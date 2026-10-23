При атаке дронов в Нижегородской области пострадали три человека

Трое жителей пострадали при отражении атаки 19 БПЛА в Нижегородской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

По предварительным данным, в Городецком округе в результате падения обломков дронов пострадали три мирных жителя. Они были госпитализированы, сообщает Никитин в Max.

Кроме того, повреждения получили несколько жилых домов, образовательный объект и инфраструктура. В округе школы перевели на дистанционный формат обучения.

В настоящее время на местах происшествий работают оперативные службы, информация о нанесенном ущербе уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее при отражении атаки беспилотников на Нижегородскую область погиб военнослужащий отряда «Барс-НН».

В сентябре в регионе за день отразили массированную атаку 43 дронов.

Также силы Минобороны и отряд «Барс-НН» нейтрализовали атаку более 40 беспилотников на Нижегородскую область.