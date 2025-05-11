ВСУ нанесли более 10 ударов по ДНР за сутки

В результате обстрелов ВСУ по ДНР погиб мужчина, ранен подросток

Tекст: Денис Тельманов

Вооруженные силы Украины совершили более 10 вооруженных атак по территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, передает ТАСС. Для обстрелов использовались ствольная артиллерия калибром 155 мм и ударные беспилотные летательные аппараты.

В результате атаки в Никитовском районе Горловки погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки в ходе атаки беспилотника пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил: «В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии погиб мужчина 1949 года рождения. В Калининском районе Горловки вследствие атаки ударного БПЛА пострадал подросток 2011 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь».

Повреждены пять жилых домов в Никитовском районе, два объекта гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском и Никитовском районах Горловки, а также гражданский автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние сутки семь населенных пунктов на левом берегу Днепра подверглись артиллерийским ударам, а общее число обстрелов достигло 41.

На территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, а также пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины за последние сутки совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики и ранили одного гражданского.