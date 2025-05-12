Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
Жителя Красноярска оштрафовали за фото с нацистским приветствием
Суд признал демонстрацией нацистской символики фото мужчины во «ВКонтакте»
Местный житель получил штраф за размещение в соцсети фотографии, где был запечатлен с поднятой рукой, что суд счел нацистским приветствием.
Суд Красноярска вынес решение оштрафовать местного жителя за фото во «ВКонтакте» с изображением нацистского приветствия, передает РИА «Новости». Материалы суда указывают, что сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД обнаружили опубликованное фото в ходе мониторинга интернета. Мужчине вменили пропаганду или публичную демонстрацию нацистской символики.
На заседании гражданин заявил, что не имел злого умысла и якобы изображал стебель цветка, а снимок, по его словам, носил исключительно доброжелательный характер. Суд не принял эти доводы и отметил, что жест признан общепризнанным приветствием нацистов и фашистов, а версия со стеблем цветка названа «явно надуманной».
Гражданин был оштрафован на 1300 рублей. Решение суда мужчина оспорил, однако в середине апреля апелляция подтвердила законность штрафа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, московский суд оштрафовал мужчину за демонстрацию нацистского приветствия на станции метро «Китай-город» в новогоднюю ночь.
Полицейские задержали троих жителей Москвы за пьяную выходку на Васильевском острове, где они станцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны, демонстрируя нацистские приветствия.