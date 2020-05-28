Бродский как зеркало русской эволюции

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Специальное судно для прокладки газопровода уже находится в Балтийском мореФото: Bernd Wüstneck/DPA/Global Look Press
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«Сотрудничать с НАСА – все равно, что ломиться в нарисованную дверь»

Американский корабль Crew Dragon «отбил хлеб» у российских «Союзов»Фото: SpaceX/Keystone Press Agency/Global Look Press
«Выход для российской космонавтики сейчас один – предложить общий масштабный проект всему человечеству, начав с Китая и Индии. Например, международную станцию после МКС», – сказал газете ВЗГЛЯД членкор Академии космонавтики Андрей Ионин. По его мнению, именно так Россия сможет сохранить и космическую отрасль, и свой международный авторитет ведущей космической державы.  Подробности...
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Русские отстояли георгиевскую ленточку в Латвии

Латвийским ресторанам пришлось смириться с георгиевской ленточкойФото: facebook.com/antonio.bandera.3367
Недавний 75-летний юбилей Победы власти стран Прибалтики встретили буквально со скрежетом зубовным. Один из скандалов, связанных с Днем Победы в Латвии, приобрел особенно сильный резонанс – из ресторана в Юрмале была изгнана русская семья за то, что те украсили свою одежду георгиевскими ленточками. Но на этом история не закончилась... Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Бродский как зеркало русской эволюции

Алексей Алешковский, сценарист
Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей. Подробности...

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              Алексей Алешковский

              Бродский как зеркало русской эволюции

              Алексей Алешковский
              сценарист
              		 28 мая 2020, 18:00

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              Октябрь 1917-го превратил февральский фарс в трагедию; русская эволюция любую трагедию обращает в фарс. Случай с закрашенным в колыбели революции Бродским выглядит прекрасной метафорой, этот тезис подтверждающей.

              Юбилейные торжества в фейсбуке омрачил скандал: душители свобод уничтожили в Питере граффити с поэтом! Фотографии с места преступления были красноречивы: вот портрет Бродского замазывают шпателем, вот на месте поэта свежее пятно, а вот на пятне три универсальные буквы.

              В результате выяснилось, что это вообще не граффити, а переводная картинка – какой-то юркий бизнесмен давно продвигает эту технологию и строит рекламную кампанию на хайпе, повод для которого удачно подвернулся и на этот раз: «Автор точно знал, что закрасят (он уже с этим сталкивался, плюс напечатать и вывесить у школы любого человека с сигаретой в руке, это заведомый криминал). Поэтому он точно рассчитал, как поймать пиар и поддержу у сетевой аудитории».

              Как обычно, медийная истерия от сути дела была далека, хотя и не менее забавна. Общественность, конечно же, разделилась. Большинство возмущалось тупыми жилищно-коммунальными сатрапами, редкие идиоты пинали бездарного предателя родины, а дамочка из Нью-Йорка удивлялась: «И какая логика замазать Бродского? Абсолютно имперский поэт, очень должен подходить нынешней власти». Его, как и Пушкина, растащили по своим сусекам все, кто ни попадя: он вам и свободолюбец, и имперец, и антисоветчик, и ватник, и либерал, и украинофоб, и так далее. Поэзия и судьба расхватываются оптом и в розницу на идеологическом базаре.

              В статье «Лев Толстой как зеркало русской революции» В.И.Ленин констатировал: «Вся эта пресса до тошноты переполнена лицемерием, лицемерием двоякого рода: казенным и либеральным. Первое есть грубое лицемерие продажных писак, которым вчера было велено травить Л. Толстого, а сегодня – отыскивать в нем патриотизм и постараться соблюсти приличия перед Европой… Гораздо более утонченно и потому гораздо более вредно и опасно лицемерие либеральное… одна сплошная фальшь, ибо русский либерал ни в толстовского бога не верит, ни толстовской критике существующего строя не сочувствует. Он примазывается к популярному имени, чтобы приумножить свой политический капиталец…»

              Фото: Музей Иосифа Бродского/Instagram

              Как видим, в общественных отношениях и спустя сто лет ничего не меняется. По счастью, политический ландшафт выглядит по-другому. В отличие от низвергающей и разрушающей революции (хоть социальной, хоть культурной) эволюция перерабатывает и расфасовывает человеческие трагедии: так на мясокомбинате истории из памяти получается колбаса.

              Фарс – это продукт приватизации трагедии. Если трагедия – событие историческое и социальное, то фарс – экономическое и идеологическое: у каждого потребителя своя философия, и то, что один склонен интерпретировать как личную драму, другой воспринимает как анекдот. Сытый голодного не разумеет, особенно если колбасу для них делают разную.

              Вопрос тут совершенно не в эмпатии: наверное, и либеральные мыслители не воспринимали испытания 1990-х как хохму, даже если их самих они никак не коснулись. В конце концов, и гранты давались на то, чтобы продумать лучшие пути решения этих проблем. Вопрос в пресловутой пирамиде Маслоу: если вы обеспечили себе безопасность и находитесь на той ступени социальной лестницы, где вас беспокоит исключительно духовное развитие, то проблемы других вы склонны воспринимать с высоты полета расправившего крылья атланта.

              А если вы находитесь в основании этой пирамиды и озабочены только тем, как добыть хлеб насущный, то проблемы развития отодвинуты на второй план. Знаменитый телесериал «Бригада», который представил нового героя нашего времени – Павку Корчагина с пистолетом, – полюбился народу не только потому, что отражал нашу действительность, но и тем, что демонстрировал модели решения ее актуальных проблем (пусть даже те, на которые сами телезрители не способны). В конце концов, и рука об руку с любимыми в закат уходят не все, и пряников сладких всегда не хватает для всех.

              Эволюция – это когда вы переварили свои травмы, и новых вам уже не хочется. О революциях мечтают те, кому их не хватило. Ленин хотел видеть во взглядах и произведениях Толстого противоречия, отражающие российскую действительность. Если вынести за скобки понятную революционную ангажированность, его метод вполне разумен, если не банален: основа любой драматургии – внутренний конфликт. Его не знает только пропаганда, у которой нет и не может быть сомнений в собственной правоте.

              Если у художника нет противоречий, он не отражает действительность. Его ценность и цельность – в противоречиях. Или он не художник. Зеркалом чего он будет, диктует эпоха. Блоку тоже досталась печальная участь зеркала революции, Бродскому – более счастливая судьба. Будучи современником фарса, он мог осмыслить трагедию современности, в которой, по его прозрению, гибнет не герой – гибнет хор. Сегодня приватизировать героя пытается любая тусовка, прикидывающаяся хором.

              Может быть, лучше быть закрашенным, чем смотреть на это.


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