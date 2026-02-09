  • Новость часаРостех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров
    Военкор Коц рассказал о ранениях генерала Алексеева
    Названа ключевая фигура в формировании конфронтации США с Европой
    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только
    Медики рассказали о состоянии генерала Алексеева после покушения
    Лавров: На агрессию Европы будет полноценный военный ответ всеми средствами
    Участник покушения на генерала Алексеева накопил долги в России
    Украинцы купили аккумуляторы суммарной мощностью в АЭС
    TWZ: Российские войска пытаются обойти ограничения Starlink
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Евразийство следует переименовать в евроордынство

    Евразийство – любопытное историческое учение, но оно не может заменить собой реальное постижение цивилизаций Азии. Азия сегодня – это не бескрайние пастбища c кочевниками. Это небоскребы Шанхая. Это японские и китайские скоростные поезда. Это всемирная фабрика.

    21 комментарий
    Владимир Можегов Владимир Можегов Куда заведет США «явное предначертание»

    Как экспансионизм Трампа уживается с американским же изоляционизмом и почему он находит гораздо больший отклик в американской душе, нежели глобалистский экспансионизм Буша или Клинтонов.

    9 комментариев
    9 февраля 2026, 05:33 • Новости дня

    Посол Беляев: Швеция перестала скрывать военные планы против России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Стокгольм проводит форсированную модернизацию вооруженных сил и флота, открыто признавая направленность этих инициатив против российской стороны, заявил посол в Стокгольме Сергей Беляев.

    Шведская сторона проводит глубокую и многоплановую модернизацию своей армии ускоренными темпами, указал дипломат в беседе с РИА «Новости».

    Он отметил, что Стокгольм уже даже и не скрывает, что «все эти инициативы направлены против России».

    Глава дипмиссии отметил, что утвержденная парламентом программа «тотальной обороны» на 2025–2030 годы предполагает кратное увеличение расходов. Документ предусматривает закупку принципиально новых типов вооружения и серьезные структурные изменения в войсках. Также анонсирован рост числа призывников и переход к формированию более крупных соединений.

    Отдельное внимание уделяется развитию военного флота, который должен выйти на качественно новый уровень. Командование планирует приобрести четыре фрегата для существенного расширения боевых возможностей. По словам Беляева, это позволит шведским кораблям действовать не только в прибрежных зонах Балтийского моря, но и проводить операции в других регионах.

    Ранее Беляев отмечал, что за прошлый год на посольство России и российское торгпредство в стране совершили более 20 атак с помощью БПЛА. При этом шведские власти виновных так и не нашли.

    6 февраля 2026, 18:24 • Новости дня
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию

    Фон дер Ляйен озвучила детали 20-го пакета санкций ЕС против России

    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    @ MALTON DIBRA/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Еврокомиссия представила новый пакет ограничительных мер против России, сообщает ТАСС. Ключевым элементом пакета станет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти, который будет вводиться совместно с партнерами по «группе семи».

    В заявлении председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен уточняется, что санкции распространятся на 43 танкера, занимающихся транспортировкой российской нефти.

    Также документ предусматривает введение ограничений в отношении 20 российских региональных банков и новые запреты на транзакции.

    Помимо этого, планируется ввести эмбарго на экспорт в Россию товаров на сумму 360 млн евро в год – в перечень попали, в частности, резина и тракторы. Санкции затронут и импорт российских металлов, минералов, а также редкоземельных элементов на 570 млн евро ежегодно.

    По словам фон дер Ляйен, в пакет также войдут меры по ограничению экспорта компьютерной и радиоаппаратуры в страны, которые подозреваются в реэкспорте техники в Россию. Еврокомиссия рассчитывает согласовать новые ограничения с государствами Евросоюза в ближайшие три недели, чтобы успеть ввести их к 24 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обсуждает идею отмены потолка цен на российскую нефть и введения ограничений на морскую транспортировку.

    Кроме того, ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках 20-го пакета санкций против России. При этом Politico узнала, что ЕС задерживает подготовка 20-го пакета санкций.

    Комментарии (32)
    7 февраля 2026, 13:49 • Новости дня
    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик Кошкович поразился заявлениям фон дер Ляйен о России

    Венгерский аналитик поразился заявлениям фон дер Ляйен о России
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский аналитик заявил, что поражен заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «важности давления на Россию», чтобы добиться переговоров.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович иронично прокомментировал заявление главы Еврокомиссии фон дер Ляйен. Напомним, она заявила, что Россия начнет переговоры с искренними намерениями лишь в том случае, если на нее будет оказано давление. По ее словам, именно поэтому Евросоюз утвердил уже 20-й пакет антироссийских санкций.

    Комментируя ситуацию, Кошкович выразил удивление позицией Евросоюза, подчеркнув, что очередные санкции вряд ли приведут к изменению политики России, пишет РИА «Новости».

    «20-й раз – это просто прелесть... Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену. (Снова)», - написал в соцсетях Кошкович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 20-й пакет санкций против России, включающий полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти и ограничения для банков.

    Также СМИ писали. что ЕС рассматривает вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений в рамках этого пакета. При этом, газета Politico сообщила, что подготовка 20-го пакета санкций задерживается.


    Комментарии (2)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    Комментарии (43)
    6 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине

    Экс-президент Финляндии Саули Ниинисте выдвинут спецпосланником ЕС по Украине

    Названа кандидатура на пост спецпосланника ЕС по Украине
    @ Virginia Mayo/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Финляндии Саули Ниинисте может стать спецпосланником Евросоюза по Украине, обсуждение его кандидатуры прошло на встрече руководства ЕС.

    Вопрос о назначении спецпосланника по Украине поднимался на встрече руководства Евросоюза и президента Франции Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    Кандидатура Саули Ниинисте получила поддержку на неформальном уровне, а обсуждение продолжится на саммите ЕС на следующей неделе.

    Помимо Ниинисте, рассматривались экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, однако Меркель не получила поддержки от нынешнего правительства ФРГ из-за ее роли в энергетических соглашениях с Россией, а Драги отказался по причине занятости.

    Назначение спецпосланника должно продемонстрировать единство Евросоюза на фоне разрозненности национальных дипломатических линий и позволить ЕС занять более активную роль в будущих переговорах по Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что подготовка к техническому диалогу с Владимиром Путиным уже ведется, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывала к началу контактов с Россией и поддержала идею спецпредставителя по Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь дипломатической службы Евросоюза Белен Мартинес Карбонель заявила, что ЕС уже находится в состоянии войны с Россией.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поприветствовала выделение 90 млрд евро Украине для укрепления ее позиций в дипломатии и на поле боя.

    Советник президента Франции Эммануэль Бонн провел личные переговоры в Москве, чтобы подчеркнуть необходимость участия Европы в вопросах безопасности региона.

    Комментарии (17)
    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 14:55 • Новости дня
    Глава МИД Польши назвал потраченную Европой на Украину сумму

    Сикорский: Европа потратила на Украину около 200 млрд евро с начала конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз потратил около 200 млрд евро на поддержку Киева с начала конфликта России и Украины, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью CBS.

    По его словам, на данный момент Европа полностью финансирует конфликт, поскольку «американское финансирование прекратилось в январе минувшего года», передает ТАСС.

    Сикорский уточнил, что ЕС также продлил финансовую помощь на сумму 90 млрд евро для поддержки Украины в ближайшие два года.

    Ранее чешский премьер отказался финансировать Украину из госбюджета.

    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро.

    Комментарии (11)
    7 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Президент Словакии назвал ошибкой передачу Киеву МиГ-29

    Президент Словакии Пеллегрини счел передачу МиГ-29 Киеву ошибкой прежних властей

    Tекст: Вера Басилая

    Передача словацких истребителей МиГ-29 на Украину без замены вынудила Братиславу полностью полагаться на военную поддержку соседей, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал ошибкой передачу истребителей МиГ-29 Украине без предоставления республике адекватной замены, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что ни одно другое государство не поступало так, чтобы после передачи вооружения полностью зависеть от помощи соседей. Пеллегрини также отверг заявления прежней правительственной коалиции о том, что МиГ-29 были просто металлоломом, и напомнил, что самолеты смогли своим ходом покинуть страну.

    По словам Пеллегрини, когда он был премьер-министром, он лично испытывал МиГ-29 и убедился в их полной боеспособности. Премьер-министр Роберт Фицо, в свою очередь, считает, что прокуратура, закрывшая дела о передаче военной техники Украине, действует политически мотивированно, чтобы защитить бывшее руководство. Фицо отметил, что истребители были не только в рабочем состоянии, но и модернизированы в соответствии со стандартами НАТО.

    Ранее словацкий прокурор Растислав Ремета объявил о закрытии дел по передаче Украине истребителей МиГ-29 и системы ПВО С-300 из-за отсутствия доказательств нанесения ущерба республике.

    Министр обороны Словакии Роберт Калиняк ранее обвинил своего предшественника в государственной измене за передачу этих самолетов.

    Комментарии (5)
    6 февраля 2026, 09:37 • Новости дня
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    Politico: ЕС решил восстановить партнерство с Турцией
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз намерен восстановить тесные отношения с Турцией на фоне переговоров по урегулированию конфликта на Украине, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, особое внимание уделяется изменению ситуации в Черноморском регионе после возможного завершения конфликта. Уже в ближайшую пятницу еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос посетит Турцию с целью укрепления партнерства, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Анкара рассматривается Брюсселем как ключевой партнер в будущем восстановлении на Украине. По мнению Марты Кос, подготовка к миру в Европе невозможна без прочного сотрудничества с Турцией. Она заявила: «Мир на Украине изменит реалии в Европе, особенно в Черноморском регионе. Турция станет для нас очень важным партнером… Подготовка к миру и стабильности в Европе подразумевает подготовку прочного партнерства с Турцией».

    В ходе визита в Анкару Кос примет участие в церемонии подписания соглашения между Европейским инвестиционным банком и Турцией. Документ предусматривает предоставление Турции кредитов на сумму 200 млн евро для развития проектов в сфере возобновляемой энергетики.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что трехсторонние переговоры по ситуации на Украине, прошедшие в Абу-Даби, носили конструктивный характер и были направлены на достижение прочного мира.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия поддерживает контакты с рядом европейских стран, однако их лидеры не предлагают ничего нового и просят не афишировать свои звонки в Москву.

    Германский политолог Александр Рар объяснил активность Европы по переговорам с Москвой.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 11:25 • Новости дня
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    Суд ЕС разрешил странам конфисковывать автомобили из России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский суд постановил, что запрет на ввоз автомобилей из России распространяется на всех, независимо от цели или типа сделки.

    Суд ЕС подтвердил право стран Евросоюза конфисковывать автомобили, ввезенные из России с нарушением антироссийских санкций, передает РИА «Новости».

    В опубликованном решении отмечается, что запрет распространяется на все товары, указанные в приложении XXI к Регламенту ЕС № 833/2014, и не требует отдельной проверки каждой сделки на предмет получения доходов Российской Федерацией.

    Санкции на ввоз ряда российских товаров, включая легковые автомобили и другие транспортные средства, были введены в ЕС весной 2022 года после начала СВО. В октябре 2022 года под прямой запрет попали легковые автомобили, которые, по оценке ЕС, приносят значительные доходы российской экономике.

    Основанием для разъяснения стал спор между гражданином России и таможней Дюссельдорфа. Россиянин попытался зарегистрировать в Германии подержанный автомобиль, купленный в России, однако таможня конфисковала транспортное средство, сославшись на нарушение санкций. Финансовый суд Дюссельдорфа обратился в суд ЕС за разъяснением, распространяется ли запрет на частных лиц и возможна ли регистрация ввезенных таким образом автомобилей.

    Суд ЕС разъяснил, что согласно действующим санкциям, запрет применяется ко всем упомянутым товарам, вне зависимости от того, являются ли участники сделки частными лицами или компаниями. Таким образом, регистрация и использование автомобилей, ввезенных с нарушением санкционного режима, невозможны, а транспортные средства подлежат конфискации.

    Евросоюз запретил россиянам ввозить личные вещи, включая смартфоны, косметику и автомобили с российской регистрацией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия выработала иммунитет к санкциям.

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 08:37 • Новости дня
    Индия решила обсудить закупку 114 истребителей Rafale

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Индии на следующей неделе в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели может обсудить предложение о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает агентство АНИ со ссылкой на источники.

    Министерство обороны Индии на следующей неделе рассмотрит вопрос о закупке 114 истребителей Rafale на сумму 36 млрд долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на АНИ. Обсуждение пройдёт в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона в Нью-Дели.

    Источник агентства отметил: «Предложение, вероятно, будет рассмотрено на следующей неделе на заседании высокого уровня в министерстве обороны и рассматривается как критически важное для удовлетворения оперативных потребностей ВВС Индии в свете нынешней ситуации с безопасностью в регионе». Ранее, в январе, Совет по оборонным закупкам Индии уже предварительно одобрил приобретение 88 одноместных и 26 двухместных Rafale.

    Сделка, как ожидается, позволит ВВС Индии усилить состав боевых эскадрилий и получить современные многоцелевые истребители поколения 4+. После завершения контракта у индийских ВВС будет 150 Rafale, а ВМС получат 26 истребителей, модифицированных для авианосцев.

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибудет в Нью-Дели 18 февраля, чтобы принять участие в саммите India-AI Impact Summit 2026, который состоится 19-20 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки истребителей Су-35 в пользу совместного производства истребителей пятого поколения Су-57.

    Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.

    Выведенные из эксплуатации в Индии истребители МиГ-21 решили передать в исторический парк.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 22:05 • Новости дня
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия заявила о нарушении TikTok законодательства Евросоюза из-за вызывающего зависимость дизайна и недостаточной защиты несовершеннолетних.

    Европейская комиссия в пятницу заявила, что предварительно признала вызывающий привыкание дизайн TikTok нарушением Закона о цифровых услугах, передает «Интерфакс».

    Исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен отметила: «Зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное воздействие на развивающийся ум детей и подростков. Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за последствия их использования абонентами. В Европе мы обеспечиваем соблюдение нашего законодательства для защиты наших детей и граждан в интернете».

    В коммюнике Еврокомиссии говорится, что вызывающий зависимость эффект TikTok связан с такими функциями, как бесконечная прокрутка, автовоспроизведение, push-уведомления и персонализированная система рекомендаций.

    В Брюсселе считают, что TikTok не провел достаточно тщательную оценку потенциальных рисков для физического и психического здоровья пользователей, особенно несовершеннолетних. Комиссия считает, что элементы дизайна платформы могут вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль, а компания проигнорировала важные показатели компульсивного использования, такие как ночная активность несовершеннолетних.

    В документе отмечается, что существующие инструменты родительского контроля и контроля времени в TikTok неэффективны, так как их легко обойти, а также требуют от родителей дополнительных усилий. ЕК настаивает на необходимости изменения базового дизайна сервиса, включая постепенное отключение ключевых функций, вызывающих привыкание, внедрение эффективных перерывов в использовании экрана, особенно ночью, и адаптацию системы рекомендаций.

    Еврокомиссия подчеркивает, что сделанные выводы носят предварительный характер, а TikTok предоставляется возможность воспользоваться правом на защиту.

    Евросоюз пригрозил введением санкций в отношении компании X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Илон Маск не исправит работу искусственного интеллекта Grok.

    В декабре Европейская комиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за якобы несоблюдение Закона о цифровых услугах. В ответ Илон Маск выступил за ликвидацию Евросоюза ради защиты интересов народов отдельных стран.

    США в августе запустили кампанию против закона о цифровых услугах Евросоюза.

    Комментарии (2)
    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    Комментарии (10)
    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    Комментарии (0)
    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    Комментарии (0)
    Главное
    Путин поблагодарил президента ОАЭ за содействие в деле генерала Алексеева
    В Белгороде школьников предложили на время вывезти в безопасные регионы
    Десятки детей в Нидерландах заболели после употребления смеси Nutrilon Danone
    Бывшая жена бизнесмена Галицкого покончила с собой в изоляторе
    В Госдуме рассказали о двукратном росте оплаты воды без счетчиков
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском
    Сабуров поблагодарил Россию за становление артистом

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    Перейти в раздел

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    Перейти в раздел

    Испания ждет помощи от африканских мигрантов

    «Безумной» и «возмутительной» мерой называет испанская оппозиция беспрецедентный шаг, на который пошло правительство страны – легализацию сотен тысяч мигрантов. Чтобы обойти эти возражения, испанским властям пришлось даже пойти на специальную процедуру прохождения соответствующего указа. Ради чего Мадрид все это предпринимает? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации