Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.