Казахстан и Азербайджан решили заключить соглашение о Среднем коридоре в обход России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Казахстан и Азербайджан планируют в ближайшее время заключить соглашение по развитию Среднего коридора. Об этом сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, передает ТАСС.

Глава правительства подчеркнул важность данного маршрута на фоне усиливающейся геополитической напряженности. По его словам, транспортный путь рассматривается как один из самых надёжных и безопасных транзитных коридоров в регионе.

Бектенов отметил: «В соответствии с ростом институционального статуса Среднего коридора мы намерены в этом году подписать соответствующее межправительственное соглашение с Азербайджаном». Подписание такого документа, по мнению казахстанских властей, придаст дополнительный импульс развитию торгово-экономических связей между странами.

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) — это мультимодальный маршрут грузоперевозок из Китая в Европу, проходящий через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию. Он служит альтернативой северному маршруту, который идет через Россию, и обеспечивает быструю доставку контейнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук сообщил о заинтересованности США в использовании «Маршрута Трампа» для транспортировки сырья через Среднюю Азию.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика рассчитывает создать потенциал экспорта от шести до восьми гигаватт электроэнергии из возобновляемых источников в ближайшие пять-шесть лет. Алиев также отмечал рост значимости региона по добыче энергоносителей и их поставкам в Европу и другие страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке.