«Культура отмены» дошла до сокровищ русской культуры

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29 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Кому выгодно запустить «Северный поток – 2» без сертификации

Европейцы не скрывают, что хотят поскорее получить российский газ по новой трубе Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Северный поток – 2» может начать работать до завершения сертификации. Тем более, что история знает подобные прецеденты. Как пишет немецкая пресса, в таком случае Газпрому грозит только штраф, который не выглядит серьезно на фоне миллиардных затрат на постройку трубы. Кто заинтересован в столь сомнительном запуске газопровода и каковы могут быть политические и юридические последствия такого решения? Подробности...
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Таджикистан получил опасную проблему у афганской границы

Хотя бунт на Памире продолжается уже несколько дней, таджикский спецназ пока выжидает Петр Ковалев/ТАСС
Несколько дней в одном из регионов Таджикистана – Горном Бадахшане – не стихают акции протеста. Несмотря на то, что первые выстрелы уже прозвучали, армия в ситуацию пока не вмешивается. Отголоски протеста докатились до Москвы – здесь приезжие из Таджикистана вышли к посольству своей страны. Что происходит в Таджикистане и чем внутренний конфликт среднеазиатской республики может быть опасен для России? Подробности...
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«Билет в один конец». Почему шахтеры продолжают погибать

После трагедии в шахте «Листвяжная» Кузбасс погрузился в траур Александр Кряжев/РИА Новостии
Трагедии на шахтах были, есть и будут, пока в горном деле задействован человеческий фактор, считают шахтеры – ветераны Кузбасса. В том числе и с шахты «Листвяжная», куда приехал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД после трагедии, унесшей жизни 51 горняка и спасателя. Подробности...
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Атаку на русский язык в Киргизии приурочили к выборам

Значение русского языка для Киргизии по-прежнему весьма велико Дронов/РИА Новости
Судьба русского языка стала одной из главных тем проходящих в воскресенье в Киргизии парламентских выборов. Скандал вызвало появление законопроекта, ограничивающего использование русского языка. Может ли этот документ стать законом, что думают на этот счет власти Киргизии и почему оппозиция полагает, что за скандалом стоит «влияние других стран», а может быть даже «давление на Москву»?  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Америку создал самый большой раскол в истории человечества

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы привыкли считать, что американская демократия основана на идее равенства. Но факты свидетельствуют иное: американская демократия основана на идее самого радикального и ужасающего из неравенств, какое только мог измыслить человеческий ум. Подробности...
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Почему Сталин не позволил раздробить Германию

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Рузвельт предлагал расчленить Германию на пять частей и вдобавок организовать «международную зону» из Рура и Саара, фактически лишив немцев «индустриального сердца» страны. Черчилль хотел нарезать германские земли еще мельче. Подробности...
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Россия и Армения по-разному видят будущее Кавказа

Иса Джавадов
Иса Джавадов, Историк, востоковед
Ряд политических сил в Армении сводят конструктивный нейтралитет России во второй карабахской войне и ее мирные инициативы к продолжению дискурса «предательского Карсского договора 1921 года». Подробности...
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Острый кризис в Турции

Расизм в русском балете

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Молдавию отключают за неуплату

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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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19:59
собственная новость

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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    «Культура отмены» дошла до сокровищ русской культуры

    Одна из претензий к балету – танец «Кофе»
    		   29 ноября 2021, 08:50
    Фото: Григорий Дукор/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    Ведущие балетные труппы Европы ополчились на классическую версию «Щелкунчика» – одно из самых известных в мире произведений русской культуры и символ русского балета. В том, что прежде ассоциировалось с зимними праздниками, теперь видят расизм и сексизм. Что это означает для русского театра? Сможет ли он обратить «культуру отмены» себе во благо?

    Ситуация с классической версией балета «Щелкунчик» такова, что в Королевском балете Великобритании ее «отредактировали», видоизменив несколько сцен, а в Государственном балете Берлина вовсе изъяли из репертуара как недостаточно политкорректное произведение. 

    Не они первые (первыми потребовали избавить «Щелкунчика» от «недопустимых фрагментов» в Национальной балетной труппе Шотландии), не они последние: теперь этот «флешмоб» наверняка поддержат другие театры западного мира, а отстающих начнут обвинять в расизме, сексизме, недостаточной чуткости к меньшинствам и отказе воспринять «новую этику», в которую классическая постановка более не вписывается.

    «Классическая» – это с либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в Мариинском театре в Санкт-Петербурге почти 130 лет назад, в 1892 году. По сюжету во дворце сластей Конфитюренбурге ожившие куклы из разных стран – России, Дании, Испании, Китая – встречают главных героев. Претензии у британцев, немцев и прочих сводятся к «китайскому» («Чай») и «арабскому» («Кофе») танцам: в первом случае не нравится «стереотипно семенящие шаги» (расизм), во втором – гарем с наложницами (сексизм).

    Отметим, что Мариус Петипа, как утверждают открытые источники, был крайне далек и от китайской, и от арабской культуры. То есть это не вариация на тему национальных танцев, а чистая фантазия. С точки зрения «новой этики» это имеет значение, поскольку в противном случае балет обвинили бы в «культурной апроприации» – и непонятно еще, что хуже.

    Но для России, как родины балета «Щелкунчик», применительно к этому акту цензуры важнее другие акценты.

    Во-первых, для всего мира Петр Чайковский – это российский композитор номер один. Рядом с ним такие фигуры, как Гагарин, Достоевский, Менделеев.

    Во-вторых, русский балет – это наше национальное достояние и один из главных брендов русской культуры вообще. В глазах иностранца не бывает России без балета – и нет балетов без влияния России.

    В-третьих, балет «Щелкунчик», хотя и являлся на момент создания новаторским, теперь считается самым известным русским балетом, оставаясь самым известным произведением Чайковского – наряду с «Лебединым озером». Мелодии из него сопутствуют Рождеству почти во всех христианских странах.

    Другими словами, «Щелкунчик» – это еще одно «наше всё». И теперь это «наше всё» кромсают леволиберальными ножницами.

    «Постоянно продолжается одно и то же. Это бред. То есть много-много лет ничего не было, а тут вдруг что-то нашли. Наверное, через время еще что-то найдут, по всей видимости, этому нет конца и края. Это абсолютная глупость, которую сложно комментировать», – прокомментировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД премьер Большого театра Денис Родькин. 

    Было бы странно надеяться на то, что «культура отмены», практикуемая теперь на Западе, не дойдет до русской культуры, пусть даже в ней расизм нужно искать в последнюю очередь. Тенденции у того, что Родькин называет «бредом», настолько угрожающие, что проблемы для балета «Лебединое озеро» – еще одного классического символа Чайковского, русского театра и этого вида искусства – это, наверное, всего лишь вопрос времени.

    Если кто вдруг забыл, белый лебедь в этом балете персонаж положительный, а черный – отрицательный. Что это, если не белый расизм?

    Однако, несмотря на все это, бить в набат и преувеличивать значение происходящего сейчас со «Щелкунчиком» пока что не стоит. Видоизменить два танца («Чай» и «Кофе») и запретить «Щелкунчика» полностью все-таки не одно и то же. Кроме того, в сложившейся ситуации можно найти и положительные стороны.

    В России, прошедшей через имперский период без расистских практик, а в советский сделавшей интернационализм частью государственной идеологии, пока что сохраняется коллективный иммунитет от перегибов «новой этики». Собственно, западную «культуру отмены», в своем безумии дошедшую до борьбы с «Щелкунчиком», придумали в СССР

    Как следствие, произведениям классической культуры здесь ничего не грозит, тем более тем из них, которые мы относим к национальной сокровищнице. У нас нет того чувства вины, которое толкает западную интеллигенцию к пересмотру собственного культурного наследия.

    Поэтому произведения Редьярда Киплинга здесь будут читать и тогда, когда их окончательно запретят для сограждан писателя, а уж «Щелкунчик» тем более останется. В западных постановках – в новой версии. А вот за классической, которую считают лучшей, теперь придется приезжать непосредственно в Россию, что делает нашу страну еще более уникальной и туристически привлекательной.

    Нашим труппам нужно быть готовым к тому, что «экспортный» вариант «Щелкунчика» придется видоизменить. Но внутри страны игнорирование подобных ограничений «новой этики» будет означать только то, что мы остаемся «островком нормальности» в период новой «культурной революции». На такие островки всегда будет повышенный спрос и у театралов, и у туристов, и у нормальных людей как таковых.

    «Как бы лондонские критики плохо не писали о русском балете, все равно импресарио приглашает, потому что понимает, что все билеты будут распроданы. То есть в ближайшее время я не вижу проблем. И в Нью-Йорке постоянно хотят видеть русский балет, Большой театр, и в Лондоне, поэтому сомневаюсь, что в ближайшее время произойдет какой-то негатив в нашу сторону со стороны западных людей», – подтверждает Родькин.

    Мировая история уже неоднократно доказывала: культурные запреты в одних местах за счет перетекания идей и кадров вызывают бум в других. Сможет ли Россия, где пока не отрицают «неполиткорректных подходов», принять этот культурный бум, зависит от того, как много пространства для него она решит оставить, не выдвинув встречных табу и запретов. 


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