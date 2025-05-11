Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.6 комментариев
ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки
В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток
В Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов пострадали жилые дома, объекты инфраструктуры и гражданский автомобиль.
Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.
В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».
Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.
На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.