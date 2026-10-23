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При атаке дронов в Нижегородской области пострадали три человека
Трое жителей пострадали при отражении атаки 19 БПЛА в Нижегородской области
В Нижегородской области силы Минобороны и отряд «Барс-НН» отразили атаку 19 беспилотников, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По предварительным данным, в Городецком округе в результате падения обломков дронов пострадали три мирных жителя. Они были госпитализированы, сообщает Никитин в Max.
Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов, образовательный объект и инфраструктура. В округе школы перевели на дистанционный формат обучения.
В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, информация о нанесенном ущербе уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при отражении атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб военнослужащий отряда «Барс-НН».
В сентябре в регионе за день отразили массированную атаку 43 дронов.
Также силы Минобороны и отряд «Барс-НН» нейтрализовали атаку более 40 беспилотников на Нижегородскую область.