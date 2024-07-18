Мы уже давно стоим на пути так называемых цивилизованных народов, давно уже стали злейшими врагами Запада. И было бы величайшей наивностью думать, что те же англосаксы должны простить нас только за то, что Василий Ливанов хорошо сыграл Шерлока Холмса, а Борис Заходер тонко перевел Винни-Пуха.8 комментариев
На музей в Петербурге составили протокол за пропаганду нацизма
Петербургский музей современного искусства «Эрарта» обвинили в пропаганде нацизма из-за надписи на одной из картин, зарегистрирован административный протокол в отношении учреждения, сообщила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Согласно материалам суда, в музее публично демонстрировалась нацистская атрибутика или символика, на четвертом этаже в экспозиции нашли картину «Фестиваль», где изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, под картиной надпись красного цвета «Жыве Беларусь», сообщила Лебедева, передает РИА «Новости».
Эксперты пришли к выводу, что это – лозунг и символ Тринадцатого белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС, он был приравнен к нацистскому партийному приветствию. При этом картина доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц.
Протокол в отношении «Эрарты» передали судье. Музей пока не комментировал ситуацию.