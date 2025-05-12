Жителя Красноярска оштрафовали за фото с нацистским приветствием

Суд признал демонстрацией нацистской символики фото мужчины во «ВКонтакте»

Tекст: Денис Тельманов

Суд Красноярска вынес решение оштрафовать местного жителя за фото во «ВКонтакте» с изображением нацистского приветствия, передает РИА «Новости». Материалы суда указывают, что сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД обнаружили опубликованное фото в ходе мониторинга интернета. Мужчине вменили пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.

На заседании гражданин заявил, что не имел злого умысла и якобы изображал стебель цветка, а снимок, по его словам, носил исключительно доброжелательный характер. Суд не принял эти доводы и отметил, что жест признан общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, а версия со стеблем цветка названа «явно надуманной».

Гражданин был оштрафован на 1300 рублей. Решение суда мужчина оспорил, однако в середине апреля апелляция подтвердила законность штрафа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия на станции метро «Китай-город» в новогоднюю ночь.

Полицейские задержали троих жителей Москвы за пьяную выходку на Васильевском острове, где они станцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны, демонстрируя нацистские приветствия.