Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским

Посольство США опубликовало 9 мая пост о Дне Победы с благодарностью к русским

Tекст: Вера Басилая

В тексте сообщения в Telegram-канале посольства США в Москве отмечается, что 80-я годовщина Победы – это не только время для празднования, но и момент памяти о жертвах войны. Посольство особо подчеркнуло страдания и подвиг жителей блокадного Ленинграда, защитников Сталинграда и Севастополя, а также простых людей, внесших свой вклад в Победу.

«Солдат Красной армии, сражавшихся за каждый километр, за каждую деревню, отвоевывая свою землю у захватчиков», – указано в сообщении.

Дипломаты США напомнили о совместных действиях американских, советских и других союзных войск, а также о встрече на Эльбе, которую назвали символом общей победы над нацистской Германией.

«Победа была общей. И память о ней – тоже», – говорится в сообщении.

В поздравлении подчеркивается важность сохранения исторической памяти и уважения к жертвам Второй мировой войны.

Ранее посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

Спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы.