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    4 августа 2025, 14:45 • Справки

    Как выбрать спелый и сладкий арбуз в магазине: правильный звук и миф об арбузах-«девочках»

    Как выбрать спелый и сладкий арбуз в магазине: правильный звук и миф об арбузах-«девочках»
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Арбуз – главный символ лета, но выбрать по-настоящему вкусный плод не так просто. Одни оказываются безвкусными, другие – перезревшими, а третьи и вовсе могут быть опасными из-за неправильного хранения. На что обращать внимание при покупке, чтобы не ошибиться?

    В какое время года лучше покупать арбуз

    Сезон арбузов в России – это, безусловно, лето и ранняя осень, и именно в этот период стоит покупать ягоды для получения максимального удовольствия. Однако благодаря импорту, арбузы можно найти на прилавках практически круглый год. Тем не менее качество и вкус плодов сильно зависят от времени их сбора и места происхождения.

    Зимние и весенние арбузы: импорт и особенности

    С ноября по июнь на российском рынке преобладают импортные арбузы, которые привозят из более теплых стран. Крупнейшими поставщиками в этот период являются Китай, Вьетнам, Корея и Иран. Китайские, вьетнамские и корейские сорта обычно отличаются небольшим размером и часто бывают без косточек. Иранские же, наоборот, могут быть довольно крупными. Главный недостаток таких арбузов – пониженное содержание сахара и слабый аромат.

    Чтобы увеличить срок хранения и обеспечить доставку, ранние сорта часто снимают с бахчи до полного созревания. В результате они не успевают накопить достаточно солнечной энергии, что напрямую влияет на их вкус.

    Летний сезон: когда ждать самые сладкие ягоды

    Настоящий арбузный сезон в России начинается во второй половине июля. В это время на прилавках появляются плоды из стран Средней Азии, таких как Узбекистан, Таджикистан и Казахстан. Эти арбузы уже успели набрать достаточно сладости и сочности. Однако самым ожидаемым событием сезона является появление знаменитых астраханских арбузов, которые обычно созревают только к августу. Несмотря на то, что продавцы могут утверждать о местном происхождении товара, точно определить, откуда на самом деле привезли плод, довольно сложно.

    Основное правило при выборе арбуза – чем больше солнечных дней он провел на бахче, тем слаще будет его мякоть. Поэтому самые сладкие и спелые ягоды, как правило, появляются ближе к осени. Именно в этот период рекомендуется запасаться арбузами для употребления.

    Пять ключевых признаков спелого арбуза

    1. Желтое пятно – маркер зрелости

    На боку каждого арбуза есть светлое пятно – это след от контакта с землей. Чем дольше плод лежал на бахче, тем ярче и насыщеннее его оттенок. Идеальный вариант – однородное пятно желтого или кремового цвета. Если оно бледное или зеленоватое, арбуз сорвали слишком рано.

    Осторожно: иногда на кожуре встречаются дополнительные пятна – это могут быть солнечные ожоги. Такой плод, скорее всего, перезрел и потерял сочность.

    2. Звук и вибрация – проверка на спелость

    Классический способ проверки – постучать по арбузу. Спелый плод издает умеренно звонкий звук с выраженной вибрацией. Если положить на него ладонь, кожура должна слегка дрожать.

    • Глухой звук – признак перезрелости или избытка воды.

    • Слишком звонкий – сигнализирует о недозрелости.

    Совет: простучите несколько арбузов, чтобы на слух определить оптимальный вариант.

    3. Кожура: плотная, матовая, без повреждений

    У спелого арбуза корка твердая, ее сложно продавить ногтем. Поверхность должна быть матовой, без глянцевого блеска (это может указывать на обработку химикатами).

    На что еще обратить внимание:

    Полосы – у традиционных сортов они должны быть четкими и контрастными. Размытый рисунок говорит о незрелости.

    Серые рубцы – безопасны. По одной из версий, это следы от пчел или активного опыления.

    Трещины и проколы – опасны! В них могут размножаться бактерии.

    4. Хвостик и «пуговка» – индикаторы спелости

    Сухой хвостик – спорный признак. Он может засохнуть как на бахче, так и во время перевозки. Гораздо важнее осмотреть место его крепления – «пуговку».

    Сухая и одеревеневшая – арбуз созрел естественным путем.

    Зеленая и мягкая – плод сорвали раньше времени.

    5. Вес и форма – баланс сочности

    Оптимальный вес классического арбуза – 5–7 кг при диаметре 20–25 см. Слишком крупные плоды (особенно легкие для своего размера) могут быть переспевшими и суховатыми.

    Мифы и факты о выборе арбузов

    Существует много народных примет, которые помогают выбрать спелый и сладкий арбуз. Однако не все они соответствуют действительности. Один из самых распространенных мифов, который часто обсуждают покупатели, – это деление арбузов на «мальчиков» и «девочек».

    Миф о «девочках» и «мальчиках»

    Многие считают, что круглые арбузы – это «девочки», и они всегда слаще, чем продолговатые, которые называют «мальчиками». На самом деле это распространенный миф, не имеющий научного обоснования. Форма плода напрямую зависит от его сорта, а не от «пола». Существуют как круглые, так и овальные сорта, и каждый из них может быть одинаково сладким и вкусным. Поэтому при выборе арбуза стоит опираться на другие, более надежные признаки спелости, а не на его форму.

    Где и как правильно покупать арбузы

    Чтобы быть уверенным в качестве и безопасности арбуза, важно знать, где и как его покупать. Неправильное хранение или продажа в ненадлежащих условиях может привести к накоплению вредных веществ в плоде.

    Место покупки

    Самый безопасный способ приобрести арбуз – это выбрать официальные рынки, крупные магазины или специально оборудованные развалы. Эти места, как правило, соответствуют санитарным нормам. Крайне не рекомендуется покупать арбузы у торговцев, которые продают их у оживленных дорог или трасс. Такие плоды часто лежат на земле, подвергаются воздействию выхлопных газов и могут впитывать в себя тяжелые металлы и другие вредные вещества из воздуха.

    Условия хранения

    Правильные условия хранения играют ключевую роль в сохранении свежести и безопасности арбуза. При выборе плода убедитесь, что он лежит на поддонах или стеллажах, а не прямо на земле. Место продажи должно быть оборудовано навесом, который защищает арбузы от прямых солнечных лучей.

    Избегайте покупать плоды с трещинами, вмятинами или надрезами. Через поврежденную кожуру внутрь могут попасть бактерии, что приведет к быстрому размножению микроорганизмов и порче мякоти.

    Документы

    Законодательство обязывает продавцов предоставлять информацию о товаре по первому требованию покупателя. Это касается и арбузов. По запросу продавец должен предъявить документы, подтверждающие происхождение плодов, например, сертификат качества, информацию о производителе и дате сбора урожая, а также о соблюдении условий хранения. Наличие такой документации – гарантия того, что вы покупаете качественный и проверенный товар.

    Памятка: идеальный арбуз

    – Одно желтое пятно – яркое, насыщенное.

    – Звонкий звук с легкой вибрацией при постукивании.

    – Твердая кожура без повреждений, матовая, с четкими полосами.

    – Сухая «пуговка» у основания хвостика.

    – Умеренный вес – тяжелый, но не гигантский.

    Выбрать хороший арбуз – это навык, который приходит с опытом. Чем больше плодов вы осмотрите, тем точнее будет ваш «внутренний датчик» спелости. Удачных покупок и сладкого лета!

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