Al Jazeera: ХАМАС и США ведут переговоры о прекращении огня

Tекст: Ольга Иванова

Представители движения ХАМАС проводят прямые переговоры с администрацией США по вопросу прекращения огня в секторе Газа, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Источник телеканала в ХАМАС сообщил, что эти консультации длятся уже несколько дней. При этом составы делегаций обеих сторон не раскрываются.

Газета ВЗГЛЯД писала, что движение ХАМАС действительно запросило в рамках соглашения с израильской стороной прекращения огня в секторе Газа на пять лет.

Ранее в ООН заявили, что в секторе Газа почти все младенцы в возрасте до двух лет остались без необходимого питания.

В то же время президент США Дональд Трамп предложил переселять беженцев из сектора Газа в другие ближневосточные страны за счет их финансирования, а министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа для усиления давления на ХАМАС.