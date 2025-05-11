В Госдуме назвали предложение Путина о переговорах экзаменом для Зеленского

Tекст: Дарья Григоренко

Он заявил, что эта инициатива – «еще один реальный шаг на пути к устойчивому миру», подчеркнув последовательность России в стремлении к мирному решению ситуации. По мнению парламентария, поддержка предложения Путина существует среди тех мировых лидеров, которые объективно оценивают происходящее. Нестеренко отметил: «Для Зеленского – это экзамен на политическую зрелость и его реальные стремления к миру», передает РИА «Новости».

Также он добавил, что скептически воспринимают предложение Путина лишь те политики и руководители стран, которые делают ставку на угрозы, ультиматумы и обострение конфликта.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

В воскресенье Зеленский заявил, что Киев выразил готовность к переговорам с Москвой при условии прекращения огня с 12 мая.

Позже посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил Зеленского в использовании идеи перемирия для перевооружения украинской армии. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что реакция Киева на инициативу президента России по переговорам показала невнимание украинских властей к сути предложения.