Захарова: Весь мир ужаснулся результатам политики США в Афганистане

«Это результаты деятельности США», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и ряда украинских политологов о том, что причина победы «Талибана» в Афганистане в нежелании афганской армии сражаться за свою страну.

«Хотелось бы напомнить всем подобным «аналитикам», что США и коалиция были в Афганистане 20 лет. Изначально они получили от Совбеза ООН мандат на проведение этой операции», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В понедельник руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что в «мрачной» истории с Афганистаном есть один очень важный момент, очень показательный для Украины. «Трагедия Афганистана показывает, что если союзник не готов за себя сражаться, то американцы особо париться не будут. Обрушение афганской армии в течение нескольких последних недель уже просто хрестоматийный пример», – подчеркнул Романенко.

Практически дословно тот же тезис озвучил и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. «Афганистан – урок всем странам, всем нам: американцы могут помочь, только если вы проявите волю к бою», – заявил бывший грузинский руководитель. Саакашвили утверждает, что США решили помочь Тбилиси во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году только благодаря «героическому сопротивлению грузинской армии». Напомним, что война в Южной Осетии, которую инициировал Саакашвили, закончилась разгромом грузинских войск через пять дней после начала боевых действий.

Захарова указала на то, что «США за два десятилетия ни разу не отчитались перед мировым сообществом, что же они там делают и каковы результаты их пребывания в Афганистане».

«Сейчас результаты их деятельности видят не только дипломаты и политологи ­– весь мир ужаснулся. Получилось истинное лицо американской исключительности», – резюмировала Захарова.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «за последние полвека США не удалось подготовить ни одной достойной армии».

В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афгнистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.

Всех американских дипломатов эвакуировали из посольства США в Кабуле и вертолетами доставили в аэропорт столицы Афганистана. Перед эвакуацией американским дипломатам в Кабуле пришлось сжечь флаги Соединенных Штатов.

Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах и возможных последствиях победы «Талибана» и разбирала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.