Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

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3 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
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Что ждет авторынок России

Китайцы удвоят продажи автомобилей второй год подряд Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину. Подробности...
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Киев собрался нелепо переписать историю Севастополя

Власти Украины вознамерились разорвать исторические ассоциации Севастополя с городом русской воинской славы Алексей Павлишак/ТАСС
В Киеве рассказали о планах переименовать Севастополь в Ахтияр. Так утратившая субъектность Украина пытается обрести самоидентификацию и разжечь национальный конфликт на Крымском полуострове, поясняют эксперты. На кого рассчитана эта идея украинских властей и как к ней отнеслись в Крыму? Подробности...
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Убийство Владлена Татарского показывает суть украинской идеологии

Неподалеку от кафе «Стрит-бар» после трагедии Скриншот из видео
В Петербурге убит один из известных военкоров – Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин). Обстоятельства преступления наводят на мысли о работе украинских спецслужб и заставляют вспомнить не менее громкое преступление последнего времени – убийство журналистки Дарьи Дугиной. А также разоблачают то, какую ролевую модель строит киевский режим на своей территории. Подробности...
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«Антироссийская коалиция» Запада показывает признаки разрушения

Байден возлагал на «саммит демократий» большие надежды Yuri Gripas/Pool via CNP/Global Look Press
Соединенные Штаты провели грандиозное международное мероприятие, одной из основных целей которого стало «осуждение России». Однако итоговую декларацию «саммита демократий» подписали главным образом только прямые вассалы США.  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Подробности...

Владлен Татарский воевал и словом, и делом

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Почему украинцы убивают молодых – таких, как Даша Дугина и Максим? Потому что они яркие. Потому что они русские. Террористы убивают перспективных, тех, к кому прислушивается молодежь, тех, кто способен повести за собой новые поколения. Подробности...

Где проходят естественные границы России

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Когда-то сложившиеся по итогам крушения Советского Союза границы казались если не незыблемыми, то очень трудно изменяемыми. Но сегодня на наших глазах меняются и эпохи, и границы. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Кому нужен арест Трампа

Россию запугивают предательством союзников

Новая Концепция внешней политики России

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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Герман Садулаев

    Владлен верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    3 апреля 2023, 13:02

    9 марта мы встретились в гостинице «Славянская» в Луганске. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов организовал инспекционную поездку к мобилизованным, общественный контроль – военкоры, журналисты, гуманитарщики. Осталась фотография, на которой Максим Юрьевич Фомин, он же Владлен Татарский, Дмитрий и я склонились над столом, обсуждаем маршрут. Помню, я переслал координаты, и мы пытались понять, где это место на карте. Максим нашел и сказал, что это часа два от Волновахи. Мы ездили в сторону Сватово, потом в Макеевку под Донецком. Самые мощные встречи были в Луганске: в учебном центре, где готовят операторов БПЛА. Максим везде был предельно компетентен, дотошен, чуток, профессионален, практичен. Вокруг него создавалось поле заряженности на действие, атмосфера открытости и сотрудничества. Рядом с Максимом каждый становился другим. Становился лучше.

    При этом Максим был действительно прост и доступен в общении. Никакой «звездности», никакого пафоса и гордыни. Хотя имел право: у него было больше полумиллиона подписчиков. Другой бы легко «зазвездился». Но Максим вел себя по-христиански смиренно и общался со всеми в уважительном тоне. И с христианской любовью. Это чувствовали бойцы и офицеры, которых мы встречали. Все тянулись к нему. Это был наш главный магнит.

    Мой товарищ, вместе с которым мы отправились в поездку, не верил своей удаче: с нами будет сам Владлен Татарский! Даже мама моего товарища знает, кто такой военкор Владлен Татарский. Его все знали. В зоне СВО его ценили и уважали. Там он был везде свой, везде желанный гость. Хотя какой там гость? Скорее, брат по оружию.

    Мы в ту поездку много общались. Пока ехали долгими дорогами Донбасса. Между поездками, на привалах. Впрочем, я предпочитал больше слушать, чем говорить. Слушать Максима можно было бесконечно. У него была насыщенная яркими событиями жизнь, о которой он умел рассказывать с юмором. У него был большой военный опыт и не оторванное от реалий понимание военной действительности.

    А еще он любил литературу и сам был прекрасным писателем. Владлен Татарский – это его псевдоним, он назвался как персонаж одной из книжек Виктора Пелевина. Сам он написал три книги: «Война», «Бег» и «Медитация». Издавал и распространял сам, весьма успешно, как и не снилось нам, «официальным» писателям. Мы (завидуя) подшучивали: Владлен, это же просто мерч, твоя аудитория от тебя что угодно купит, хоть книжки, хоть кружки! Он смиренно кивал и не обижался. Он вообще не обижался.

    Фото: t.me/vladlentatarsky

    А я думал, что надо обязательно номинировать его книгу на литературную премию, чтобы Максим (Владлен Татарский) получил признание не только как военкор, но и как писатель. Теперь же я думаю, что надо не только его книгу номинировать, но и новую премию учредить – имени Максима Фомина.

    И еще я успел о нем заметить, что Максим, помимо ведения блога и военкорской своей работы, был постоянно занят конкретными делами помощи фронту. Ни на день он не терял связи с воюющими подразделениями. Антидроновые системы, коптеры, устройство укреплений – он вел одновременно несколько проектов. Организовывал производство, закупку, доставку, обучение. Постоянно устанавливал новые горизонтальные связи. Собирал самую актуальную информацию о задачах и трудностях. Он говорил: если ты хотя бы на месяц выпадешь из процесса, то ты перестанешь понимать, что происходит. Ты будешь решать задачи, а это уже задачи вчерашнего дня. Сегодня другие вопросы стоят.

    Мы заехали в Макеевку, там Максим вместе с военкором Анастасией Кашеваровой взвалили на плечи странные аппараты (оказалось, антидроновые ружья) и сбежали от нас, понесли аппараты бойцам. Новые модели – надо испытать. Максим сам, лично, продолжал много чего испытывать и применять. Чтобы знать наверняка. 

    Владлен Татарский известен своими яркими, порой резкими высказываниями. Однако он был глубоко интеллигентным человеком. Приехав ненадолго в Петербург, он отправился в Эрмитаж. Там я и встретил его в субботу, случайно. Он сказал, что под большим впечатлением от античного искусства. Пошутил надо мной: ты, наверное, тут всё наизусть уже знаешь. Тактично раскланялся, чтобы не задерживать меня с дочерью. С ним была его прекрасная супруга. Я видел его в последний раз. В Эрмитаже, в античных залах. Потом, глядя на удивительно человеческие черты лиц древних героев, я находил что-то общее с человеком, которого только что встретил. Подумалось, что он заслуживает скульптуры. Бюста хотя бы. Странная мысль – подумал я, пожал плечами и постарался забыть.   

    На следующий день, в воскресенье, Максим Фомин (Владлен Татарский) был убит. В кафе, на встрече с читателями. В городе Санкт-Петербурге, на берегу Невы.

    У него был шеврон (один из шевронов) «Имарат Донбасс». Он был, конечно, христианином. В джихаде против сатанизма истинные верующие на одной стороне. Сегодня его назвали муджахидом Донбасса. Повторю вслед за многими: если это не святость, то кто тогда святой?

    Он верил в Победу и отдал за нее всё, даже жизнь. Теперь мы сами будем говорить себе то, что всегда говорил он: Победа будет за нами! Максим Фомин останется в нашей памяти. А террористам не удастся нас запугать. Их настигнет кара. Сомкнуть ряды. Держать строй.

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