Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

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1 декабря, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Россия обойдется без Украины в поставках водорода в Европу

Нефтегазовая Россия вливается в мировой водородный тренд REUTERS/Christian Charisius
Российский президент хочет показать Европе, что Россия «готовится к изменениям в энергетике, а не спряталась в пещере со своим нефтегазом». Так эксперты оценивают задание Владимира Путина тщательно изучить вопрос экспорта водорода в ЕС на базе действующих трубопроводов. Ранее о желании поставлять это топливо в ЕС заявляла Украина. Есть ли шанс у Киева откусить кусок водородного пирога? Подробности...
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Россия нашла ответ на развертывание сил НАТО у своих границ

«Цирконы» прошли успешные испытания в акватории Белого моря Минобороны РФ/ТАСС
Если на Украине будут развернуты ударные комплексы с подлетным временем ракет до Москвы в несколько минут, то России найдется чем ответить. Об этом объявил во вторник Владимир Путин. Одновременно сенсационное заявление сделал Александр Лукашенко: Минск может предложить Москве разместить ядерное оружие на своей территории. Что Россия готова предпринять в связи со стягиванием сил НАТО к своим границам? Подробности...
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Россия получит ядерное преимущество над НАТО

Новый «Белый лебедь» способен нанести врагу неотвратимые удары на море и на суше Марина Лысцева/ТАСС
Российские военные планируют испытать Ту-160М новой сборки – обновленный вариант стратегического ракетоносца с изменяемой геометрией крыла, известного как «Белый лебедь». Разработку «Туполева» успели оценить не только в наших ВКС, но и за океаном. Какие свойства «стратега» вызвали беспокойство американцев и какие вооружения он сможет нести, помимо традиционных? Подробности...
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Байдена из-за России поставили в позу Ван Дамма

Президенту США приходится искусно лавировать между противниками и сторонниками REUTERS/Ints Kalnins
Ужесточат или же ослабят Соединенные Штаты свою политику противостояния с Россией? Прямо сейчас различные аналитики в Вашингтоне советуют президенту Байдену две прямо противоположные линии поведения в данном вопросе. Какую из них выберет глава Белого дома и какие главные ошибки допускают американские аналитики? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России
Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья. Подробности...

Как Beatles писали свои песни

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Почему США не признают поражение в борьбе против «Северного потока – 2»

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отмена американских санкций против «Северного потока – 2» будет похожа на разрешение фараона солнцу вставать на востоке. Но других вариантов минимизировать ущерб американской глобальной стратегии от российской победы у США все равно нет. Подробности...
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Украина требует репараций от Германии

«Омикрон» перепугал планету

Острый кризис в Турции

Обсуждение: 4 комментария
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Как либералам и патриотам найти путь друг к другу

    Алексей Алешковский
    президент гильдии сценаристов Союза кинематографистов России
    		1 декабря 2021, 09:20

    В сценарном сообществе разгорается скандал. Работающие с одним известным телеканалом продюсеры разослали своим сценаристам «патриотический» формуляр, который надо заполнить перед сдачей проекта по пунктам. Или сценаристы их так поняли. Или продюсеры не поняли, и донесли до сценаристов так, как сумели. «Совок!» – кричат сценаристы. В изумлении, если не в отчаянии, все – и «либералы», и «патриоты». Но мне этот формуляр кажется до боли знакомым. Забиваю в поисковик, и сразу же нахожу: это – «Тематические линии» для конкурса Института развития интернета «Поддержка производства национального контента в цифровой среде». Совершенно внятный текст, готов под ним подписаться. Что же случилось?

    А случилось вот что. Государство хочет генерации объединяющих общество смыслов. И государству, в общем-то, есть, чем гордиться. Мы еще далеки от умозрительного идеала, но на практике – в исторической ретроспективе – Россия живет в самую либеральную свою эпоху. Эпоху диалога. «Заявлений о нарушении прав человека нельзя услышать в несвободных странах. Только очень свободное общество могло бы позволить – и даже поощрить – подобные бесконечные заявления о собственном беззаконии», – обсуждая идеологическое безумие современного Запада, замечает Дуглас Мюррей в своей книге «Безумие толпы».

    Проблема в том, что диалог поощряется, но мало кто умеет вступать в диалог. У нас принято нагибать оппонентов, а не коммуницировать. Либералы тут ничем не отличаются от сатрапов. Именно это и происходит, когда смысл пытаются подменить инструкцией: хотели как лучше, а получилось как всегда. Я, разумеется, сразу предложил коллегам не запариваться идеологемами, а писать просто: «Страдающая от развода Людмила гордится прошлым нашей великой страны, вакцинируется и проводит с проблемным сыном политинформацию, которая наставляет его на праведный патриотический путь».

    С такой «идеологической работой» никакого Сороса не надо. Бессмысленно внедряемые смыслы превращаются в ложь. На этом погорел Советский Союз. Как разорвать этот замкнутый круг? Сила власти, как бы забавно это ни прозвучало, – в правде. Правдой может быть и апелляция к большинству, но должна быть апелляция к разуму. Который ни за большинством, ни за меньшинством не закреплен. Иначе мыслить мы обречены на уровне лозунгов. А где добыть этот разум, по поводу которого ни в товарищах, ни в оппонентах согласия нет? И что это вообще за зверь?

    Нацию объединяют общие ценности. Но национальное согласие, казавшееся нерушимым, нередко оказывается слишком хрупким. Такую ситуацию мы можем наблюдать сегодня в Соединенных Штатах. Да и в других странах ранее свободного мира. Наши «скрепы» (желающим в очередной раз посмеяться над ними рекомендую изучить сначала точную цитату из речи Путина) хороши для всех, но весьма симптоматично, что «либералы» репрезентируют их не как свод простых истин, а как анекдотический мем. Одна из технологий производства мема* и заключается в отрыве означающего от означаемого. Это – хороший пропагандистский прием, но не полезный инструмент мышления. Потребность в затуманивании смысла не может быть инструментом правды.

    Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

    Разногласия есть в любых здоровых обществах. И здоровы они исключительно за счет ценностей, которые выше этих разногласий. Духовно богатому, но душевно больному обществу показана соответствующая терапия. Так как таблеток на всех не хватит, надо искать более доступные и эффективные пути. Общие ценности не нужно искать и специально формулировать – артикулированный президентом список скреп едва ли не исчерпывающ. Проблема в том, как заставить их работать. Чтобы общество было не расколото – даже памятью, – а объединено общими задачами.

    От искусства давно требуют артикуляции смыслов. Но какие смыслы устроят всех? Если сила в правде, то как прокачать эти скиллы в общих интересах? Самое страшное наследие советской власти мне видится в том, что правдой начали считать «белые пятна истории». Разумеется, факты – это правда. Но правда полувековой давности не может быть нашей. Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья.

    Как выйти из огороженного граблями замкнутого круга созависимости? Как проникнуть в прекрасную Россию будущего, ворота которой не украшала бы надпись «Патриотам / Либералам вход воспрещен»? Как нам перестать быть посторонними в нашем общем доме? Мы нуждаемся в эмпатии. В умении поставить себя на место другого. Умении увидеть привычное его глазами. Наверное, для большинства это сродни сошествию в ад. Как жить, если считать точку зрения наших оппонентов легитимной?

    Как примирить разногласия, если нас разделяет травма? Наверное, для начала позволить каждому иметь свои взгляды, которые каждому диктует собственный опыт. Травма может быть и наказанием, и ресурсом. Исцеление от травм по умолчанию и предполагает превращение их в ресурс. Для этого единственным рецептом от либеральной интеллигенции всегда было коллективное покаяние оппонентов, а от патриотической общественности – стирание памяти о том, что не вписывалось в соцреалистические картины устраивающей ее истории. Разумом в обоих случаях не пахнет. Сегодня наш исторический выбор – между конфронтацией и коммуникацией.

    Он достаточно непрост и для граждан «свободного мира», – как несложно заметить сегодня, когда Россия стремительно превращается в оазис нормальности. Идеология – искусство давать простые ответы на сложные вопросы – покоряет даже сложных людей. Маршировать можно не думая. Но только рефлексируя, можно находить общий язык. Проблема в том, что народ не сидит на конференциях и круглых столах. Народ читает газеты и книги, смотрит телевизор и кино. Именно они транслируют модели поведения. К сожалению, истории, которые выбирают для нас, по большей части ничему не учат.

    Патриотическое кино занимается описанием, а не осмыслением подвигов. Критическое обсасывает чернуху. Разумеется, невозможно и бессмысленно ограничивать искусство. Социальная ответственность художника – не в выборе навязанных тем, а в уровне рефлексии. Сейчас много жалуются на то, что государство купирует на телевидении и в кино «запретные темы». Я думаю, что купирует оно триггеры. Но проблемы бессмысленно запихивать под ковер. Надо демонстрировать пути их решения.

    Драматургия – если упрощенно – знает два пути решения конфликта: взаимоуничтожение и взаимопонимание. Взаимоуничтожение только в боевике становится действенным методом: на войне как на войне. Когда речь о драме, в которой противостояние героев проходит не по границе Добра и Зла, а скорее поперек, противоположности сходятся. Прощение, о котором говорит нам христианство – это о работе не столько с врагами, сколько с самими собой. Нам не мир вокруг надо открывать, а самих себя – себе и миру.

    Вопрос не в жареных темах. Кино девяностых и нулевых вывалило их на нас, как из мусоровоза. И что толку? Вопрос в том, как найти путь друг к другу. Нам нужен метод общественной рефлексии. Этот метод предоставляет сторителлинг. Искусство рассказывания историй является для нас важнейшим из искусств, потому что может не разделять, а сближать. В Голливуде это умеют делать виртуозно. Чтобы догнать и перегнать, нам надо учиться не копировать, а думать.

    Мы говорим на разных языках. Только осознание этого простого факта может помочь найти общий язык. Трудности перевода неизбежны, но подтекст интернационален. Смыслы диктует не сюжет, а цель, с которой он рассказывается. Перефразируя Маклюэна, the Hero is the Message. Герой и есть сообщение. Герои объединяют и репрезентируют нацию. Разные правды не должны противоречить одной истине. Нам нужна одна победа. Одна на всех. Иначе не победить. Прекрасная Россия будущего — это истории, которые мы выбираем сегодня. Вопрос в том, как мы будем их выбирать.

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