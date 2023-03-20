Спецоперация вдохновила русскую поэзию

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20 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 09:45  |  vz.ru
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Украина и США предлагают Европе опасную ядерную игру

Заместить российское ядерное топливо очень непросто Павел Лисицын/РИА Новости
Украина заявила об амбициозных планах избавить не только себя от российского ядерного топлива, но и Европу. Самостоятельно это ей, конечно, не под силу. Главную роль здесь играет американская компания Westinghouse. Однако и для американцев задача создать ядерное топливо не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440 – нетривиальная задача. А для Европы – еще и очень опасная.  Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Пентагон подделал видео инцидента с беспилотником у берегов Крыма

Фрагмент ролика, выпущенного Пентагоном. Су-27 совершает аварийный слив керосина. Или же форсаж? REUTERS
Соединенные Штаты возобновили полеты своих разведывательных беспилотников над Черным морем – однако внесли в их маршрут весьма интересные коррективы. Между тем, как заявил газете ВЗГЛЯД генерал ВВС России, американский беспилотник должен был упасть на территорию Крыма. И есть основания полагать, что Пентагон подделал ролик Пентагона о перехвате MQ-9 российским Су-27. Подробности...
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Москва превращает Турцию в своего должника

Сухогрузы с зерном еще два месяца будут выходить из украинских портов Эрик Романенко/ТАСС
Продлено ключевое международное соглашение последнего времени – так называемая зерновая сделка. Однако громкую и публичную полемику вызвал вопрос о том, на какой срок продлено соглашение – 60 дней (как заявляет Россия) или 120 (как утверждает киевский режим)? Вопрос этот действительно принципиальный, и вот почему. Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Румыния созрела для приднестровской авантюры

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В самом негативном для Запада сценарии – после поражения Украины – она перестает быть прифронтовым государством НАТО, таковым становится Молдавия. Подробности...

Без Русского мира нет и России

Андрей Полонский
Андрей Полонский, писатель, историк
Наша страна должна окончательно стать Россией. То есть настоящим родным домом для русских, русскоязычных, тех, кому до и после 1991 года не выпало счастья родиться в границах РФ. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Гегемон вынуждает не-Запад определиться

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Попытка Запада объявить Путина вне закона – сигнал не только и не столько ему, сколько остальным, которым предлагают определиться со своим отношением к «бунту». Иными словами, новое предложение не-Западу присоединиться к антироссийским мерам, но выраженное теперь в предельно заостренной форме. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев

Пентагон удивил адекватностью

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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    Спецоперация вдохновила русскую поэзию

    В Российской государственной библиотеке прошел концерт современной патриотической поэзии
    Организатором вечера выступил арт-кластер «Таврида»
    		  
    20 марта 2023, 00:33
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Ольга Андреева

    «Всегда есть интерес к настоящему искусству, которое звучит в унисон времени». Такими словами организаторы описывают главную задачу большого концерта патриотической поэзии под названием «Настоящие», прошедшего 18 марта в Российской государственной библиотеке. О том, как спецоперация вдохновила взлет русской поэзии, наблюдала корреспондент газеты ВЗГЛЯД.

    Знаменитая мраморная лестница Библиотеки имени Ленина сейчас на ремонте. А значит, центральный – привычный для всех – вход в РГБ закрыт. За час до начала поэтического концерта «Настоящие» вокруг библиотеки бурлили толпы. Все искали вход. Он оказался в неочевидном боковом портале огромного здания и был закрыт – мы рано пришли. Уже за час до начала мероприятия там, в тесном дворике величественного творения советского ампира, скопилась очередь.

    Концерт «Настоящие» – проект абсолютно некоммерческий. Попадали на него по электронной регистрации, открытой на сайте организатора – арт-кластера «Таврида». Рвались на концерт более 500 человек, но пропустить смогли только чуть более трехсот – залы в Ленинке, увы, небольшие. Режиссеры удачно интегрировали в драматургию поэтического шоу всю причудливую архитектуру РГБ – балконы и центральный проход читального зала. На балконы выходили чтецы, а проход стал местом выступления балетной труппы. Там же носились и операторы – на канале «Москва 24» шла прямая трансляция концерта. Поэт Мария Ватутина уже успела определить концерт «Настоящие» как «еще одно большое и долгожданное испытание на пути возвращения русской поэзии в мир живых искусств». В самом деле,

    шаг из «Бункера» на Лубянке, основной клубной площадки для поэтических встреч патриотов-поэтов с патриотами-зрителями, в зал Ленинской библиотеки означает одно – русскую поэзию повысили в статусе.

    Впрочем, официальное признание как всегда запаздывает. Наш русский, неизменно литературоцентричный мир начал искать точные рифмы для своих предчувствий еще в нулевых. По умолчанию поэты-патриоты это те, кто пишет о войне. Так оно и есть. Вот только слово «война» они понимают куда шире, чем линия боевого столкновения.

    – Сейчас территория войны – это вся страна, – говорит перед началом концерта один из выступающих, поэт Игорь Караулов. – Я не был на войне. В окопах не сидел. Я могу только находиться в информационном поле и что-то из него улавливать. Кто-то говорит, что это неправильно, и нужно только из окопов смотреть на войну. Но война идет давно, на всех уровнях, и в небе тоже. Если посмотреть, что я писал раньше, в нулевые годы, там всегда были стихи про войну. Эта война началась не в 2014 году. И до этого было какое-то ощущение приближающейся развязки. Тогда я думал, а не перебираю ли я, не пытаюсь ли я сделать свое мироощущение немножко интереснее, чем ему полагается быть? Жизнь-то вокруг мирная. Но оказалось, что все постепенно сбывалось. И это ощущение близящейся развязки было не только у меня.

    Итак, концерт начинается. На сцене в глубине зала установлен высокий прямоугольный экран, на который проецируются имена исполнителей и авторов. Вот Александр Пелевин читает свое знаменитое:

    На направлении бои
    Идут уже четыре дня,
    А что поделать, тут свои.
    А что поделать, тут родня.

    Потом расскажут небеса,
    Потом узнается ответ.
    До дома ехать полчаса.
    До дома ехать восемь лет.

    Его слова подхватывает музыка и роковое «До дома ехать полчаса» звучит уже как песня.

    Вот Игорь Караулов читает свои стихи, написанные совсем недавно, в ноябре прошлого года.

    Минометных стрельб силлаботоника,
    рукопашных гибельный верлибр.
    Сохранит издательская хроника
    самоходных гаубиц калибр.

    Не опубликуют в «Новом мире» их,
    на «Дебюте» водки не нальют.
    Но Эвтерпа сделалась валькирией
    и сошла в окопный неуют.

    Дарят ей гвоздики и пионы,
    сыплют ей тюльпаны на крыло
    молодых поэтов батальоны,
    отправляясь в битву за село.

    Есть косноязычие приказа,
    есть катрены залповых систем,
    есть и смерть – липучая зараза,
    в нашем деле главная из тем.

    Поэзия, звучащая со сцены, странная и часто неожиданная. Она пишется здесь и сейчас, с колес боевых машин мотострелков. Стихи, горячие как артиллерийская гильза после выстрела, не успев остыть, тут же разлетаются по телеграм-каналам, передовым частям на ЛБС и поэтическим клубам столиц.

    Найти точную интонацию в военной лирике безумно трудно. Одна неверная нота – и вот уже стих гремит ржавой медью фальшивого пафоса. Поэтому ближайшая параллель к тому, что читают со сцены Ленинки, это бессмертные стихи Великой Отечественной – «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Эти Алеши, Вани, Сережи, Степы снова, как и всегда, стали болью и гордостью русской поэзии.

    Поэты работают не столько с метафорой и обобщением, сколько интегрируют в поэтический текст детали, истории, судьбы. Простые, до боли знакомые по новостям и военным сводкам подробности придают стихам статус документа, обладающего безусловной этической, исторической и эмоциональной правдой. Детали времени, вторгаясь в обыденность, взрывают сознание, переворачивают привычный быт, заставляя видеть вечность там, где только что была просто шутка.

    Когда выпадает минута досужая
    мы смотрим комедии про дураков.
    «С войны не держал боевого оружия», –
    открылся внезапно Семен Горбунков.

    И вот на экране идет продолжение:
    Семен у окопа застыл не дыша,
    в глазах Горбункова стоит напряжение,
    а палец лежит на курке ППШ.

    Казалось бы, что нам до фильма отснятого
    в эпоху застойных советских времен?
    Недавно узнали: под городом Сватово
    погиб одноклассник наш      тоже Семен...

    Это стихи молодого парня – Романа Сорокина из Малой Вишеры. Стихи написаны всего полтора месяца назад.

    Перед зрителями как будто разворачивается пружина предельного напряжения духа, которым страна живет все последние девять лет, а возможно, и дольше. Сейчас острие этой пружины только-только начинает пробиваться к читателям. Но поэтическая энергия для взрыва копилась уже давно.

    – Мой учитель, поэт Евгений Евтушенко, был убежден, что отношение к поэзии, которое было в 1960-х годах, когда поэты собирали стадионы, вернется, – говорит поэт, кандидат экономических наук Анна Ревякина. – Как в экономике существуют так называемые циклы Кондратьева, так и в поэзии существуют циклы. Сейчас после спада пришло время, когда синусоида идет вверх. Да, 24 февраля – это поворотная дата. Но есть прекрасная поэзия Донбасса, которая появилась гораздо раньше. Сборник «Великий блокпост», где я редактор-составитель, включает в себя эту поэзию по годам, начиная с 2014 года. Это предчувствие войны, и эта поэзия уже была написана. Не было только связи между поэтом и читателем. Именно эта связь определяет взрыв. Не качество, не тема, не возможности языка, которые поэт являет в тексте. Но именно связь между поэтом и читателем. У нас эти связи были искусственно прерваны. У нас не было поэтического рынка. Татьяна Родионова из издательства «Питер», буквально рискуя, предложила руководству поэтическую серию, в рамках которой и мои книги издаются. У нас было несколько имен, но этого мало. Чтобы состоялся век, должно быть очень много поэтов.

    И их действительно много. Только в этом концерте длиною всего-то чуть больше часа приняли участие около 20 поэтов. И каких! Большая часть имен совершенно неизвестна широкой публике, а между тем их стихи уже гарантированно войдут в хрестоматии под названием «Поэзия военных лет России», ну, или уже вошли в антологию «Воскресшие на Третьей мировой» («Питер», 2023). Вот, например, стоя на балконе читального зала Ленинки, читает свои стихи поэт и учитель русского языка Татьяна Коптелова.

    Весна. Цветут каштаны в Малороссии.
    Война. Над всей землей гремит девятый вал.
    То на Крещатике деревья цвет свой сбросили
    или подбитый ангел перья растерял?..

    Под хладом неба серого, измятого
    летит перо из крыльев цвета белого...
    Не май мы повторяем сорок пятого,
    а не даем случиться лету сорок первого.

    Один из главных сюжетов концерта – предчувствие и страстное ожидание выхода давно копившейся энергии, готовой противостоять злу. Для тех, кто умеет слышать время и внимать «музыке революции», последние десятилетия русской истории оказались чем-то вроде симфонии освобождения.

    Когда на сцену Ленинки выходит актер Владимир Машков и читает не стихи, а прозу Захара Прилепина, действо начинает напоминать то провидческое пространство знаков и символов, которое тревожило создателей древних эпосов. Так обещанный Фукуямой конец истории превращается в точку, где сходятся и разворачиваются в вечном танце судьбы человечества.

    «17 февраля 2022 года мне приснился Александр Владимирович Захарченко, – читает Машков. – Он смеялся. Это был очень реальный, очень внятный сон. Он в своей манере хлопал меня по плечу, тормошил – словно обещая огромный праздник. Я сразу в тот же день об этом написал. Через четыре дня признали ДНР и ЛНР. Через семь дней началось...».

    И все же стрела времени, пронзающая эпохи легенд и окровавленную современность, уходит вперед. Как написала в своем телеграм-канале Татьяна Коптелова, все это – «во славу нашей культуры, нашей победы, настоящей и будущей».

    Эта устремленность к победе объединяла сцену и зал, заставляя зрителей чувствовать тот самый ком в горле, который вызывает встреча с настоящим искусством, временем, историей.

    Анна Ревякина завершала концерт верлибром, от которого многие в зале готовы были плакать:

    а если бы вы знали
    какие сообщения
    присылают наши русские люди
    когда кидают деньги на карту
    в помощь пылающему Донбассу
    на броню и еду
    на рации и воду
    они не пишут
    пусть враг горит в аду
    они пишут ласково
    моему народу

    держитесь миленькие
    держитесь родненькие
    храни Бог наших ребят
    Москва с вами
    Хабаровск с вами
    Тула и Тверь
    Калининград и Владивосток

    они присылают деньги от родины
    которая не забыла
    по крупицам
    деньги на хлеб и «птиц»
    миллионы рублей

    выживите
    мы с вами
    чем можем
    через неделю еще пришлю
    детям Донбасса
    старикам Донбасса
    на благое дело
    помощь солдатам
    нашим в Новороссии

    я читаю эти сообщения и понимаю
    это поэзия
    пес меня разорви
    если это не самая настоящая поэзия

    – Есть ли ощущение, что интерес к патриотической поэзии возрастает? – этим вопросом журналисты мучили руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

    – Наше мероприятие называется «Настоящие», – терпеливо отвечал Першин. – Мне кажется, что всегда есть интерес к настоящему искусству, которое звучит в унисон времени. На этом вечере поэзии, глядя на то количество людей, которые находятся в зале, мы понимаем, что этот интерес не поддельный.

    И дело вовсе не в пропаганде. С точки зрения любого официоза все эти странные и непредсказуемые поэты, чьи имена, как подснежники, возникают на всей территории огромной страны, всегда были и будут опасны, потому что ничему не подконтрольны. Дело в том, что мы сейчас наблюдаем головокружительный взлет русской свободы, запечатленный в родном языке и духе времени. И можно сколько угодно шипеть по углам о том, что «они все купленные». Но стоит только послушать эти стихи, и станет понятно – такое не купишь. Они – настоящие.

     
     
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