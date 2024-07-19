В Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма

Tекст: Кристина Цыцура

Фигурант Андрей Разин приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, передает ТАСС.

Суд признал Разина виновным в нарушении ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, касающейся неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Кроме того, ему на два года запрещено администрировать интернет-сайты. Подсудимый частично признал свою вину.

По данным СК, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова. Он также разместил свою фотографию с этой татуировкой в одном из своих Telegram-каналов.

В ходе расследования выяснилось, что он является лидером клуба, члены которого придерживаются неонацистских взглядов и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.

Ранее на музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге составили протокол за пропаганду нацизма.

