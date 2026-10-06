Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.21 комментарий
Власти Казахстана сообщили о запуске цифрового коридора между Азией и Европой
Казахстан пообещал запустить оптическую линию связи по дну Каспия
Власти Казахстана планируют в октябре текущего года запустить работу Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Проект реализуется совместно с Азербайджаном, сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев на заседании правительства.
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев сообщил о планах запустить работу Транскаспийской волоконно-оптической линии связи в октябре, передает ТАСС. Проект реализуется совместно с Азербайджаном.
«По Транскаспийской волоконно-оптической линии связи проложено 390 км кабеля от берега Сумгаит (Азербайджан) до берега Актау. Запуск запланирован в текущем месяце», – рассказал Мадиев на заседании правительства.
Ожидается, что новый маршрут Актау – Сумгаит объединит цифровую инфраструктуру двух стран и станет прямым высокоскоростным коридором передачи данных между Азией и Европой. Проект реализуют компании «Казахтелеком» и AzerTelecom International. Ранее Мадиев отмечал, что этот маршрут необходим для размещения дата-центров крупных технологических компаний в Казахстане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Казахстана начали дноуглубительные работы в порту Актау для расширения Транскаспийского маршрута. За семь месяцев текущего года объем морских перевозок по данному коридору превысил четыре с половиной миллиона тонн. Астана и Баку намерены заключить межправительственное соглашение по развитию этого транзитного пути.