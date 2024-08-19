Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Другое ее название – Восточная, что тоже не случайно. Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.0 комментариев
Москвичей задержали в Петербурге за танцы под нацистские марши
Полиция задержала в Петербурге троих москвичей за танцы под нацистские марши
Полицейские задержали в Санкт-Петербурге троих жителей Москвы за пьяную выходку на Васильевском острове: они танцевали под немецкие марши времен Второй мировой войны, демонстрируя нацистские приветствия.
Действия хулиганов оказались запечатлены на видео, которое оперативники обнаружили в Сети, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На указанной записи несколько молодых людей ночью, выйдя из салона каршерингового автомобиля, начали танцевать под немецкие марши времен Второй мировой войны, кроме того, они обнажались и показывали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии, передает ТАСС.
В итоге полицейские установили, что ролик был снят 16 августа одним из очевидцев у дома № 9 по 14-й линии Васильевского острова. «Личности «героев» видеоролика оперативно установили. Ими оказались трое молодых людей 2004 года рождения, приехавшие в Петербург из Москвы. Вернуться в родной город им не удалось – все трое были задержаны на Московском вокзале и доставлены в полицию для проведения процессуальных действий», – сообщили в пресс-службе.
В отделении задержанные заявили, что в содеянном раскаиваются, а свои поступки они попытались оправдать тем, что находились в состоянии сильного опьянения. В данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности.
Полиция устанавливает местонахождение четвертого предполагаемого участника инцидента.
Напомним, 19 июля в Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма.