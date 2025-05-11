Израильская авиация атаковала порты в йеменской провинции Эль-Ходейда

Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф

Tекст: Денис Тельманов

Израиль начал авиаудары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, атаки были совершены ночью по объектам на побережье Красного моря под контролем движения «Ансар Аллах».

Министерство внутренних дел в созданном хуситами правительстве заявило, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля потребовала немедленной эвакуации гражданского населения из этих портов.

Официальный представитель ЦАХАЛ утверждает, что хуситы используют данные порты для террористической деятельности. Израильские военные подчеркивают, что удары направлены на ликвидацию угроз, исходящих с территории Йемена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные порты Йемена, которые, по их данным, используются хуситами для террористических целей.

Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, а состав делегаций пока остается в секрете. Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников добивались тайного содействия у президента США Дональда Трампа.