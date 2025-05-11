Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.0 комментариев
В Госдуме назвали предложение Путина о переговорах экзаменом для Зеленского
Инициатива президента РФ Владимира Путина провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине в Стамбуле рассматривается как проверка готовности Владимира Зеленского к конструктивному диалогу, заявил депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко.
Он заявил, что эта инициатива – «еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру», подчеркнув последовательность России в стремлении к мирному решению ситуации. По мнению парламентария, поддержка предложения Путина существует среди тех мировых лидеров, которые объективно оценивают происходящее. Нестеренко отметил: «Для Зеленского – это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру», передает РИА «Новости».
Также он добавил, что скептически воспринимают предложение Путина лишь те политики и руководители стран, которые делают ставку на угрозы, ультиматумы и обострение конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.
В воскресенье Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.
Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.