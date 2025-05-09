Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским
Посольство США в Москве в День Победы напомнило о совместном вкладе союзников и выразило благодарность русским за жертвы во Второй мировой войне.
В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.
«Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.
Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.
«Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.
В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.
Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.
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Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.