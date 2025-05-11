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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия и Турция успели навоеваться, но не успели наговориться

    Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

    4 комментария
    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    15 комментариев
    11 мая 2025, 22:09 • Новости дня

    Израильская авиация атаковала порты в йеменской провинции Эль-Ходейда

    Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на одиннадцатое мая израильская авиация атаковала порты на Красном море в йеменской провинции Эль-Ходейда, контролируемой хуситами.

    Израиль начал авиаудары по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф в провинции Эль-Ходейда, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По данным телеканала, атаки были совершены ночью по объектам на побережье Красного моря под контролем движения «Ансар Аллах».

    Министерство внутренних дел в созданном хуситами правительстве заявило, что территория провинции подверглась израильской атаке. Ранее армия Израиля потребовала немедленной эвакуации гражданского населения из этих портов.

    Официальный представитель ЦАХАЛ утверждает, что хуситы используют данные порты для террористической деятельности. Израильские военные подчеркивают, что удары направлены на ликвидацию угроз, исходящих с территории Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные порты Йемена, которые, по их данным, используются хуситами для террористических целей.

    Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, а состав делегаций пока остается в секрете. Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников добивались тайного содействия у президента США Дональда Трампа.

    9 мая 2025, 18:56 • Новости дня
    В Израиле участники «Бессмертного полка» столкнули украинского активиста в фонтан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинского активиста, пытавшегося сорвать акцию «Бессмертный полк» в Израиле, столкнули в фонтан на глазах у десятков людей.

    Инцидент произошел во время шествия «Бессмертного полка» в Израиле, передает RT.

    По данным источника, группа людей, поддерживающих Украину, попыталась спровоцировать конфликт, выкрикивая обвинения в адрес участников акции.

    В ответ участники мероприятия потребовали, чтобы провокаторы покинули территорию, и скандировали: «Вон отсюда!».

    После этого одного из активистов столкнули в фонтан.

    Ранее проукраинские активисты попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Берлине.

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    10 мая 2025, 18:21 • Новости дня
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    В ВМФ России опровергли сообщения о перехвате подлодки «Краснодар» в Ла-Манше
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российская подводная лодка «Краснодар» прошла через Ла-Манш в штатном режиме после выполнения задач в Средиземном море, формулировка о «перехвате» в СМИ выглядит нелепо, сообщил источник в ВМФ России.

    В ВМФ России отвергли сообщения британских СМИ о «перехвате» подлодки «Краснодар» в Ла-Манше, передает РИА «Новости».

    Представитель штаба ВМФ назвал эти публикации нелепыми и подчеркнул, что российские подлодки выполняют свои задачи в мировом океане, а «перехватить их невозможно».

    Он пояснил, что лодки проходят пролив в надводном положении в строгом соответствии с международным морским правом. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», – отметил источник.

    По его словам, «Краснодар» планово возвращалась на базу после выполнения задач в Средиземном море, и никакой сенсации в этом нет.

    Подлодка относится к проекту 636.3 «Варшавянка», вооружена крылатыми ракетами и торпедами.

    Ранее западные СМИ сообщили, что подводная лодка «Краснодар» якобы была перехвачена военными Британии при пересечении Ла-Манша рядом с французским побережьем.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 01:58 • Новости дня
    Индия нанесла удары по целям Пакистана в Аравийском море

    Стало известно о морской атаке ВМС Индии после нападения Пакистана

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Индии провели операцию против пакистанских объектов в Аравийском море после попытки атаки на индийские базы в Джамму и Кашмире.

    Операция ВМС Индии против целей Пакистана в Аравийском море была проведена в ответ на попытку атаки пакистанских сил, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники.

    Ранее Объединенный штаб обороны ВС Индии заявил, что 8 мая Пакистан применил ракеты и беспилотники для удара по военным базам на севере Индии, однако угрозу удалось нейтрализовать, потерь среди индийских военнослужащих нет, передает ТАСС.

    В ночь на 7 мая Индия начала операцию «Синдур», в ходе которой удары были нанесены по девяти целям на территории Пакистана и на контролируемой им части Кашмира, где располагались базы террористов. Канал NDTV сообщил со ссылкой на источники, что более 70 террористов были уничтожены, еще свыше 60 получили ранения. По информации пакистанской стороны, в ходе ударов погибли 26 человек, 46 пострадали.

    После этого Пакистан нанес ответные ракетные и беспилотные удары по территории Индии. По данным МИД Индии, в результате нарушений режима прекращения огня пакистанскими военными на линии контроля в Джамму и Кашмире погибли 16 мирных жителей, 59 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в современной истории авиации, в котором участвовали 125 истребителей, а сражение длилось более часа. Глава индийского МИД заявил, что страна не планирует эскалацию, но готова жестко реагировать на возможную агрессию со стороны Пакистана. Россия назвала ситуацию между Индией и Пакистаном крайне тревожной и призвала к мирному разрешению конфликта.

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    11 мая 2025, 10:14 • Новости дня
    Белоусов обсудил с Хафтаром безопасность и сотрудничество по Ливии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с Халифой Хафтаром, в ходе которых стороны подтвердили намерение укреплять военное сотрудничество ради стабильности Ближнего Востока.

    Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщает ТАСС. Встреча состоялась в Москве, где стороны рассмотрели вопросы развития двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран.

    В ходе разговора основное внимание уделили ситуации в Ливии и мерам по обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Андрей Белоусов заявил о намерении России расширять сотрудничество с Нигерией в военной и военно-технической сферах.

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    10 мая 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств

    Путин заявил о необходимости создать два государства для мира в Газе

    Путин поддержал урегулирование конфликта в Газе на основе двух государств
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах с лидером Палестины Махмудом Аббасом в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул важность международно-правовой базы на основе принципа двух государств для двух народов для мира между Израилем и Палестиной.

    По словам Путина, Россия с обеспокоенностью и переживанием относится к трагическим событиям в зоне палестино-израильского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов», – заявил Путин на встрече.

    Президент Палестины Махмуд Аббас выразил благодарность России за поддержку, в том числе за гуманитарную помощь – тридцать тысяч тонн пшеницы. Он отметил тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где погибла 51 тысяча человек, и особо подчеркнул важность гуманитарной поддержки России.

     «Наши народы связаны крепкими узами дружбы. С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек», – отметил Путин в ходе встречи, передает ТАСС.

    Российский президент также заявил, что в секторе Газа сложилась гуманитарная катастрофа, а положение усугубляется из-за запрета на снабжение региона электроэнергией и товарами первой необходимости. Путин добавил, что Россия неизменно выступает за обеспечение гуманитарного доступа и возобновление мирного процесса на Ближнем Востоке, однако, по его словам, ситуация только ухудшается.

    Ранее в Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса по ситуации в секторе Газа и палестино-израильскому урегулированию.

    До этого министры иностранных дел стран БРИКС ранее выразили приверженность созданию независимого и жизнеспособного Палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы.

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    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

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    9 мая 2025, 01:44 • Новости дня
    ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР

    ВСУ за сутки атаковали ДНР восемь раз, повреждены четыре объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки, передает ТАСС. В управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины уточнили, что основная часть ударов пришлась на горловское направление.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано восемь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено двадцать четыре единицы различных боеприпасов».

    По информации ведомства, в результате обстрелов были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные остановили все боевые действия в зоне спецоперации на Украине в период празднования 80-летия Победы. В то же время украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    По 28 населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили около 150 боеприпасов, в результате пострадала женщина и были повреждены жилые дома и автомобили.

    Вооруженные силы Украины также совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики за последние сутки, в результате чего был ранен один гражданский.

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    9 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты для атаки на аэропорт Израиля Бен-Гурион, сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа.

    Вооруженные силы, сформированные движением «Ансар Аллах» (хуситы), нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, передает ТАСС.

    По заявлению официального представителя повстанцев Яхья Сариа, в операции была использована гиперзвуковая баллистическая ракета.

    Сариа отметил, что целью атаки стал аэропорт Лод, также известный как Бен-Гурион, расположенный в районе Яффо, который хуситы называют оккупированным. Его заявление транслировал телеканал Al Masirah.

    В Израиле заявили о перехвате ракеты, которую запустили йеменские хуситы по территории страны.

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    9 мая 2025, 02:18 • Новости дня
    Ким Чен Ын провел ракетные учения с ядерным сценарием

    КНДР провела учения с запуском ракет и ядерным контрударом

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северной Корее прошли учения с применением ракетных систем и отработкой ядерного контрудара, под личным руководством Ким Чен Ына.

    Учения Корейской народной армии с применением дальнобойных орудий и ракетных систем прошли под руководством Ким Чен Ына, сообщает ТАСС. В маневрах были задействованы реактивная система залпового огня калибром 600 миллиметров и тактическая баллистическая ракета «Хвасон-11га».

    По информации Центрального телеграфного агентства Кореи, военные также отработали порядок перехода всех подразделений в состояние готовности к ядерному контрудару и провели отдельные занятия для командного состава по применению систем контратаки. В ходе учений Ким Чен Ын заявил: «Необходимо безостановочно совершенствовать ядерные силы страны».

    Глава КНДР поставил задачу повысить боевую надежность систем тактического ядерного оружия и расширить возможности их применения. Учения прошли на фоне новых запусков баллистических ракет в сторону Японского моря, произошедших накануне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава КНДР провел инспекцию крупнейшего танкостроительного предприятия и заявил о необходимости обновления бронетехники армии страны.

    В КНДР несколько дней назад спустили на воду новый боевой корабль, сочетающий элементы российских и американских проектов.

    Кроме того, северокорейский эсминец «Чвэ Рен» прошел испытания различных видов вооружения, включая сверхзвуковые и стратегические крылатые ракеты.

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    10 мая 2025, 18:51 • Новости дня
    Путин начал переговоры с президентом Палестины Аббасом

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле стартовали переговоры президента России Владимира Путина и лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые затрагивают ситуацию в секторе Газа и перспективы палестино-израильского урегулирования.

    В Кремле началась встреча Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом, передает ТАСС.

    Переговоры проходят на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после событий октября 2023 года, когда ХАМАС совершил нападение на израильские территории, что привело к военной операции Израиля в секторе Газа.

    Путин и Аббас поддерживают регулярные контакты по вопросам ближневосточного урегулирования. В прошлом году они встречались дважды: в августе в Ново-Огарево и в октябре на полях саммита БРИКС в Казани.

    Россия последовательно выступает за прекращение кровопролития в Газе и поддерживает решение конфликта на основе формулы двух государств. Москва считает необходимым создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

    Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Зимбабве в Кремле. До этого Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом для продолжительных переговоров.

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    9 мая 2025, 17:09 • Новости дня
    Израиль сообщил о перехвате ракеты из Йемена

    Армия обороны Израиля перехватила ракету из Йемена после сирен тревоги

    Tекст: Евгения Караваева

    После срабатывания воздушной тревоги израильские военные перехватили ракету, выпущенную йеменскими хуситами по территории страны, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    В ЦАХАЛ отметили, что в пятницу сирены воздушной тревоги сработали в нескольких районах центральной части страны, передает РИА «Новости».

    В официальной информации ЦАХАЛ отмечено: «После сирен тревоги, активированных некоторое время назад в нескольких районах Израиля, была перехвачена ракета, запущенная из Йемена. Сирены были активированы в соответствии с протоколом».

    Пуски ракет по Израилю с территории Йемена осуществляются поддерживаемым Ираном движением «Ансар Аллах» (хуситы).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.


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    10 мая 2025, 15:25 • Новости дня
    Российские военные корабли прибыли во Вьетнам

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корабли Тихоокеанского флота зашли в порт Дананг, где их встретили представители ВМС Вьетнама и сотрудники российского посольства.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включающий корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга», прибыл во Вьетнам, передает ТАСС. Как отметили в пресс-службе флота, российские военные моряки ошвартовались в порту Дананг.

    Встречать корабли на причале прибыли официальные лица ВМС Вьетнама, а также представители посольства России. В их честь были организованы официальные мероприятия.

    По информации флота, визит российских кораблей включает протокольные встречи с военными ВМС Вьетнама, посещение достопримечательностей Дананга и спортивные соревнования между экипажами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подводная лодка Тихоокеанского флота погрузилась на максимальную глубину в Японском море. Корабль Тихоокеанского флота провел артиллерийские стрельбы в Японском море. Учения «Комодо-2025» с участием России, США и Китая стартовали на Бали.

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    10 мая 2025, 17:54 • Новости дня
    Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали Камарой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе встречи министры обороны России и Мали рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обменялись поздравлениями по случаю праздничных дат.

    Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел переговоры с главой военного ведомства Мали корпусным генералом Садио Камарой, передает ТАСС. В ходе встречи Белоусов поздравил Камару с присвоением высокого воинского звания и отметил его вклад в укрепление национальной государственности Мали. По словам министра, между военными ведомствами двух стран существует обширная повестка сотрудничества, обсуждаются как текущие, так и будущие вопросы.

    Стороны уделили особое внимание актуальным направлениям взаимодействия в сфере обороны и выразили готовность к дальнейшему развитию партнерства. Белоусов подчеркнул, что есть много тем для обсуждения и совместной деятельности, которые предстоит решить в ближайшее время.

    В свою очередь, Садио Камара передал поздравления от имени президента Конфедерации стран Сахеля Ассими Гоиты по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, «мы понимаем, что без жертвы Советского Союза мир сегодня был бы совершенно другим. Мы понимаем значение вашей жертвы». Камара заверил, что власти и народ Сахеля поддерживают Российскую Федерацию в борьбе с нацизмом и верят в победу России в специальной военной операции на Украине. Он отметил, что мужество российских военнослужащих и народа навсегда останется примером для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны Узбекистана Бахрамом Курбановым.

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    11 мая 2025, 14:41 • Новости дня
    NYT: Семьи заложников просили Трампа повлиять на Нетаньяху

    Tекст: Ольга Иванова

    Некоторые семьи захваченных в Газе израильских и американских заложников тайно добивались содействия президента США Дональда Трампа, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

    Ряд семей израильских и американских граждан, находящихся в заложниках в Газе, пытались тайно убедить Дональда Трампа оказать влияние на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Источники газеты сообщают, что родственники рассчитывали использовать предстоящую поездку Трампа на Ближний Восток как повод для давления на главу правительства Израиля, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Некоторые семьи израильских и американских заложников, все еще удерживаемых в Газе, тайно работают над тем, чтобы убедить Трампа использовать свою поездку на Ближний Восток как возможность оказать давление на Нетаньяху».

    При этом, согласно информации The New York Times, на данный момент встреча между Трампом и Нетаньяху не планируется.

    Ранее президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.

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    11 мая 2025, 21:55 • Новости дня
    Армия Израиля призвала к эвакуации из портов Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля обратились к гражданским с просьбой покинуть крупные йеменские порты, которые, по их информации, используются хуситами для террористических целей.

    Армия обороны Израиля распространила заявление на арабском языке с призывом к эвакуации людей из портов Ходейда, ас-Салиф и Рас Иса в Йемене, контролируемых движением «Ансар Алла» (хуситы), передает РИА «Новости». Такие предупреждения обычно предшествуют военным ударам по объектам.

    В официальном сообщении ЦАХАЛ говорится: «В связи с тем, что террористический режим хуситов использует морские порты для своей террористической деятельности, мы настоятельно призываем всех находящихся в этих портах лиц эвакуироваться и держаться от них подальше ради вашей безопасности до дальнейшего уведомления». Заявление опубликовано представителем армии Израиля Авихаем Эдри в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американо-израильские силы нанесли серию авиаударов по порту Ходейда и другим районам на западе Йемена. Израильские войска уничтожили шесть самолетов в аэропорту Саны, среди которых были три лайнера йеменской авиакомпании. А хуситы атаковали американский авианосец в Красном море с применением баллистической ракеты и беспилотников.


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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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