Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.
По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.
«Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.
Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.
Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.