раздражены консолидацией мировых лидеров вокруг празднования Дня Победы в Москве 9 мая.

    Песков подчеркнул, что приезд лидеров многих государств и совместное празднование победы над фашизмом демонстрируют единство идеологии среди стран, присутствовавших на Красной площади, передает ТАСС.

    По словам Пескова, именно этот высокий уровень международного участия и поддержки России во время торжеств стал причиной новых антироссийских заявлений и угроз введения санкций в ряде европейских государств.

    Он также отметил, что европейцев нервирует сама идея объединения вокруг гордости за победу во Второй мировой войне и освобождение мира от фашизма.

    Накануне на Красной площади прошел парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. На праздновании в Москве присутствовали лидеры Китая, Венесуэлы, Бразилии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и другие высокопоставленные гости.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 20:13 • Новости дня
    Фицо резко ответил на критику Каллас из-за его визита в Москву

    Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву на День Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ответил на критику главы евродипломатии Каи Каллас за его визит в Москву на День Победы и высказался против создания нового «железного занавеса» в Европе.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, находящийся на торжествах в Москве по случаю 80-летия Победы, прокомментировал критику со стороны главы евродипломатии Каи Каллас, передает ТАСС.

    В своем обращении Фицо отметил, что он приехал в Москву с целью почтить память более 60 тыс. советских солдат, павших при освобождении Словакии, и не видит связи между их подвигом и современной международной обстановкой.

    Также Фицо не согласен с попытками европейских политиков изолировать Россию и считает необходимым поддерживать с Москвой нормальные экономические и дипломатические отношения.

    Фицо добавил, что представители Еврокомиссии не имеют права критиковать решения суверенных лидеров и подчеркнул важность диалога даже при разнице во взглядах.

    Ранее Каллас во Львове заявила, что Фицо «стоит на неправильной стороне истории». По ее словам, страны ЕС празднуют День Европы , и она не может понять, как Фицо «может стоять в Москве сегодня».

    При этом несколько дней назад Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета его спецборта для визита в Россию.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на празднование 80-летия Победы актом героизма.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 17:02 • Новости дня
    В акции «Бессмертный полк» в Петербурге приняли участие более 1,1 млн человек

    Tекст: Вера Басилая

    Масштабная акция «Бессмертный полк» вновь прошла по Невскому проспекту в Петербурге, в ней участвовали более 1,1 млн человек, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

    В Петербурге акция «Бессмертный полк» собрала более 1,1 млн участников. В этот день шествие впервые за несколько лет прошло по центральному Невскому проспекту в очном формате. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы, в нем приняли участие губернатор Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский, сообщается на сайте администрации Петербурга.

    «Бессмертный полк вернулся на Невский. Ленинградцы-петербуржцы очень этого ждали. В каждой семье хранят память о героях. Это важнейшее событие, это настоящее единство поколений. Это наша живая память о родных и близких, кто сражался за нас и сохранил для потомков этот великий город», – заявил Беглов.

    Губернатор прошел в колонне с портретами своего отца, героя Великой Отечественной войны Дмитрия Никитовича Беглова и дяди – Героя Советского Союза Валентина Алексеевича Беглова, погибшего в 1945 году при взятии Бреслау.

    Перед началом шествия ветераны, блокадники и участники спецоперации возглавили колонну на ретроавтомобилях. Впереди двигался исторический автомобиль с выставленной в защитном футляре «Золотой Звездой» города-героя Ленинграда, которую сопровождала рота почетного караула. Традиция экспонирования этой награды в дни празднования Победы продолжается третий год.

    В шествии участвовали также «Волонтеры Победы» с копией Знамени Победы, молодые юнармейцы, почетные граждане, представители общественных и религиозных организаций, семьи ветеранов спецоперации. Особое место заняли делегации всех 15 республик бывшего СССР, чьи представители прошли в национальных костюмах, подчеркивая вклад всех народов в Великую Победу.

    Ранее в онлайн-шествии «Бессмертного полка» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приняли участие 2 млн портретов.

    Более 12,5 млн человек ранее приняли участие в акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами».

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    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    9 мая 2025, 15:52 • Новости дня
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины

    Мэр Вильнюса разместил мусорные баки «для гвоздик и советской ностальгии»

    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    @ @valdas.benkunskas

    Tекст: Вера Басилая

    Мусорный бак «для гвоздик и советской ностальгии» установила мэрия Вильнюса на месте возложения цветов ко Дню Победы.

    Мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас опубликовал в социальных сетях фотографию мусорных контейнеров, предназначенных для «гвоздик, свечей и советской ностальгии», передает Ura.Ru.

    На контейнерах размещена соответствующая надпись, а над ней – герб Украины. В подписи к фотографии Бенкунскас отметил, что подготовлено «подходящее место для символов дани для всех ностальгирующих по временам рядом с русскими». Его пост вызвал бурную реакцию среди российских пользователей.

    Жители Нарвы собрались на границе, чтобы смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему прозападная идеология оказалась несовместимой с сохранением памяти о Победе.

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    9 мая 2025, 16:29 • Новости дня
    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским

    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство США в Москве в День Победы напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне.

    В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.

    «Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.

    Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.

    «Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.

    В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.

    Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

    Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.

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    10 мая 2025, 01:21 • Новости дня
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    Фон дер Ляйен оказалась на акции с российскими флагами и песней «День Победы»
    @ Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время визита в Люксембург глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта случайно оказались на акции у здания парламента, которая проводилась под российскими и советскими флагами и с песней «День Победы».

    Фон дер Ляйен, Кошта и премьер Люксембурга Люк Фриден случайно оказались на акции памяти в центре Люксембурга, организованной партией Mir d’Vollek («Мы, народ»), передает ТАСС.

    Участники акции исполняли песню «День Победы» и отмечали 9 Мая. Лидеры ЕС вышли из резиденции премьер-министра Люксембурга и столкнулись с толпой горожан, празднующих у здания парламента на другой стороне улицы.

    После замешательства и обмена вопросительными взглядами с премьером Люксембурга, политики предпочли отойти в сопровождении охраны, сделав вид, что не поняли происходящего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время празднования Дня Победы в центре Вены прозвучала песня «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой.

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас грозила последствиями за поездку лидеров на парад Победы в Москву. Зарубежные СМИ признали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 19:51 • Новости дня
    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил с Днем Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Основатель Telegram Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк», почтил память своего деда-ветерана и поздравил пользователей с Днем Победы

    Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил пользователей Telegram с Днем Победы, следует из сообщения Дурова в Telegram-канале .

    В своем сообщении Дуров рассказал о своем деде Семене Тулякове, который был призван на военную службу 90 лет назад и прошел обе войны – «Зимнюю и Великую Отечественную».

    Дуров отметил, что его дед был командиром взвода и лейтенантом, получил ряд наград, в том числе медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также ордена Отечественной войны I и II степени и орден «Красная Звезда».

    Сам Дуров, как он отметил, получил такие же звания на военной кафедре Петербургского университета, но, по его словам, «в сотни раз менее заслуженно».

    В честь 80-летия Победы команда Telegram выпустила три подарка ограниченного выпуска. Среди них – красная звезда, которую Дуров назвал главным символом Победы. Он завершил поздравление словами: «С праздником!»

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    9 мая 2025, 15:02 • Новости дня
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    Отец Путина был награжден по приказу автора прорыва блокады Ленинграда
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В годы Великой Отечественной войны отец президента России Владимир Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» по приказу маршала Леонида Говорова, автора прорыва блокады Ленинграда, следует из архивных документов.

    Приказ о награждении Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России, был подписан Маршалом Советского Союза Леонидом Говоровым, командующим Ленинградским фронтом, и генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, передает ТАСС.

    Владимир Путин – старший участвовал в боях в Ленинградской области и был ранен в ногу на знаменитом плацдарме «Невский пятачок» во время Великой Отечественной войны.

    Медали «За боевые заслуги» Владимир Путин – старший был удостоен за бой на «Невском пятачке». В архивных документах отмечается: «Приказ войскам Ленинградского фронта. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю: медалью "За боевые заслуги" красноармейца Путина Владимира Спиридоновича… (бывшего) стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии – ныне инвалида Отечественной войны».

    Маршал Говоров с 1942 года руководил операцией «Искра» по прорыву блокады Ленинграда, которая началась 12 января 1943 года. Советские войска смогли прорвать блокаду 18 января 1943 года, а полностью сняли ее 27 января 1944 года. Говоров также участвовал в битве за Москву, затем командовал операциями в Прибалтике и координировал действия других фронтов. За свою службу он был награжден множеством высших военных орденов СССР, его прах захоронен в Кремлевской стене.

    Владимир Спиридонович Путин был тяжело ранен в сражении на Невском пятачке. Боевой товарищ спас его, переправив под обстрелом на правый берег реки к ближайшему госпиталю.

    Ранее Путин вручил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза.

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    10 мая 2025, 05:23 • Новости дня
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    Захарова сравнила парад Победы в Москве и «сборище западников» во Львове
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Пока в Москве проходил парад Победы, во Львове западники устроили «сборище» на «контрасте», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», – заявила Захарова в Telegram.

    По ее словам, представители стран Запада «работают креативно, на контрасте». Она опубликовала снимки, сделанные в Москве и Львове и подписанные «Москва, парад Победы» и «Львов, сборище»

    На брифинге Захарова, как сообщается на сайте МИД, указывала, что Львов – «рассадник агрессивного украинского национализма, перешедшего в неонацизм», а сам состав участников «практически повторяет гитлеровскую коалицию времен Третьего рейха, дополненную бандеровской Украиной».

    «Сегодня в Москве люди, приехавшие со всего мира, начиная от глав государств, ветеранов, завершая волонтерами, праздновали Великую Победу. А во Львове собрались министры иностранных дел ЕС и они были в трауре. Кто в кроссовках, кто в каких-то тряпицах, кто как пытался изобразить хоть что-то. Но кроме перекошенных морд, искривленных рож не получилось ничего», – заявила Захарова «Комсомольской правде».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные СМИ указывали, что парад Победы в Москве собрал десятки зарубежных лидеров.

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    9 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал Фицо молодцом за приезд на юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

    В ходе беседы Лукашенко выразил признательность Фицо за его присутствие на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    «Молодец! Сказал приеду – приехал!» – заявил Лукашенко своему коллеге. Видеозапись их диалога была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого».

    Ранее Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Накануне словацкий премьер приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

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    9 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин «не одинок»

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейший за последние годы парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает испанская газета El Pais.

    Испанская газета El Pais пишет, что проведенный в Москве парад Победы показал поддержку президента России Владимира Путина со стороны иностранных лидеров, передает ТАСС.

    Издание обратило внимание, что на трибуне рядом с Путиным находились почти три десятка руководителей государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина.

    «Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», – говорится в публикации.

    Издание отдельно отметило присутствие на параде президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на негативную реакцию со стороны Брюсселя и Киева.

    El Pais также подчеркнуло, что парад в Москве стал демонстрацией силы, а в шествии по Красной площади приняли участие воинские подразделения стран, лидеры которых приехали на торжества. Всего в столице собрались 30 иностранных лидеров для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов.

    Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

    Войска дружественных стран ранее прошли парадом по Красной площади.

    Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с иностранными лидерами.

    Коментарии (7)
    10 мая 2025, 02:55 • Новости дня
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама автомобиль «Победа»
    @ Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В подмосковной резиденции заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев продемонстрировал генсеку ЦК компартии Вьетнама То Ламу автомобиль «Победа».

    Встреча Медведева и То Лама прошла в резиденции зампреда Совбеза в Московской области. После переговоров лидеры вышли на улицу, где стоял серый ГАЗ-М-20. «Эта машина называется «Победа», – приводит слова Медведева РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, То Лам прибыл в Москву с официальным визитом для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

    Коментарии (2)
    9 мая 2025, 15:45 • Новости дня
    Песков рассказал об участии военных из КНДР в мероприятиях на Красной площади

    Tекст: Вера Басилая

    Командиры подразделений КНДР, участвовавших в освобождении Курской области, приняли участие в мероприятиях на Красной площади в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, командиры северокорейских подразделений, сражавшихся в Курской области, присутствовали на Красной площади, передает ТАСС.

    Он уточнил, что речь идет о высшем офицерском составе, командовавшем участием корейских военнослужащих в операции по освобождению Курской области.

    После парада Победы Владимир Путин отдельно пообщался на Красной площади с представителями военных из КНДР. Песков отметил, что этот факт был проявлением вежливости и признания героических заслуг корейских бойцов, принимавших участие в освобождении региона, передает РИА «Новости» .

    Песков подчеркнул, что общение президента с военнослужащими из КНДР имело символический характер и отражало уважение к их вкладу в исторические события.

    Ранее президент России Владимир Путин пообщался с военнослужащими из КНДР после окончания парада Победы на Красной площади.

    Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    Кратный рост поставок американский нефти в Индию не страшен России

    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Страны Прибалтики стали морить голодом русских пенсионеров

    «Людей намеренно ставят перед перспективой голода». Такими словами политологи описывают отношение властей стран Прибалтики к русским пенсионерам – им фактически запретили получать пенсии из России. Как и по чьей вине такое произошло – и почему перед нами циничная политическая манипуляция? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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