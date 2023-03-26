Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

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26 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 21:37  |  vz.ru
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Россия подрывает главенство доллара в мировой торговле

Рубль помогает доллару слабеть Станислав Красильников/ТАСС
Россия продолжает работу по ослаблению долларовой экономической системы. В планах Москвы продолжить наращивать торговлю в национальных валютах как в рамках ЕАЭС, так и с Китаем, который уже стал главным торговым партнером. Попытки подвинуть доллар в глобальной торговле раньше предпринимали японская йена, потом евро. Теперь наступило время новой альтернативной валюты. Однако США так просто не отдадут свое место под солнцем.  Подробности...
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Россия и Китай начали второй этап создания многополярного мира

Создание контуров нового мира – общая цель России и ее партнеров Донат Сорокин/ТАСС
Визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина стал «оплеухой американцам» и обозначил новый этап формирования многополярного мира. США понимают, что эра их гегемонии проходит, но будут всячески этому сопротивляться. К такому выводу пришли политологи в ходе дискуссии о роли России в будущем многополярном мире.  Подробности...
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Россия предъявила Украине и Западу мощный бронетанковый кулак

В России с советских времен сохранилось несколько танковых заводов, в том числе и знаменитый УВЗ Марина Молдавская/ТАСС
Отечественный ВПК «раскочегарился», большинство заводов трудится в три смены, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В результате, по его словам, Россия в этом году выпустит полторы тысячи танков. У нашей армии появится самый мощный бронетанковый кулак во всей Евразии. Перевес сил на украинском поле боя станет бесспорным. За счет каких ресурсов будет достигнут рекордный темп выпуска бронетехники? Подробности...
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Как ненависть украинцев к полякам перековали в любовь

Волынская резня – массовое убийство поляков членами ОУН – до сих пор бередит историческую память EPA/ТАСС
Самый близкий к украинцам народ не русские, а поляки, такое мнение, как утверждают местные социологи, сегодня наиболее популярно в украинском обществе. Неужели украинцы забыли многолетнюю вражду с поляками, Волынскую резню и претензии Варшавы на Львов? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнёрами, всё равно должны (если у них есть разум) желать Победы и всеми силами её приближать. Подробности...

Для Киева и Варшавы команда «Голос» звучит на английском

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польское телевидение за свои деньги снимет сезон украинского шоу «Голос країни». Но это не «украинизация Польши» или «полонизация Украины», а попытка создать гибридную польско-украинскую нацию. Подробности...

Милитаризация Польши принципиально опасна для Европы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Предположим, что планы польских реваншистов станут реальностью. Мир получит Польшу с территорией, расширенной за счет Галиции, с армией, вооруженной до зубов и получившей боевой опыт. Кому будет угрожать такая Польша, только ли России и Белоруссии? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Байден опять на дне

Двуличие Европы и лично Макрона

Почему Си не звонит Зеленскому

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Шойгу наградил девушек-военных за отражение атаки на Севастополь

Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Во Франции усилились протесты против пенсионной реформы

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Москве

В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
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Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
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  • Реже

  • Перестанут летать

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области

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    Герман Садулаев

    Желать Родине поражения – гарантированная «премия Дарвина»

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    26 марта 2023, 19:50

    В начале нынешнего века и тысячелетия, в так называемые «нулевые годы», в России, да и почти во всём мире сложилась аномальная ситуация. Границы были прозрачны и открыты во все стороны. Визовые режимы упрощались, визы отменялись, становилось всё легче и легче получать паспорта и виды на жительство в других странах. Транспортное сообщение развивалось, поездки и полёты дешевели день ото дня. Специальные «бюджетные» (то есть дешёвые) авиакомпании предлагали билеты на самолёт из страны в страну по цене завтрака (ну, хорошо – ужина). Казалось, что быть «гражданином мира» не только возможно, но и довольно просто.

    Курорты по всему миру стали доступнее, а отели «экономического класса» в Египте и Турции стали настолько дешёвыми, что летать туда в отпуск стало (в России) чуть ли не признаком «нищебродства». Массовая культура, берущая за образец высокий (заведомо недоступный массам) стандарт потребления, немало потешалась над «туристами из Тагила».

    Кроме этого, бешеными темпами развивались цифровые технологии и коммуникации. У каждого человека появился гаджет. Гаджеты сплелись во всемирную сеть, где люди не только развлекались и находили знакомства, но и получали всю необходимую информацию и работали, работали за настоящие, не виртуальные деньги.

    А ещё массовое производство товаров народного потребления в Китае (включая Тайвань) и других азиатских странах стало не только дешёвым, но и качественным. В результате весь мир оказался завален товарами: одеждой, электроникой, бытовой техникой. Дешёвая, конкурентная логистика товаров (в основном, морем), позволяла держать цены низкими для конечного потребителя (в той же России). А Россия, в свою очередь, обеспечивала недорогими энергоресурсами полмира (в основном, Европу). И Европа процветала.

    То ли наступала эпоха всеобщего благоденствия, то ли Россию уже почти приняли в «золотой миллиард» – вот так это виделось в нулевые. И даже периодические финансовые кризисы (такие, как обвал 2008 года) не сильно меняли общее настроение. А потом всё кончилось.

    Фото: Simon Belcher/Global Look Press

    Кончилось на самом деле потому, что таков был консенсус мировых правящих элит, так как эта аномальная ситуация угрожала их доминированию. Решение было принято задолго до начала нашей Специальной военной операции на Украине. И начали сворачивать «открытый мир» давно. Использовали «зелёную повестку» (надо сокращать карбоновый след!), пандемию (в одночасье все границы закрылись), так называемые «санкции» и прочее. Об этом много уже писалось, и я сам об этом неоднократно писал. А сейчас хочу о другом.

    За время аномалии «открытости», «развития коммуникаций», «роста потребительских стандартов» и так далее у нас успело вырасти и сформироваться целое поколение. Это дети, родившиеся в девяностые, но не только. Много есть и более взрослых, кто, однако, склонен отождествлять себя с молодыми. Они не понимают (не все и не всегда, но зачастую так), что эта ситуация была именно аномальной. Что в истории человечества, народов, стран, нормальными являются периоды жёсткой конкуренции, закрытости, самозащиты, даже войны. А соевое вегетарианское время – скорее исключение, как бы ни хотелось, чтобы было иначе (я сам вегетарианец).

    Нам, 40-50-60-летним проще: большая часть нашей жизни прошла в трудные времена, мы помним и развал СССР, и бандитский хаос девяностых, и, летая на «всё включено» в Хургаду, мы не ожидали, что это навсегда. Навсегда – это слишком долго. Ну, вот, выдалось послабление – воспользовались. И снова опасности и труд. А дети наши думают, что опасности и труд – это какой-то ужас-ужас, какая-то катастрофа, что-то невиданное-неслыханное, а нормально было Рига на выходные, Париж на каникулы, в Италию в отпуск, везде бары, жвачка, дружба, живу в России – работаю на США, или наоборот, и никто не воюет, никто никого не отменяет.

    Наши родители сумели нам рассказать про трагедию тяжёлых послевоенных лет, а мы не смогли своим детям объяснить, что жизнь – не сказка, не гламур в социальных сетях, а борьба. За хлеб, за права, за территорию, за свой язык и культуру, за всё нужно бороться.

    Но самая нелепая ошибка, которую совершают ностальгирующие по утраченной аномалии, в том, что они думают: если Россия проиграет, то всё вернётся. Всё будет как раньше. Курорты, Европа, открытость, модные марки в магазинах, голливудские новинки в кинотеатрах, дешёвые импортные товары и дружба со всем миром. И недалёкие люди, попав под влияние иллюзии, начинают желать своей Родине поражения. Желать своей Родине поражения и думать, что ты от поражения своей Родины выиграешь – это, как говорится, гарантированная «премия Дарвина». На самом деле, всё ровно наоборот.

    Во-первых, аномальная ситуация была не такой уж счастливой для нас, как это теперь кажется. Если вы вели дневники, откройте и почитайте свои дневники за те годы. Или газеты почитайте, архивы сайтов. Во-вторых, полностью то, что было, никогда не вернётся. И наша СВО здесь ни при чём. Это была аномалия и она была сознательно ликвидирована правящими кругами ряда стран, которые готовы принести в жертву весь мир и человечество, а не только открытость и развитие, чтобы только сохранить свою гегемонию. В-третьих, именно наша Победа поможет вернуть в жизнь народа нашей страны, и не только нашей страны, многие утраченные блага и возможности. Победа, а не поражение. И это логично.

    Я вовсе не хочу, чтобы мы навсегда замкнулись в себе. Нет ничего плохого в том, чтобы мы чаще ездили в Европу, а европейцы пускай приезжают к нам, в Москву, Санкт-Петербург и на Алтай, например. Надо чтобы возобновилось авиасообщение со всеми аэропортами мира, прямое, не через Стамбул, и чтобы билеты были доступными по цене. Культурные контакты должны восстановиться, участие в фестивалях, переводы наших книг на европейские языки, научное и техническое сотрудничество. Мы, конечно, выживем и за железным занавесом между нами и некоторыми странами (две трети мира и не думает от нас отгораживаться). Но мы готовы и восстановить отношения. И они восстановятся. После нашей Победы.

    Если бы мы проиграли, то победивший западный империализм вовсе не стал бы снимать санкции или как-то улучшать нашу жизнь. Зачем? Запад – наследник латинского Рима с его формулой «горе побеждённым». Никто ничего не даст побеждённым и ни о чём договариваться с ними не будет. Всё стало бы только хуже. Нас лишили бы складывающегося финансового и технологического суверенитета, и даже сельское хозяйство бы уничтожили или отобрали. Нам было бы негде работать и не на что жить. Задача врага – сократить наш народ физически. И нет сомнений, что враг будет использовать все самые бесчеловечные средства. Посмотрите на Африку, поражаемую голодом и болезнями, и многое станет ясно.

    Но когда мы победим, даже нашим противникам придётся признать новые реалии в международных отношениях. Я думаю, довольно скоро после нашей Победы и границы откроют, и запреты снимут, и будут пытаться вернуться на наш рынок. И это будет выглядеть совершенно естественно и нелицемерно. Ведь «победитель получает всё». Хотя, весьма возможно, что некоторым странам враждебного альянса придётся сменить свои правительства и режимы. Но это уже их внутренние дела, мы, наверное, не будем вмешиваться. Главное, что в итоге установится прагматический подход к развитию отношений для взаимной пользы.

    Так что даже те, кто мечтает вернуть свободу передвижений, доступность курортов, деловое и культурное сотрудничество с западными партнёрами, всё равно должны (если у них есть разум) желать Победы и всеми силами её приближать.

     

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