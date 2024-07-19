Геополитическая составляющая в СПГ-конкуренции огромна. По некоторым оценкам, перекрытие Ираном Ормузского пролива и, как следствие, исключение Катара из мировой торговли СПГ способны взвинтить цены на топливо в несколько раз.2 комментария
В Петербурге вынесли первый в истории города приговор за пропаганду нацизма
Выборгский районный суд Петербурга вынес первый в истории города приговор по делу о неоднократной пропаганде нацизма.
Фигурант Андрей Разин приговорен к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, передает ТАСС.
Суд признал Разина виновным в нарушении ч. 1 ст. 282.4 УК РФ, касающейся неоднократной пропаганды или публичного демонстрирования нацистской символики. Кроме того, ему на два года запрещено администрировать интернет-сайты. Подсудимый частично признал свою вину.
По данным СК, 24 июня 2023 года Разин демонстрировал прохожим татуировку с изображением свастики на спортивной площадке на улице Комиссара Смирнова. Он также разместил свою фотографию с этой татуировкой в одном из своих Telegram-каналов.
В ходе расследования выяснилось, что он является лидером клуба, члены которого придерживаются неонацистских взглядов и пропагандируют ненависть к людям других национальностей.
Ранее на музей современного искусства «Эрарта» в Петербурге составили протокол за пропаганду нацизма.