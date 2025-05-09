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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой (видео)
    В Кремле оценили визит Вучича и Фицо в Москву
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России Владимир Путин поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.

    Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС. Глава государства отметил: «Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов».

    Также Путин подчеркнул, что все ветераны Великой Отечественной войны для России – родные, где бы они ни жили. По его словам, «мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы – одна большая семья победителей».

    Напомним, после парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

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    9 мая 2025, 12:51 • Новости дня
    Иностранных журналистов накормили солдатским обедом после парада Победы

    Иностранных корреспондентов угостили армейским обедом после парада Победы

    Tекст: Евгения Караваева

    Для иностранных представителей СМИ после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни в пресс-центре у стен Кремля.

    Полевую кухню для зарубежных журналистов развернули в «Манеже», где угощали кулешом, гречневой кашей с тушенкой и сухарями, передает ТАСС.

    Многие гости из разных стран заранее интересовались блюдами русской кухни и даже отказывались от завтрака ради возможности попробовать армейский обед. Корреспонденты проявили большой интерес к устройству полевой кухни и объединились за одним армейским котлом.

    Вместе с угощением представителей СМИ пригласили ознакомиться с выставкой о событиях Великой Отечественной войны. Журналисты могли также отправить открытки родным прямо из пресс-центра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. А немецкий политик выразил восхищение парадом Победы и отметил мудрость Путина.

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    9 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин поблагодарил военных КНДР после парада на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин после окончания парада Победы на Красной площади пообщался с военнослужащими из КНДР.

    Путин выразил благодарность военным КНДР и передал всем северокорейским бойцам наилучшие пожелания, передает ТАСС.

    «Всего доброго и всем вашим войскам всего самого лучшего», – заявил Путин.

    Ранее Ким Чен Ын поздравил Россию с Днем Победы.

    Напомним, начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России о значительном участии военнослужащих из КНДР в освобождении приграничных районов Курской области.

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    9 мая 2025, 11:29 • Новости дня
    Четверо ветеранов старше ста лет посетили парад Победы

    Tекст: Ольга Иванова

    На центральной трибуне Красной площади в День Победы вместе с президентом России Владимиром Путиным парад смотрели четверо ветеранов, старейшему из которых исполнилось 102 года.

    Как сообщает ТАСС, самому старшему из приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны на центральной трибуне Красной площади исполнилось 102 года. Это Хачик Овакимян, уроженец Армянской ССР, участник обороны Кавказа и боев за Керчь, награжденный орденами и медалями, у которого 20 внуков и правнуков.

    Среди ветеранов также оказались Розалия Абгарян, которая добровольцем отправилась на фронт в июне 1941 года и прошла всю войну в составе 88-го полка связи 18-й армии. Абгарян перенесла ранение в результате авианалета, участвовала в освобождении Праги.

    Иван Мартынушкин, еще один участник парада, был одним из первых советских военнослужащих, вошедших в концлагерь Освенцим. После войны он работал над реализацией атомных проектов СССР и был отмечен высокими государственными наградами.

    Четвертым ветераном стал Нерсес Симонян, который прошел войну в составе 318-й и 89-й стрелковых дивизий, участвовал в боях за Новороссийск и Севастополь, имеет множество наград за отвагу и трудовые заслуги.

    Все четверо ветеранов присутствовали на параде Победы на одной трибуне с президентом России.

    Сообщалось, что рядом с Путиным на параде разместились ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участник освобождения Аушвица Иван Мартынушкин и артиллерист-разведчик Евгений Знаменский.

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    9 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    В Берлине прошла проукраинская акция с бандеровскими лозунгами

    Проукраинские демонстранты устроили акцию с нацистскими лозунгами в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    На советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене впервые состоялась акция с националистическими лозунгами и флагами Украины и НАТО, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung,

    Около двадцати человек собрались у западной стороны мемориала в Тиргартене в Берлине. Участники держали флаги Украины и НАТО, а также плакаты, на которых были написаны националистические лозунги, звучавшие во времена Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Ранее полиция Берлина не разрешала проведение подобных акций на этом мемориале. В этом году из-за ожидаемых демонстраций улица 17 июня была полностью перекрыта для движения транспорта в обе стороны.

    Как сообщает Berliner Zeitung, порядок на месте обеспечивали сотрудники немецкой полиции, которые дежурили рядом с участниками. В публикации отмечается, что среди скандируемых лозунгов звучали призывы, связанные с украинскими националистами, сотрудничавшими с гитлеровцами во Второй мировой войне.

    В центре Киева пенсионеры были задержаны после того, как исполнили советские песни во время акции ко Дню Победы.

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    9 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Посол США в России проигнорировала парад Победы на Красной площади

    Посол США в России Трейси проигнорировала парад Победы на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол США в России Линн Трейси отсутствовала на трибунах во время парада Победы в Москве.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских политических кругах.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что приглашение Трейси на парад Победы 9 мая было отправлено заранее. Ушаков также сообщил, что на параде будут присутствовать несколько ветеранов из Соединенных Штатов.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова выразила мнение, что большинство американцев перестали понимать значение роли США и СССР в победе над нацизмом.

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    9 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.

    Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.

    Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    9 мая 2025, 14:52 • Новости дня
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин «не одинок»

    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Крупнейший за последние годы парад Победы в Москве, который собрал 30 зарубежных лидеров, среди которых был председатель КНР Си Цзиньпин, показал миру, что президент России Владимир Путин не одинок, сообщает испанская газета El Pais.

    Испанская газета El Pais пишет, что проведенный в Москве парад Победы показал поддержку президента России Владимира Путина со стороны иностранных лидеров, передает ТАСС.

    Издание обратило внимание, что на трибуне рядом с Путиным находились почти три десятка руководителей государств, включая китайского лидера Си Цзиньпина.

    «Путин показал миру и россиянам, что он не одинок», – говорится в публикации.

    Издание отдельно отметило присутствие на параде президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича, несмотря на негативную реакцию со стороны Брюсселя и Киева.

    El Pais также подчеркнуло, что парад в Москве стал демонстрацией силы, а в шествии по Красной площади приняли участие воинские подразделения стран, лидеры которых приехали на торжества. Всего в столице собрались 30 иностранных лидеров для участия в мероприятиях ко Дню Победы.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов.

    Международные издания осветили празднование юбилея Победы в Москве и подчеркнули значимость торжеств и присутствие иностранных гостей.

    Войска дружественных стран ранее прошли парадом по Красной площади.

    Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата вместе с иностранными лидерами.

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    9 мая 2025, 11:44 • Новости дня
    Руководители Грузии встретились с ветеранами в День Победы

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Руководители Грузии в пятницу провели встречу с ветеранами в Парке культуры и отдыха в столице республики в связи с 80-летием Победы над фашизмом, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Президент Михаил Кавелашвили возложил в этом парке цветы к памятнику Мелитону Кантария, одному из водружавших знамя Победы над рейхстагом. «День 9 мая стал началом новой истории после победы над фашизмом. Грузины внесли большой вклад в эту историю», – заявил президент.

    «Склоняю голову перед памятью погибших в Великой Отечественной войне, которые отдали жизни за мир и свободу», – сказал Кавелашвили.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «отдает дань уважения памяти погибших во Второй Мировой войне». «Фашизм был величайшим злом, победа над ним стала важнейшим явлением, потому мы отмечаем эту дату», – сказал глава правительства Грузии.

    Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. лари (725 долларов) окажет правительство Грузии участникам Великой Отечественной войны. В администрации правительства заявили, что это решение принято к 80-летию Победы над фашизмом. Члены семей погибших на фронтах ВОВ получат по тысяче лари.

    Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. Согласно официальным данным, в живых осталось 57 участников войны из Грузии.

    9 мая в Грузии праздничный день. Также состоится митинг на родине Сталина в Гори, его организуют местные жители.

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    9 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал Фицо молодцом за приезд на юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

    В ходе беседы Лукашенко выразил признательность Фицо за его присутствие на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    «Молодец! Сказал приеду – приехал!» – заявил Лукашенко своему коллеге. Видеозапись их диалога была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого».

    Ранее Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Накануне словацкий премьер приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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