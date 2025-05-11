Россия и Турция – наследники Византийской империи, но туркам досталось ее тело, а русским – ее душа. Мы успели друг с другом навоеваться. А вот наговориться еще не успели. И наше общее историческое наследие служит хорошей отправной точкой для этого разговора.4 комментария
Al Jazeera: ХАМАС и США ведут переговоры о прекращении огня
Переговоры между ХАМАС и администрацией США о прекращении огня в секторе Газа продолжаются уже несколько дней, при этом состав делегаций держится в секрете, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.
Представители движения ХАМАС проводят прямые переговоры с администрацией США по вопросу прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
Источник телеканала в ХАМАС сообщил, что эти консультации длятся уже несколько дней. При этом составы делегаций обеих сторон не раскрываются.
Газета ВЗГЛЯД писала, что движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет.
Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.
В то же время президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.